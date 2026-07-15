662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildi

·24·Jamiyat
662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildi

O‘zbekistonda kiberjinoyatchilikka qarshi o‘tkazilayotgan keng ko‘lamli tezkor-profilaktik tadbirlar natijasida yuzlab holatlar fosh etildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar 135 ta yangi kiberjinoyat va 3 ta noqonuniy mayning holatini aniqladi.

135 ta yangi holat aniqlandi

Raqamli xavfsizlik sohasida o‘tkazilgan tadbirlarning ikkinchi bosqichi doirasida kiberjinoyatchilar va noqonuniy mayning bilan shug‘ullangan shaxslar faoliyatiga chek qo‘yilgani ma’lum qilindi.

Hisobot davrida 135 ta yangi kiberjinoyat holati aniqlangan. Shuningdek, 3 ta noqonuniy mayning fakti ham fosh etilgan.

Bu raqamlar kiberjinoyatchilik endi faqat “internetdagi firibgarlik” emas, balki fuqarolarning puli, shaxsiy ma’lumotlari va raqamli xavfsizligiga bevosita tahdid solayotgan jiddiy muammo ekanini ko‘rsatadi.

Ilgari sodir etilgan 662 ta jinoyat ochildi

Tadbirlar davomida IT sohasida avval sodir etilgan, ammo fosh etilmagan 662 ta jinoyat ochilgan.

Bu eng muhim raqamlardan biri. Chunki kiberjinoyatlarda ko‘pincha jinoyatchi tezda izini yashirishga, pulni boshqa hisoblarga o‘tkazishga yoki soxta akkauntlar orqali yo‘qolishga urinadi.

Shunday sharoitda 662 ta holatning fosh etilishi huquqni muhofaza qiluvchi organlar raqamli izlar, tranzaksiyalar va texnik ma’lumotlar ustida tizimli ishlayotganini ko‘rsatadi.

Ko‘rsatkich

Natija

Yangi kiberjinoyatlar

135 ta

Noqonuniy mayning holatlari

3 ta

Ilgari sodir etilgan fosh etilgan jinoyatlar

662 ta

Qaytarilgan zarar

3 mlrd 864,3 mln so‘m

Jabrlanganlarga qariyb 4 mlrd so‘m qaytarildi

Ma’lumotlarga ko‘ra, tadbirlar natijasida jabrlangan fuqarolarga 3 milliard 864,3 million so‘m qaytarilgan.

Bu kiberjinoyatlarga qarshi kurashda faqat jinoyatchini topish emas, balki jabrlanganlarning zararini qoplash ham muhim vazifa ekanini ko‘rsatadi.

Kiberfiribgarlikda pul qaytarilishi har doim ham oson emas. Chunki mablag‘lar qisqa vaqt ichida turli karta, elektron hamyon yoki kriptoaktivlar orqali harakatlantirilishi mumkin.

Noqonuniy mayning nega xavfli?

Aniqlangan 3 ta noqonuniy mayning holati ham alohida e’tiborga loyiq.

Noqonuniy mayning elektr energiyasi tarmoqlariga ortiqcha yuk tushiradi, yashirin daromad manbaiga aylanadi va raqamli iqtisodiyotda nazoratsiz moliyaviy aylanmalar paydo qilishi mumkin.

Ayniqsa, yozgi yuqori iste’mol davrida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish energetika tizimiga qo‘shimcha bosim keltirishi mumkin.

Fuqarolar qanday aldanmoqda?

Kiberjinoyatlar ko‘p holatda fuqarolarning ishonchi, shoshqaloqligi yoki raqamli savodxonligi yetarli emasligidan foydalanadi.

Eng ko‘p uchraydigan xavfli ssenariylar:

• bank xodimi sifatida qo‘ng‘iroq qilish;
• karta ma’lumotlari yoki SMS-kod so‘rash;
• “yutuq”, “sovg‘a”, “kompensatsiya” bahonasida havola yuborish;
• soxta investitsiya va tez daromad va’da qilish;
• ijtimoiy tarmoqda akkauntni egallab, qarindoshlardan pul so‘rash;
• fishing saytlar orqali login va parollarni qo‘lga kiritish.

Oddiy qoida bor: SMS-kod, karta raqami, CVV va parolni hech kimga aytmaslik kerak. Hatto qo‘ng‘iroq qilgan odam o‘zini bank yoki davlat idorasi xodimi deb tanishtirsa ham.

Kiberxavfsizlik endi hammaning ishi

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar vazifasi emas. Fuqarolar, banklar, to‘lov tashkilotlari, internet xizmatlari va platformalar ham bu jarayonda mas’uliyatli bo‘lishi kerak.

Agar odamlar shubhali havolalarni ochmasa, karta ma’lumotlarini bermasa, oson daromad va’dalaridan ehtiyot bo‘lsa, kiberjinoyatchilarning imkoniyati keskin kamayadi.

Bugun raqamli xavfsizlik — eshikni qulflashdek oddiy ehtiyot chorasiga aylandi. Faqat bu yerda eshik telefonda, kartada va internet akkauntlarda joylashgan.

Tadbirlar davom ettiriladi

Kiberxavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha tezkor-profilaktik tadbirlar umumrespublika dasturi doirasida davom ettirilmoqda.

Bu jarayonda yangi jinoyatlarni aniqlash, avvalgi holatlarni fosh etish, noqonuniy mayningga chek qo‘yish va jabrlanganlarga yetkazilgan zararni qoplash asosiy vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

Asosiy xulosa

135 ta yangi kiberjinoyat, 662 ta fosh etilgan holat va qariyb 4 milliard so‘m qaytarilgani kiberxavfsizlik sohasidagi muammo qanchalik keng ekanini ko‘rsatadi.

Endi eng muhim masala — faqat jinoyat sodir bo‘lganidan keyin emas, uning oldini olishda ham faol bo‘lish.

Sizningcha, kiberfiribgarliklarni kamaytirish uchun birinchi navbatda nima kuchaytirilishi kerak: banklar nazoratimi, aholining raqamli savodxonligimi yoki jazo choralarimi?

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruviBir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruviBugun, 15:59BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?Bugun, 15:15Namanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiNamanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiBugun, 15:13Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Bugun, 13:26Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugun, 13:25Samarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiSamarqandda niqobli shaxs bankka bostirib kirib, pul talab qildiBugun, 13:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!