Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi

·31·Sport
Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi

Angliya futbolining tirik afsonasi, 1966-yilgi jahon chempionati qahramoni Sir Geoff Hurst milliy terma jamoaning amaldagi sardori Harry Kane haqida yuqori fikr bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Bavariya forvardi oʻzining natijalari va yetakchilik qobiliyati bilan mamlakat tarixidagi barcha oʻtmishdoshlarini, jumladan, oltin davr yulduzlarini ham ortda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy Amerikada oʻtayotgan jahon chempionatining yarim finalida Argentina bilan boʻladigan muhim bahs oldidan Hurst Angliya terma jamoasining rasmiy saytiga intervyu berdi. Unda afsonaviy sobiq futbolchi Kaneni Angliyaning barcha davrlardagi eng buyuk toʻpurari (GOAT) deb atadi. Uning fikricha, Harry Kane nafaqat gollar soni, balki oʻyin darajasi boʻyicha ham tengsizdir.

"Uning urgan gollarini yangilash juda qiyin boʻladi, shuning uchun men uni Angliyaning eng yaxshisi deb aytgan boʻlardim. Kanening koʻrsatkichlari hayratlanarli — u oʻzi ishtirok etgan oʻyinlarda va ayniqsa, ushbu turnirda koʻrib turganimizdek, eng muhim pallalarda jamoani qutqarmoqda", — deya taʼkidladi Geoff Hurst.

Yetakchilik va Bobby Moore bilan qiyos

Hurst Kaneni oʻzining sobiq jamoadoshi, afsonaviy sardor Bobby Moore bilan solishtirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Harry Kane maydonda va undan tashqarida jamoani birlashtira oladigan haqiqiy liderdir. Bu xususiyat Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi qayd etildi.

"Uning yetakchiligi yaqqol koʻrinib turibdi. Oʻyindan keyin futbolchilar bilan gaplashishi, ularni ruhlantirishi juda muhim. Kane nafaqat futbolda, balki hayotda ham oʻrnak boʻladigan shaxs. U aynan Bobby Moore kabi xarakterga ega", — deydi 1966-yilgi finalda xet-trik qayd etgan yagona ingliz futbolchisi.

Shuningdek, Hurst terma jamoa ustozi Thomas Tuchel haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Tarixda hali birorta xorijlik murabbiy boshchiligidagi jamoa jahon chempioni boʻlmagan boʻlsa-da, Hurst nemis mutaxassisining tayyorgarligi va jamoada yaratgan muhiti ushbu anʼanaga chek qoʻyishiga ishonmoqda.

Intervyu davomida Hurst jamoa ichidagi sogʻlom muhitni Real Madrid yulduzi Jud Bellingem misolida ham tushuntirib berdi. Quarter-finaldan keyin Tuchelning tanqidiga Bellinghamning hazilomuz munosabati afsonaviy hujumchini hayratda qoldirgan. Uning fikricha, bunday ishonch va erkinlik jamoaning chempionlik sari tashlagan muhim qadami hisoblanadi.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiThomas TuchelFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Bugun, 16:56Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Bugun, 16:04Zlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiZlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiBugun, 15:55Futbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffusFutbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffusBugun, 15:50Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiIspaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi