Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!

·36·Sport
Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!

Ispaniya milliy jamoasi JCH–2026 finalida Argentinani qo‘shimcha bo‘limlarda 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi bor jahon chempioniga aylandi. Nyu-Jersidagi hal qiluvchi bahs taqdirini 106-daqiqada Ferran Torresning yagona zarbasi hal qildi.

Amaldagi chempion Argentina titulini himoya qila olmadi. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa kumush medal bilan kifoyalangan bo‘lsa, Ispaniya 16 yillik tanaffusdan keyin yana futbol olamining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi.

Asosiy vaqtda darvozalar daxlsiz qoldi

Ist-Raterforddagi New York New Jersey Stadium — MetLife arenasida o‘tkazilgan final ehtiyotkor va keskin kurashlar ostida boshlandi.

Ispaniya to‘pni ko‘proq nazorat qilishga harakat qilgan bo‘lsa, Argentina raqib hujumlarini intizomli himoya orqali to‘xtatib turdi. Ikki jamoa ham imkoniyatlar yaratdi, ammo 90 daqiqa davomida hisob ochilmadi — 0:0.

Shu tariqa, jahon chempionligi taqdiri qo‘shimcha bo‘limlarga qoldi.

106-daqiqadagi zarba kubokni Ispaniyaga olib keldi

Qo‘shimcha vaqtning 106-daqiqasida Ferran Torres Argentina himoyasini yorib o‘tib, Emiliano Martines qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qildi.

Ushbu gol finaldagi yagona natijali zarba bo‘lib qoldi. Argentina so‘nggi daqiqalarda hisobni tenglashtirishga uringan bo‘lsa-da, Ispaniya himoyasi ustunlikni saqlab qoldi — 1:0.

JCH–2026 finali

Ispaniya — Argentina 1:0

Gol: Ferran Torres, 106.

2010 yilgi tarix yana takrorlandi

Ispaniya ilk jahon chempionligini 2010 yilda Janubiy Afrikada qo‘lga kiritgan edi. O‘shanda ham finalning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlangan va Niderlandiyaga qarshi qo‘shimcha bo‘limda urilgan yagona gol chempionni aniqlagandi.

2010 yilgi tarixiy golga Andres Inesta mualliflik qilgan bo‘lsa, oradan 16 yil o‘tib Ferran Torres uning yo‘lini takrorladi.

Ikki final, bir xil hisob va qo‘shimcha bo‘limdagi hal qiluvchi zarba — Ispaniyaning har ikki jahon chempionligi deyarli bir xil ssenariyda qo‘lga kiritildi.

De la Fuente avlodi o‘z tarixini yozdi

Luis de la Fuente boshqaruvidagi Ispaniya musobaqa davomida texnik, intizomli va barqaror o‘yini bilan ajralib turdi. Jamoa hal qiluvchi uchrashuvda ham bosimga dosh berib, amaldagi chempionni taslim qildi.

Yoshlar va tajribali futbolchilar uyg‘unligi Ispaniyaga 2010 yilgi afsonaviy avloddan keyin yana jahon kubogini ko‘tarish imkonini berdi.

Argentina esa ketma-ket ikkinchi chempionlikka juda yaqin keldi, ammo Messining ehtimoliy so‘nggi mundiali og‘riqli mag‘lubiyat bilan yakunlandi.

Futbol tarixida yangi sahifa ochildi: Inestadan keyin endi Ferran Torresning ismi ham Ispaniyaga jahon chempionligini olib kelgan qahramon sifatida yozildi.

Ferran TorresIspaniyaArgentinaLionel MessiEmiliano Martinez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldiRodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldiBugun, 09:15Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...Bugun, 09:14Otamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladiOtamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladiBugun, 08:37Lionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlariLionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlariBugun, 08:34JCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiJCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiBugun, 08:34Yamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliYamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliBugun, 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi