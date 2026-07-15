Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”

·0·Sport
Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”

Fransiya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, final yo‘llanmasidan quruq qoldi. Uchrashuvdan keyin Kilian Mbappe jamoa rejasi ishlamaganini ochiq tan oldi va og‘ir mag‘lubiyatdan xulosa chiqarish zarurligini aytdi.

“Biz o‘z o‘yinimizni ko‘rsata olmadik”

Mbappening fikricha, Fransiya Ispaniyaga qarshi bahsda taktik, texnik va umumiy o‘yin darajasi bo‘yicha kutilgan futbolni namoyish eta olmadi.

“Jahon chempionati yarimfinalida o‘z vazifangni to‘g‘ri bajarmasang, g‘alaba qozona olmaysan”, — dedi Fransiya yetakchisi.

Bu gap Fransiyaning mag‘lubiyatdan keyingi eng aniq xulosasi bo‘ldi. Chunki Dide Desham jamoasi Ispaniyaga qarshi faqat natijada emas, o‘yin sifatida ham ortda qoldi.

Reja bor edi, lekin ishlamadi

Fransiyaning asosiy maqsadi Ispaniyani maydonning yuqori qismida pressing qilish edi. Mbappening aytishicha, jamoa raqibni oldinga o‘tib bosim ostida ushlashi va “La Roxa”ning sekin, nazoratli ritmga tushib olishiga yo‘l qo‘ymasligi kerak edi.

Ammo bu reja amalga oshmadi.

Ispaniya to‘pni xotirjam aylantirdi, markazda ustunlik qildi va Fransiyani o‘z o‘yinidan chiqarib qo‘ydi. Guardian ham Mbappe Fransiya yuqori pressing rejasini bajara olmaganini aytganini keltirgan.

Fransiya rejasi

Amalda nima bo‘ldi?

Ispaniyani yuqori pressing bilan siqish

bosim yetarli ishlamadi

Raqib ritmini buzish

Ispaniya o‘yinni nazorat qildi

Markazda teng kurashish

Fransiya ko‘p holatda ortda qoldi

Finalga chiqish

jamoa yarimfinalda to‘xtadi

Ispaniya nega xavfli edi?

Mbappe Ispaniyani o‘yinni nazorat qilishda Fransiyadan kuchliroq deb baholadi. Bu yarimfinalda aynan shu farq hal qiluvchi bo‘ldi.

Ispaniya Fransiyaga tezkor hujumlarga chiqish uchun ko‘p hudud bermadi. To‘pni yo‘qotganida esa darhol bosim o‘tkazib, Mbappe va uning sheriklarini o‘yinga to‘liq kiritmadi.

Fransiya esa o‘zining eng kuchli quroli — tezlik va individual mahoratdan to‘liq foydalana olmadi. Natijada Mbappe ham, Dembele ham, Olise ham o‘yin taqdirini o‘zgartirib yuboradigan darajada xavf yarata olmadi.

“Finalga chiqish va tarix yaratish maqsadimiz edi”

Mbappe Fransiya uchun bu mag‘lubiyat qanchalik og‘ir ekanini yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, jamoaning asosiy maqsadi finalga chiqish va tarix yaratish bo‘lgan.

Fransiya so‘nggi yillarda Jahon chempionatlarida doim favoritlar qatorida bo‘lib kelmoqda. Shu sababli yarimfinalda to‘xtash jamoa uchun oddiy natija emas, katta imkoniyatning boy berilishi sifatida qabul qilinmoqda.

“Hozir butun jamoa juda tushkun holatda, yigitlarning xafsalasi pir bo‘lganini so‘z bilan ta’riflab berish qiyin”, — dedi Mbappe.

Mag‘lubiyatni ham boshni baland ko‘tarib qabul qilish

Fransiya yetakchisi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoa o‘zini yo‘qotib qo‘ymasligi kerakligini aytdi. Uning fikricha, g‘alabani qanday qabul qilish kerak bo‘lsa, mag‘lubiyatni ham shunday qabul qilish lozim.

Bu Mbappening sardor sifatidagi muhim signali. U hakamlik, omad yoki tashqi sabablar ortiga yashirinmadi. Aksincha, Fransiya o‘z vazifasini bajara olmaganini ochiq aytdi.

Futbolda bu kabi tan olish ham muhim. Chunki katta jamoalar mag‘lubiyatni bahona bilan emas, tahlil bilan yengadi.

“Futbol hech kimni kutib turmaydi”

Mbappening eng kuchli gapi shu bo‘ldi: futbol hech kimni kutib turmaydi.

Bu ibora Fransiya uchun ham, Mbappening o‘zi uchun ham og‘riqli haqiqat. Bir turnir tugadi, ammo keyingi sahifa boshlanishi kerak. Jamoa bu mag‘lubiyatni ortda qoldirishi, dam olishi va yangi maqsadlarga qayta tayyorlanishi lozim.

Guardian ham Mbappe Fransiya bu muvaffaqiyatsizlikni ortda qoldirib, undan saboq chiqarishi kerakligini aytganini yozgan.

Fransiya uchun endi nima o‘zgaradi?

Ispaniyaga qarshi mag‘lubiyat Fransiyada katta tahlillarga sabab bo‘lishi aniq. Savollar ko‘p: jamoa nega pressingda ishlamadi? Markazda nega raqibga erkinlik berildi? Yetakchilar nega yarimfinalda o‘yinni o‘z qo‘liga ololmadi?

Bu savollarga javob Desham shtabi, futbolchilar va federatsiya uchun muhim bo‘ladi. Chunki Fransiyaning salohiyati katta, ammo Ispaniyaga qarshi o‘yin bu salohiyat har doim natijaga aylanmasligini ko‘rsatdi.

Ispaniya finalda, Fransiya esa xulosa oldida

Ispaniya finalga chiqdi. Fransiya esa turnirni og‘ir ruhiy zarba bilan yakunlash arafasida.

Mbappe esa mag‘lubiyatdan keyin ham liderga xos gapirdi: tan oldi, izohladi, bahona qidirmadi va oldinga qarash kerakligini aytdi.

Endi asosiy savol shu: Fransiya bu mag‘lubiyatdan haqiqiy saboq oladimi yoki yana bir katta avlod yana bir yirik imkoniyatni qo‘ldan boy bergani bilan esda qoladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiSir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiBugun, 16:19Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Bugun, 16:04Zlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiZlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondiBugun, 15:55Futbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffusFutbol tarixidagi eng katta shou: JCH-2026 finalida «Superboul» uslubidagi tanaffusBugun, 15:50Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiIspaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi