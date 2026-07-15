Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi
Angliya futbolining tirik afsonasi, 1966-yilgi jahon chempionati qahramoni Sir Geoff Hurst milliy terma jamoaning amaldagi sardori Harry Kane haqida yuqori fikr bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Bavariya forvardi oʻzining natijalari va yetakchilik qobiliyati bilan mamlakat tarixidagi barcha oʻtmishdoshlarini, jumladan, oltin davr yulduzlarini ham ortda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy Amerikada oʻtayotgan jahon chempionatining yarim finalida Argentina bilan boʻladigan muhim bahs oldidan Hurst Angliya terma jamoasining rasmiy saytiga intervyu berdi. Unda afsonaviy sobiq futbolchi Kaneni Angliyaning barcha davrlardagi eng buyuk toʻpurari (GOAT) deb atadi. Uning fikricha, Harry Kane nafaqat gollar soni, balki oʻyin darajasi boʻyicha ham tengsizdir.
"Uning urgan gollarini yangilash juda qiyin boʻladi, shuning uchun men uni Angliyaning eng yaxshisi deb aytgan boʻlardim. Kanening koʻrsatkichlari hayratlanarli — u oʻzi ishtirok etgan oʻyinlarda va ayniqsa, ushbu turnirda koʻrib turganimizdek, eng muhim pallalarda jamoani qutqarmoqda", — deya taʼkidladi Geoff Hurst.
Yetakchilik va Bobby Moore bilan qiyosHurst Kaneni oʻzining sobiq jamoadoshi, afsonaviy sardor Bobby Moore bilan solishtirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Harry Kane maydonda va undan tashqarida jamoani birlashtira oladigan haqiqiy liderdir. Bu xususiyat Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi qayd etildi.
"Uning yetakchiligi yaqqol koʻrinib turibdi. Oʻyindan keyin futbolchilar bilan gaplashishi, ularni ruhlantirishi juda muhim. Kane nafaqat futbolda, balki hayotda ham oʻrnak boʻladigan shaxs. U aynan Bobby Moore kabi xarakterga ega", — deydi 1966-yilgi finalda xet-trik qayd etgan yagona ingliz futbolchisi.
Shuningdek, Hurst terma jamoa ustozi Thomas Tuchel haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Tarixda hali birorta xorijlik murabbiy boshchiligidagi jamoa jahon chempioni boʻlmagan boʻlsa-da, Hurst nemis mutaxassisining tayyorgarligi va jamoada yaratgan muhiti ushbu anʼanaga chek qoʻyishiga ishonmoqda.
Intervyu davomida Hurst jamoa ichidagi sogʻlom muhitni Real Madrid yulduzi Jud Bellingem misolida ham tushuntirib berdi. Quarter-finaldan keyin Tuchelning tanqidiga Bellinghamning hazilomuz munosabati afsonaviy hujumchini hayratda qoldirgan. Uning fikricha, bunday ishonch va erkinlik jamoaning chempionlik sari tashlagan muhim qadami hisoblanadi.
…