Lionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirish

·0·Sport
Lionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirish

Jahon chempionatining yarim final bosqichi doirasida boʻlib oʻtadigan Argentina va Angliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki futbol olamining eng katta yulduzi Lionel Messi va inglizlar himoyasining dueliga aylanmoqda. Ushbu tarixiy bahs oldidan mutaxassislar va sobiq futbolchilar Angliya terma jamoasini kutilayotgan xavfdan ogohlantirmoqda. Xususan, Messining sobiq jamoadoshi Federico Fernandez “uch sherlar”ga sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibini toʻxtatish deyarli imkonsiz vazifa ekanligini uqtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Federico Fernandezning fikricha, Lionel Messi maydonda har qanday taktik sxemalarni chippakka chiqarishga qodir. Uning talkSPORT nashriga bergan intervyusiga koʻra, soʻnggi 20 yil davomida dunyoning barcha murabbiylari Messini zararsizlantirish yoʻlini qidirgan, biroq ularning aksariyati muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Fernandez hatto mashgʻulotlar paytida ham Messiga qarshi oʻynashdan qochishini, chunki uning harakatlarini oldindan aytib boʻlmasligini taʼkidlab oʻtdi.

Taktik kurash: Thomas Tuchel va uning rejalari

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel esa vaziyatga biroz boshqacha yondashmoqda. Germaniyalik mutaxassis Messining mahoratini tan olgan holda, oʻz jamoasining himoya salohiyatiga ishonch bildirmoqda. Tuchel avvalgi bosqichda Erling Xoland kabi xavfli hujumchini toʻxtata olganini eslatib, Argentina sardoriga qarshi ham munosib qarshilik koʻrsatish mumkinligini aytib oʻtdi.

“U har safar turli usullar bilan oʻyin taqdirini hal qilishi hayratlanarli. U boʻsh hududlarni va kerakli lahzalarni topa oladi. Biz uning atrofida jasorat bilan harakat qilishimiz va unga yetkazib beriladigan toʻplarni toʻsib qoʻyishimiz kerak. Lionel Messi Erling Xolanddan farq qiladi, lekin bizda bu borada reja bor”, — deya taʼkidladi Tuchel. Goal.com xabariga koʻra, inglizlar lagerida Messiga qarshi shaxsiy himoya qoʻllash masalasi ham koʻrib chiqilmoqda.

Jamoaviy oʻyinmi yoki individual mahorat?

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane esa diqqat-eʼtiborni faqat bir futbolchiga qaratish xavfli ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, Argentina faqat Messidan iborat emas, balki shakllangan kuchli jamoa hisoblanadi. Kane oʻz jamoasini raqibning butun tarkibiga qarshi tayyorgarlik koʻrishga chaqirdi. “Biz Messiga qarshi emas, Argentinaga qarshi oʻynaymiz. U dunyoning eng yaxshi futbolchisi, lekin biz jamoaviy birlikka qarshi kurashishimiz kerak”, — dedi tajribali hujumchi.

Lionel Messi ushbu turnirda hozirga qadar 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda. 39 yoshli yulduz oʻz faoliyatidagi soʻnggi yirik sovrinlardan birini himoya qilish uchun bor kuchini ishga solishi shubhasiz. Angliya esa oʻz tarixida ilk bor Messiga qarshi rasmiy uchrashuvda maydonga tushadi, bu esa oʻyinga boʻlgan qiziqishni yanada oshirmoqda.

Ushbu yarim final bahsi nafaqat final yoʻllanmasi, balki futbol falsafalarining toʻqnashuvi hamdir. Fernandezning ogohlantirishlari asoslimi yoki Tuchelning taktikasi ish beradimi — buni yaqin soatlar ichida bilib olamiz. Har qanday holatda ham, ushbu oʻyin jahon futboli tarixida oʻchmas iz qoldirishi aniq.

Lionel MessiArgentinaAngliyaJahon ChempionatiThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Bugun, 16:59Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Bugun, 16:56Maykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiMaykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiBugun, 16:55Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiSir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiBugun, 16:19Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Bugun, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi