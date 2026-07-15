Lionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirish
Jahon chempionatining yarim final bosqichi doirasida boʻlib oʻtadigan Argentina va Angliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki futbol olamining eng katta yulduzi Lionel Messi va inglizlar himoyasining dueliga aylanmoqda. Ushbu tarixiy bahs oldidan mutaxassislar va sobiq futbolchilar Angliya terma jamoasini kutilayotgan xavfdan ogohlantirmoqda. Xususan, Messining sobiq jamoadoshi Federico Fernandez “uch sherlar”ga sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibini toʻxtatish deyarli imkonsiz vazifa ekanligini uqtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Federico Fernandezning fikricha, Lionel Messi maydonda har qanday taktik sxemalarni chippakka chiqarishga qodir. Uning talkSPORT nashriga bergan intervyusiga koʻra, soʻnggi 20 yil davomida dunyoning barcha murabbiylari Messini zararsizlantirish yoʻlini qidirgan, biroq ularning aksariyati muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Fernandez hatto mashgʻulotlar paytida ham Messiga qarshi oʻynashdan qochishini, chunki uning harakatlarini oldindan aytib boʻlmasligini taʼkidlab oʻtdi.
Taktik kurash: Thomas Tuchel va uning rejalariAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel esa vaziyatga biroz boshqacha yondashmoqda. Germaniyalik mutaxassis Messining mahoratini tan olgan holda, oʻz jamoasining himoya salohiyatiga ishonch bildirmoqda. Tuchel avvalgi bosqichda Erling Xoland kabi xavfli hujumchini toʻxtata olganini eslatib, Argentina sardoriga qarshi ham munosib qarshilik koʻrsatish mumkinligini aytib oʻtdi.
“U har safar turli usullar bilan oʻyin taqdirini hal qilishi hayratlanarli. U boʻsh hududlarni va kerakli lahzalarni topa oladi. Biz uning atrofida jasorat bilan harakat qilishimiz va unga yetkazib beriladigan toʻplarni toʻsib qoʻyishimiz kerak. Lionel Messi Erling Xolanddan farq qiladi, lekin bizda bu borada reja bor”, — deya taʼkidladi Tuchel. Goal.com xabariga koʻra, inglizlar lagerida Messiga qarshi shaxsiy himoya qoʻllash masalasi ham koʻrib chiqilmoqda.
Jamoaviy oʻyinmi yoki individual mahorat?Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane esa diqqat-eʼtiborni faqat bir futbolchiga qaratish xavfli ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, Argentina faqat Messidan iborat emas, balki shakllangan kuchli jamoa hisoblanadi. Kane oʻz jamoasini raqibning butun tarkibiga qarshi tayyorgarlik koʻrishga chaqirdi. “Biz Messiga qarshi emas, Argentinaga qarshi oʻynaymiz. U dunyoning eng yaxshi futbolchisi, lekin biz jamoaviy birlikka qarshi kurashishimiz kerak”, — dedi tajribali hujumchi.
Lionel Messi ushbu turnirda hozirga qadar 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda. 39 yoshli yulduz oʻz faoliyatidagi soʻnggi yirik sovrinlardan birini himoya qilish uchun bor kuchini ishga solishi shubhasiz. Angliya esa oʻz tarixida ilk bor Messiga qarshi rasmiy uchrashuvda maydonga tushadi, bu esa oʻyinga boʻlgan qiziqishni yanada oshirmoqda.
Ushbu yarim final bahsi nafaqat final yoʻllanmasi, balki futbol falsafalarining toʻqnashuvi hamdir. Fernandezning ogohlantirishlari asoslimi yoki Tuchelning taktikasi ish beradimi — buni yaqin soatlar ichida bilib olamiz. Har qanday holatda ham, ushbu oʻyin jahon futboli tarixida oʻchmas iz qoldirishi aniq.
…