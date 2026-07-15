Oak startapi kiberxavfsizlikda yangi davrni boshlamoqda: AI agentlari nazoratga olinadi

·30·Texno
Oak startapi kiberxavfsizlikda yangi davrni boshlamoqda: AI agentlari nazoratga olinadi

Isroillik taniqli tadbirkor Shai Morag tomonidan asos solingan Oak startapi uzoq vaqt davom etgan maxfiylikdan soʻng oʻz faoliyatini ommaga eʼlon qildi. Kompaniya sunʼiy intellekt (AI) agentlari va raqamli muhitda shaxsni tasdiqlash (identity management) bilan bogʻliq murakkab muammolarni hal qilish uchun 60 million dollar miqdorida investitsiya jalb etdi. Ushbu loyiha zamonaviy korporativ tizimlarda insonlar va mashinalar oʻrtasidagi xavfsizlik chegaralarini mustahkamlashni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda anʼanaviy identifikatsiya vositalari, hatto bulutli texnologiyalar davrida yaratilgan tizimlar ham, AI agentlarining shiddatli kirib kelishiga dosh bera olmayapti. Oak taʼsischilarining fikricha, sunʼiy intellekt tizimlari kompaniya maʼlumotlariga kirish huquqiga ega boʻlishi kiberhujumchilar uchun yangi zaifliklarni keltirib chiqarmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, startap aynan shu boʻshliqni toʻldirish uchun yagona nazorat platformasini ishlab chiqdi.

Eski tizimlardan voz kechish vaqti keldi

Oak platformasi anʼanaviy IAM (Identity and Access Management) tizimlaridan farqli oʻlaroq, "AI-native" yondashuviga asoslangan. Bu shuni anglatadiki, tizim real vaqt rejimida qaysi ilovadan kim va qanday maqsadda foydalanayotganini kuzatib boradi. Agar xodim yoki AI agenti oʻziga berilgan ruxsatnomadan uzoq vaqt foydalanmasa yoki shubhali harakat amalga oshirsa, tizim avtomatik ravishda kirish huquqini bekor qiladi.

Kompaniya hammuassisi Tal Maromning taʼkidlashicha, mahsulotni yaratishdan avval 100 dan ortiq kiberxavfsizlik boʻyicha direktorlar (CISO) bilan maslahatlashilgan. Oʻrganishlar shuni koʻrsatdiki, koʻplab tashkilotlarda ruxsatnomalarni tekshirish jarayoni hamon qoʻlda yoki maʼlum bir davriylik bilan amalga oshiriladi. Bu esa xavf-xatarlarga tezkor munosabat bildirish imkonini bermaydi.

Oak startapining muvaffaqiyati uning rahbari Shai Moragning tajribasi bilan ham bogʻliq. Morag kiberxavfsizlik sohasida 20 yildan ortiq tajribaga ega boʻlib, avvalroq Secdo va Ermetic kabi loyihalarini mos ravishda Palo Alto Networks va Tenable kompaniyalariga yuzlab million dollarga sotgan. Uning soʻzlariga koʻra, yangi startapning maqsadi boshidanoq bozorda "gigant" sifatida namoyon boʻlishdir.

Hozirda Oak jamoasi 50 kishidan iborat boʻlib, kompaniya AQSH bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlash uchun faol ravishda yangi xodimlarni ishga olmoqda. 60 million dollarlik investitsiya raundi Accel, CRV va Greylock Partners kabi nufuzli venchur fondlari tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Bu mablagʻlar asosan ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish va mahsulotni global miqyosda joriy etishga yoʻnaltiriladi.

Oʻzbekistonning raqamli iqtisodiyoti rivojlanib borayotgan bir paytda, bunday kiberxavfsizlik yechimlari mahalliy yirik banklar va texnologik kompaniyalar uchun ham dolzarb hisoblanadi. AI agentlarining ish jarayonlariga integratsiyalashuvi xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etmoqda, Oak kabi platformalar esa bu borada ishonchli qalqon boʻlishi kutilmoqda.

OakSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikStartapInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi xavfsizlikning yangi darajasiga chiqdi: yonmaydigan va qizimaydigan tashqi akkumulyatorXiaomi xavfsizlikning yangi darajasiga chiqdi: yonmaydigan va qizimaydigan tashqi akkumulyatorBugun, 16:53Xitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildiXitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildiBugun, 16:23SpaceX sobiq muhandisi koinot sanoatida inqilob qilmoqchi: Senra loyihasiga 65 mln dollar tikildiSpaceX sobiq muhandisi koinot sanoatida inqilob qilmoqchi: Senra loyihasiga 65 mln dollar tikildiBugun, 15:58Telegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiTelegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiBugun, 15:28Yandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiYandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiBugun, 14:50Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiNokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi