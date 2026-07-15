Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...
O‘zbekiston milliy jamoasi yarimhimoyachisi Jasurbek Jaloliddinov faoliyatida yangi sahifa ochmoqda. Xabarga ko‘ra, futbolchi “So‘g‘diyona”dan “Navbahor” safiga o‘tib, namanganliklar bilan shartnoma imzoladi.
“Lochinlar” markazga ijodkor futbolchi qo‘shdi
“Navbahor” tarkibni kuchaytirish yo‘lida e’tiborli transferni amalga oshirdi. Jasurbek Jaloliddinov kabi to‘p bilan muomala qila oladigan, hujumni rivojlantirishda foydali yarimhimoyachi jamoa o‘yiniga yangi rang qo‘shishi mumkin.
Jaloliddinov so‘nggi davrda “So‘g‘diyona” sharafini himoya qilib kelayotgandi. PFL profilida ham u 2026 yilgi mavsumda “So‘g‘diyona” futbolchisi sifatida qayd etilgan.
Katta yo‘l bosib o‘tgan yarimhimoyachi
Navoiyda tug‘ilgan Jasurbek Jaloliddinov faoliyati davomida bir nechta klublar tajribasini orttirgan. U O‘zbekistonda ham, xorijda ham o‘ynab ko‘rgan futbolchilardan biri.
Uning faoliyatida quyidagi jamoalar bor:
Klublar
Mamlakat
“Bunyodkor”
O‘zbekiston
“Lokomotiv” Moskva
Rossiya
“Tambov”
Rossiya
“Andijon”
O‘zbekiston
“Lokomotiv” Toshkent
O‘zbekiston
“Qayrat”
Qozog‘iston
“Olimpik”
O‘zbekiston
“Neftchi”
O‘zbekiston
“Sumgait”
Ozarbayjon
“So‘g‘diyona”
O‘zbekiston
“Navbahor”
O‘zbekiston
Bu ro‘yxatning o‘ziyoq Jaloliddinovning turli futbol maktablari va turli muhitlarda o‘ynab tajriba to‘plaganini ko‘rsatadi.
Milliy jamoalar orqali tanilgan avlod vakili
Jasurbek Jaloliddinov O‘zbekistonning yoshlar terma jamoalarida ham muhim futbolchilardan biri bo‘lgan.
U turli yillarda O‘zbekiston U17, U20, U23 va milliy jamoa safida maydonga tushgan. Bunday tajriba “Navbahor” uchun faqat texnik jihatdan emas, ruhiy va taktik tomondan ham foydali bo‘lishi mumkin.
Transfermarkt ma’lumotlarida ham Jaloliddinov hujumkor yarimhimoyachi sifatida qayd etilgan.
“Navbahor”ga u nima berishi mumkin?
Jaloliddinovning eng katta ustunligi — markazda to‘p bilan o‘ynash va hujumga o‘tish fazasida qaror qabul qilish qobiliyati. “Navbahor” kabi yuqori maqsadlar qo‘yadigan jamoa uchun bunday futbolchi katta ahamiyatga ega.
U jamoaga quyidagi jihatlarda yordam berishi mumkin:
• markazda to‘p nazoratini kuchaytirish;
• hujumni birinchi pas bilan tezlashtirish;
• standart vaziyatlarda variantlarni ko‘paytirish;
• hujumkor yarimhimoyada raqobatni oshirish;
• yosh va tajribali futbolchilar o‘rtasida bog‘lovchi rolini bajarish.
Oddiy qilib aytganda, “Navbahor” faqat futbolchi emas, maydon markazida o‘yin fikrini olib kela oladigan ijrochini qo‘shib olmoqda.
Jaloliddinov uchun ham muhim imkoniyat
Bu transfer futbolchining o‘zi uchun ham yangi chaqiriq. “Navbahor” muxlislar bosimi, talab va katta maqsadlar bilan yashaydigan klublardan biri.
Namanganda futbolga munosabat alohida. Bu yerda har bir o‘yin, har bir pas va har bir natija juda jiddiy qabul qilinadi.
Jaloliddinov uchun bu muhit o‘zini yana bir bor yuqori darajada ko‘rsatish imkoniyati bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, milliy jamoa atrofida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda har bir barqaror mavsum muhim ahamiyatga ega.
“Lochinlar” muxlislari nimani kutadi?
“Navbahor” muxlislari yangi futbolchidan tez moslashuv, o‘yinda faollik va natijaga ta’sir kutsa ajab emas.
Jaloliddinov esa o‘z tajribasi bilan jamoaga faqat nom uchun emas, real o‘yin sifati uchun kerak bo‘ladi. Uning Moskva, Qozog‘iston, Ozarbayjon va O‘zbekiston klublaridagi yo‘li hozirgi bosqichda “Navbahor”ga foydali bo‘lishi mumkin.
Mavsumning qiziq transferlaridan biri
Jasurbek Jaloliddinovning “Navbahor”ga o‘tishi Superligadagi e’tiborli harakatlardan biri sifatida baholanishi mumkin. Chunki gap yoshligidan katta umid bildirilgan, milliy jamoalar orqali tanilgan va turli chempionatlarda tajriba orttirgan futbolchi haqida ketmoqda.
Endi asosiy savol — Jaloliddinov “Navbahor”da o‘zining eng yaxshi versiyasini qayta topa oladimi?
Sizningcha, Jasurbek Jaloliddinov “lochinlar” safida asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi?
…