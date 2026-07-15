Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”
Fransiya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, final yo‘llanmasidan quruq qoldi. Uchrashuvdan keyin Kilian Mbappe jamoa rejasi ishlamaganini ochiq tan oldi va og‘ir mag‘lubiyatdan xulosa chiqarish zarurligini aytdi.
“Biz o‘z o‘yinimizni ko‘rsata olmadik”
Mbappening fikricha, Fransiya Ispaniyaga qarshi bahsda taktik, texnik va umumiy o‘yin darajasi bo‘yicha kutilgan futbolni namoyish eta olmadi.
“Jahon chempionati yarimfinalida o‘z vazifangni to‘g‘ri bajarmasang, g‘alaba qozona olmaysan”, — dedi Fransiya yetakchisi.
Bu gap Fransiyaning mag‘lubiyatdan keyingi eng aniq xulosasi bo‘ldi. Chunki Dide Desham jamoasi Ispaniyaga qarshi faqat natijada emas, o‘yin sifatida ham ortda qoldi.
Reja bor edi, lekin ishlamadi
Fransiyaning asosiy maqsadi Ispaniyani maydonning yuqori qismida pressing qilish edi. Mbappening aytishicha, jamoa raqibni oldinga o‘tib bosim ostida ushlashi va “La Roxa”ning sekin, nazoratli ritmga tushib olishiga yo‘l qo‘ymasligi kerak edi.
Ammo bu reja amalga oshmadi.
Ispaniya to‘pni xotirjam aylantirdi, markazda ustunlik qildi va Fransiyani o‘z o‘yinidan chiqarib qo‘ydi. Guardian ham Mbappe Fransiya yuqori pressing rejasini bajara olmaganini aytganini keltirgan.
Fransiya rejasi
Amalda nima bo‘ldi?
Ispaniyani yuqori pressing bilan siqish
bosim yetarli ishlamadi
Raqib ritmini buzish
Ispaniya o‘yinni nazorat qildi
Markazda teng kurashish
Fransiya ko‘p holatda ortda qoldi
Finalga chiqish
jamoa yarimfinalda to‘xtadi
Ispaniya nega xavfli edi?
Mbappe Ispaniyani o‘yinni nazorat qilishda Fransiyadan kuchliroq deb baholadi. Bu yarimfinalda aynan shu farq hal qiluvchi bo‘ldi.
Ispaniya Fransiyaga tezkor hujumlarga chiqish uchun ko‘p hudud bermadi. To‘pni yo‘qotganida esa darhol bosim o‘tkazib, Mbappe va uning sheriklarini o‘yinga to‘liq kiritmadi.
Fransiya esa o‘zining eng kuchli quroli — tezlik va individual mahoratdan to‘liq foydalana olmadi. Natijada Mbappe ham, Dembele ham, Olise ham o‘yin taqdirini o‘zgartirib yuboradigan darajada xavf yarata olmadi.
“Finalga chiqish va tarix yaratish maqsadimiz edi”
Mbappe Fransiya uchun bu mag‘lubiyat qanchalik og‘ir ekanini yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, jamoaning asosiy maqsadi finalga chiqish va tarix yaratish bo‘lgan.
Fransiya so‘nggi yillarda Jahon chempionatlarida doim favoritlar qatorida bo‘lib kelmoqda. Shu sababli yarimfinalda to‘xtash jamoa uchun oddiy natija emas, katta imkoniyatning boy berilishi sifatida qabul qilinmoqda.
“Hozir butun jamoa juda tushkun holatda, yigitlarning xafsalasi pir bo‘lganini so‘z bilan ta’riflab berish qiyin”, — dedi Mbappe.
Mag‘lubiyatni ham boshni baland ko‘tarib qabul qilish
Fransiya yetakchisi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoa o‘zini yo‘qotib qo‘ymasligi kerakligini aytdi. Uning fikricha, g‘alabani qanday qabul qilish kerak bo‘lsa, mag‘lubiyatni ham shunday qabul qilish lozim.
Bu Mbappening sardor sifatidagi muhim signali. U hakamlik, omad yoki tashqi sabablar ortiga yashirinmadi. Aksincha, Fransiya o‘z vazifasini bajara olmaganini ochiq aytdi.
Futbolda bu kabi tan olish ham muhim. Chunki katta jamoalar mag‘lubiyatni bahona bilan emas, tahlil bilan yengadi.
“Futbol hech kimni kutib turmaydi”
Mbappening eng kuchli gapi shu bo‘ldi: futbol hech kimni kutib turmaydi.
Bu ibora Fransiya uchun ham, Mbappening o‘zi uchun ham og‘riqli haqiqat. Bir turnir tugadi, ammo keyingi sahifa boshlanishi kerak. Jamoa bu mag‘lubiyatni ortda qoldirishi, dam olishi va yangi maqsadlarga qayta tayyorlanishi lozim.
Guardian ham Mbappe Fransiya bu muvaffaqiyatsizlikni ortda qoldirib, undan saboq chiqarishi kerakligini aytganini yozgan.
Fransiya uchun endi nima o‘zgaradi?
Ispaniyaga qarshi mag‘lubiyat Fransiyada katta tahlillarga sabab bo‘lishi aniq. Savollar ko‘p: jamoa nega pressingda ishlamadi? Markazda nega raqibga erkinlik berildi? Yetakchilar nega yarimfinalda o‘yinni o‘z qo‘liga ololmadi?
Bu savollarga javob Desham shtabi, futbolchilar va federatsiya uchun muhim bo‘ladi. Chunki Fransiyaning salohiyati katta, ammo Ispaniyaga qarshi o‘yin bu salohiyat har doim natijaga aylanmasligini ko‘rsatdi.
Ispaniya finalda, Fransiya esa xulosa oldida
Ispaniya finalga chiqdi. Fransiya esa turnirni og‘ir ruhiy zarba bilan yakunlash arafasida.
Mbappe esa mag‘lubiyatdan keyin ham liderga xos gapirdi: tan oldi, izohladi, bahona qidirmadi va oldinga qarash kerakligini aytdi.
Endi asosiy savol shu: Fransiya bu mag‘lubiyatdan haqiqiy saboq oladimi yoki yana bir katta avlod yana bir yirik imkoniyatni qo‘ldan boy bergani bilan esda qoladimi?
…