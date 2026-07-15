Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...

·0·Sport
Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...

O‘zbekiston milliy jamoasi yarimhimoyachisi Jasurbek Jaloliddinov faoliyatida yangi sahifa ochmoqda. Xabarga ko‘ra, futbolchi “So‘g‘diyona”dan “Navbahor” safiga o‘tib, namanganliklar bilan shartnoma imzoladi.

“Lochinlar” markazga ijodkor futbolchi qo‘shdi

“Navbahor” tarkibni kuchaytirish yo‘lida e’tiborli transferni amalga oshirdi. Jasurbek Jaloliddinov kabi to‘p bilan muomala qila oladigan, hujumni rivojlantirishda foydali yarimhimoyachi jamoa o‘yiniga yangi rang qo‘shishi mumkin.

Jaloliddinov so‘nggi davrda “So‘g‘diyona” sharafini himoya qilib kelayotgandi. PFL profilida ham u 2026 yilgi mavsumda “So‘g‘diyona” futbolchisi sifatida qayd etilgan.

Katta yo‘l bosib o‘tgan yarimhimoyachi

Navoiyda tug‘ilgan Jasurbek Jaloliddinov faoliyati davomida bir nechta klublar tajribasini orttirgan. U O‘zbekistonda ham, xorijda ham o‘ynab ko‘rgan futbolchilardan biri.

Uning faoliyatida quyidagi jamoalar bor:

Klublar

Mamlakat

“Bunyodkor”

O‘zbekiston

“Lokomotiv” Moskva

Rossiya

“Tambov”

Rossiya

“Andijon”

O‘zbekiston

“Lokomotiv” Toshkent

O‘zbekiston

“Qayrat”

Qozog‘iston

“Olimpik”

O‘zbekiston

“Neftchi”

O‘zbekiston

“Sumgait”

Ozarbayjon

“So‘g‘diyona”

O‘zbekiston

“Navbahor”

O‘zbekiston

Bu ro‘yxatning o‘ziyoq Jaloliddinovning turli futbol maktablari va turli muhitlarda o‘ynab tajriba to‘plaganini ko‘rsatadi.

Milliy jamoalar orqali tanilgan avlod vakili

Jasurbek Jaloliddinov O‘zbekistonning yoshlar terma jamoalarida ham muhim futbolchilardan biri bo‘lgan.

U turli yillarda O‘zbekiston U17, U20, U23 va milliy jamoa safida maydonga tushgan. Bunday tajriba “Navbahor” uchun faqat texnik jihatdan emas, ruhiy va taktik tomondan ham foydali bo‘lishi mumkin.

Transfermarkt ma’lumotlarida ham Jaloliddinov hujumkor yarimhimoyachi sifatida qayd etilgan.

“Navbahor”ga u nima berishi mumkin?

Jaloliddinovning eng katta ustunligi — markazda to‘p bilan o‘ynash va hujumga o‘tish fazasida qaror qabul qilish qobiliyati. “Navbahor” kabi yuqori maqsadlar qo‘yadigan jamoa uchun bunday futbolchi katta ahamiyatga ega.

U jamoaga quyidagi jihatlarda yordam berishi mumkin:

• markazda to‘p nazoratini kuchaytirish;
• hujumni birinchi pas bilan tezlashtirish;
• standart vaziyatlarda variantlarni ko‘paytirish;
• hujumkor yarimhimoyada raqobatni oshirish;
• yosh va tajribali futbolchilar o‘rtasida bog‘lovchi rolini bajarish.

Oddiy qilib aytganda, “Navbahor” faqat futbolchi emas, maydon markazida o‘yin fikrini olib kela oladigan ijrochini qo‘shib olmoqda.

Jaloliddinov uchun ham muhim imkoniyat

Bu transfer futbolchining o‘zi uchun ham yangi chaqiriq. “Navbahor” muxlislar bosimi, talab va katta maqsadlar bilan yashaydigan klublardan biri.

Namanganda futbolga munosabat alohida. Bu yerda har bir o‘yin, har bir pas va har bir natija juda jiddiy qabul qilinadi.

Jaloliddinov uchun bu muhit o‘zini yana bir bor yuqori darajada ko‘rsatish imkoniyati bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, milliy jamoa atrofida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda har bir barqaror mavsum muhim ahamiyatga ega.

“Lochinlar” muxlislari nimani kutadi?

“Navbahor” muxlislari yangi futbolchidan tez moslashuv, o‘yinda faollik va natijaga ta’sir kutsa ajab emas.

Jaloliddinov esa o‘z tajribasi bilan jamoaga faqat nom uchun emas, real o‘yin sifati uchun kerak bo‘ladi. Uning Moskva, Qozog‘iston, Ozarbayjon va O‘zbekiston klublaridagi yo‘li hozirgi bosqichda “Navbahor”ga foydali bo‘lishi mumkin.

Mavsumning qiziq transferlaridan biri

Jasurbek Jaloliddinovning “Navbahor”ga o‘tishi Superligadagi e’tiborli harakatlardan biri sifatida baholanishi mumkin. Chunki gap yoshligidan katta umid bildirilgan, milliy jamoalar orqali tanilgan va turli chempionatlarda tajriba orttirgan futbolchi haqida ketmoqda.

Endi asosiy savol — Jaloliddinov “Navbahor”da o‘zining eng yaxshi versiyasini qayta topa oladimi?

Sizningcha, Jasurbek Jaloliddinov “lochinlar” safida asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiSir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiBugun, 16:19Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Bugun, 16:04Zlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiZlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiBugun, 15:55Futbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffusFutbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffusBugun, 15:50Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiIspaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiBugun, 14:53Tomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildiTomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildiBugun, 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi