Oak startapi kiberxavfsizlikda yangi davrni boshlamoqda: AI agentlari nazoratga olinadi
Isroillik taniqli tadbirkor Shai Morag tomonidan asos solingan Oak startapi uzoq vaqt davom etgan maxfiylikdan soʻng oʻz faoliyatini ommaga eʼlon qildi. Kompaniya sunʼiy intellekt (AI) agentlari va raqamli muhitda shaxsni tasdiqlash (identity management) bilan bogʻliq murakkab muammolarni hal qilish uchun 60 million dollar miqdorida investitsiya jalb etdi. Ushbu loyiha zamonaviy korporativ tizimlarda insonlar va mashinalar oʻrtasidagi xavfsizlik chegaralarini mustahkamlashni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda anʼanaviy identifikatsiya vositalari, hatto bulutli texnologiyalar davrida yaratilgan tizimlar ham, AI agentlarining shiddatli kirib kelishiga dosh bera olmayapti. Oak taʼsischilarining fikricha, sunʼiy intellekt tizimlari kompaniya maʼlumotlariga kirish huquqiga ega boʻlishi kiberhujumchilar uchun yangi zaifliklarni keltirib chiqarmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, startap aynan shu boʻshliqni toʻldirish uchun yagona nazorat platformasini ishlab chiqdi.
Eski tizimlardan voz kechish vaqti keldiOak platformasi anʼanaviy IAM (Identity and Access Management) tizimlaridan farqli oʻlaroq, "AI-native" yondashuviga asoslangan. Bu shuni anglatadiki, tizim real vaqt rejimida qaysi ilovadan kim va qanday maqsadda foydalanayotganini kuzatib boradi. Agar xodim yoki AI agenti oʻziga berilgan ruxsatnomadan uzoq vaqt foydalanmasa yoki shubhali harakat amalga oshirsa, tizim avtomatik ravishda kirish huquqini bekor qiladi.
Kompaniya hammuassisi Tal Maromning taʼkidlashicha, mahsulotni yaratishdan avval 100 dan ortiq kiberxavfsizlik boʻyicha direktorlar (CISO) bilan maslahatlashilgan. Oʻrganishlar shuni koʻrsatdiki, koʻplab tashkilotlarda ruxsatnomalarni tekshirish jarayoni hamon qoʻlda yoki maʼlum bir davriylik bilan amalga oshiriladi. Bu esa xavf-xatarlarga tezkor munosabat bildirish imkonini bermaydi.
Oak startapining muvaffaqiyati uning rahbari Shai Moragning tajribasi bilan ham bogʻliq. Morag kiberxavfsizlik sohasida 20 yildan ortiq tajribaga ega boʻlib, avvalroq Secdo va Ermetic kabi loyihalarini mos ravishda Palo Alto Networks va Tenable kompaniyalariga yuzlab million dollarga sotgan. Uning soʻzlariga koʻra, yangi startapning maqsadi boshidanoq bozorda "gigant" sifatida namoyon boʻlishdir.
Hozirda Oak jamoasi 50 kishidan iborat boʻlib, kompaniya AQSH bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlash uchun faol ravishda yangi xodimlarni ishga olmoqda. 60 million dollarlik investitsiya raundi Accel, CRV va Greylock Partners kabi nufuzli venchur fondlari tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Bu mablagʻlar asosan ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish va mahsulotni global miqyosda joriy etishga yoʻnaltiriladi.
Oʻzbekistonning raqamli iqtisodiyoti rivojlanib borayotgan bir paytda, bunday kiberxavfsizlik yechimlari mahalliy yirik banklar va texnologik kompaniyalar uchun ham dolzarb hisoblanadi. AI agentlarining ish jarayonlariga integratsiyalashuvi xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etmoqda, Oak kabi platformalar esa bu borada ishonchli qalqon boʻlishi kutilmoqda.
…