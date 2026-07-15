Bentley orzusi 250 ming dollarga tushdi

·0·Jamiyat
Bentley orzusi 250 ming dollarga tushdi

Toshkentda luks avtomobil sotib olish orzusi katta firibgarlik ishiga aylandi. Poytaxt fuqarosi Bentley Flying Spur olib berish va Dubayda biznes ochish va’dalariga ishonib, jami 250 ming dollaridan ayrilgani aytilmoqda.

Avval Bentley, keyin Dubaydagi biznes

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2023 yil yozida jabrlanuvchi tanishiga Bentley Flying Spur avtomobilini sotib olish uchun 220 ming AQSH dollari bergan.

Tanishi unga xorijdan kerakli komplektatsiya va rangdagi avtomobilni olib kelishini va’da qilgan. Ammo fuqaro qariyb bir yil davomida kutgan bo‘lsa-da, avtomobil ham, pul ham qaytarilmagan.

Keyinroq esa unga yana bir taklif bildirilgan: BAAda, ya’ni Dubayda avtosalonlar tarmog‘ini ochish uchun qo‘shimcha 30 ming dollar sarmoya kiritish.

250 ming dollar — tilxatsiz va hujjatsiz

Eng og‘ir jihati shundaki, yirik summa rasmiy shartnoma, tilxat yoki notarial hujjatsiz berilgani aytilmoqda.

Bu esa jabrlanuvchi uchun vaziyatni yanada murakkablashtirgan. Chunki bunday holatlarda pul berilganini isbotlash, kelishuv shartlarini aniqlash va mablag‘ni qaytarish jarayoni qiyin kechishi mumkin.

Holat

Summa

Bentley Flying Spur uchun berilgan pul

220 ming dollar

Dubayda biznes ochish uchun berilgan pul

30 ming dollar

Jami zarar

250 ming dollar

Jinoyat ishi

JK 168-modda, 4-qism

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani IIO FMB tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 29 yoshli Bekzod Sh.ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi — firibgarlik moddasi bilan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Bu yerda muhim huquqiy jihat bor: tergov boshlangani shaxs aybdor degani emas. Uning aybi faqat sud hukmi bilan isbotlangandan keyin yuridik kuchga ega bo‘ladi.

Nega bunday holatlar takrorlanadi?

Yirik pul bilan bog‘liq firibgarliklarda ko‘pincha bir xil usul ishlaydi: ishonch, tanishlik va “og‘zaki kelishuv”.

Avval insonning orzusi yoki ehtiyoji nishonga olinadi. Bu holatda luks avtomobil — Bentley Flying Spur. Keyin esa ishonch kuchaygach, yana bir “katta imkoniyat” taklif qilinadi: Dubayda biznes ochish.

Aynan shu paytda odam “avval ham pul berganman, endi ish bitib qolar” degan psixologik tuzoqqa tushishi mumkin.

Katta bitimlarda asosiy qoida

Ichki ishlar vazirligi fuqarolarni yirik pulli bitimlarda og‘zaki va’dalarga ishonmaslikka chaqirmoqda.

Katta summa berilayotganda quyidagi qoidalar juda muhim:

• shartnoma rasmiy tuzilishi kerak;
• pul o‘tkazmasi bank orqali amalga oshirilgani ma’qul;
• tilxat notarial yoki kamida yuridik kuchga ega shaklda rasmiylashtirilishi lozim;
• avtomobil yoki biznes bo‘yicha hujjatlar tekshirilishi shart;
• “tanishim”, “aka-ukadek odam”, “gapi bitta” degan ishonch huquqiy kafolat o‘rnini bosmaydi.

Luks tovar, katta pul va xavfli ishonch

Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach kabi qimmat avtomobillar atrofidagi bitimlarda summa juda katta bo‘ladi. Bunday vaziyatda birgina hujjatsiz berilgan pul insonni yillar davomida yig‘gan mablag‘idan ayirishi mumkin.

Dubayda biznes ochish kabi takliflar esa yanada ehtiyotkorlik talab qiladi. Chunki chet davlatdagi kompaniya, bank hisob raqami, litsenziya, sheriklik ulushi va yuridik mas’uliyat kabi masalalar og‘zaki kelishuv bilan hal etilmaydi.

Katta biznes katta hujjatni talab qiladi. Katta pul esa katta ehtiyotni.

Bu voqeadan qanday xulosa chiqarish kerak?

Bu holatda eng katta saboq bitta: ishonch yaxshi, ammo hujjat undan ham muhim.

Yirik bitimlarda insonni himoya qiladigan narsa tanishlik emas, rasmiy shartnoma, to‘lov izi va huquqiy kafolatdir.

Bir og‘zaki va’da ba’zan 250 ming dollarga tushishi mumkin. Shuning uchun har qanday katta pulli kelishuvda “keyin rasmiylashtiramiz” degan gap eng xavfli signallardan biri bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, bunday holatlarda odamlar nega hali ham katta pulni tilxatsiz va shartnomasiz berishda davom etmoqda?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildi662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildiBugun, 16:07Bir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruviBir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruviBugun, 15:59BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?Bugun, 15:15Namanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiNamanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiBugun, 15:13Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Bugun, 13:26Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!