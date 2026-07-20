JCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdi
2026 yilgi Jahon chempionati yakunlari bo‘yicha turnirning eng yaxshi futbolchilari aniqlandi. Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri musobaqaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe turnirning eng yaxshi to‘purari bo‘ldi. U musobaqa davomida 10 ta gol urdi.
Ispaniya darvozaboni Unai Simon eng yaxshi darvozabon sifatida e’tirof etildi. U turnir davomida bor-yo‘g‘i 1 ta gol o‘tkazib yuborgani bilan ajralib turdi.
Eng yaxshi yosh futbolchi sovrini ham Ispaniya vakiliga nasib etdi. Pau Kubarsi ushbu nominatsiya g‘olibi bo‘ldi.
Final uchrashuvining eng yaxshi futbolchisi sifatida Ferran Torres tan olindi. U Argentinaga qarshi hal qiluvchi bahsda 106-daqiqada gol urib, Ispaniyaga jahon chempionligini olib kelgan edi.
…