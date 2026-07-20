Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!
Ispaniya milliy jamoasi JCH–2026 finalida Argentinani qo‘shimcha bo‘limlarda 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi bor jahon chempioniga aylandi. Nyu-Jersidagi hal qiluvchi bahs taqdirini 106-daqiqada Ferran Torresning yagona zarbasi hal qildi.
Amaldagi chempion Argentina titulini himoya qila olmadi. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa kumush medal bilan kifoyalangan bo‘lsa, Ispaniya 16 yillik tanaffusdan keyin yana futbol olamining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi.
Asosiy vaqtda darvozalar daxlsiz qoldi
Ist-Raterforddagi New York New Jersey Stadium — MetLife arenasida o‘tkazilgan final ehtiyotkor va keskin kurashlar ostida boshlandi.
Ispaniya to‘pni ko‘proq nazorat qilishga harakat qilgan bo‘lsa, Argentina raqib hujumlarini intizomli himoya orqali to‘xtatib turdi. Ikki jamoa ham imkoniyatlar yaratdi, ammo 90 daqiqa davomida hisob ochilmadi — 0:0.
Shu tariqa, jahon chempionligi taqdiri qo‘shimcha bo‘limlarga qoldi.
106-daqiqadagi zarba kubokni Ispaniyaga olib keldi
Qo‘shimcha vaqtning 106-daqiqasida Ferran Torres Argentina himoyasini yorib o‘tib, Emiliano Martines qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qildi.
Ushbu gol finaldagi yagona natijali zarba bo‘lib qoldi. Argentina so‘nggi daqiqalarda hisobni tenglashtirishga uringan bo‘lsa-da, Ispaniya himoyasi ustunlikni saqlab qoldi — 1:0.
JCH–2026 finali
Ispaniya — Argentina 1:0
Gol: Ferran Torres, 106.
2010 yilgi tarix yana takrorlandi
Ispaniya ilk jahon chempionligini 2010 yilda Janubiy Afrikada qo‘lga kiritgan edi. O‘shanda ham finalning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlangan va Niderlandiyaga qarshi qo‘shimcha bo‘limda urilgan yagona gol chempionni aniqlagandi.
2010 yilgi tarixiy golga Andres Inesta mualliflik qilgan bo‘lsa, oradan 16 yil o‘tib Ferran Torres uning yo‘lini takrorladi.
Ikki final, bir xil hisob va qo‘shimcha bo‘limdagi hal qiluvchi zarba — Ispaniyaning har ikki jahon chempionligi deyarli bir xil ssenariyda qo‘lga kiritildi.
De la Fuente avlodi o‘z tarixini yozdi
Luis de la Fuente boshqaruvidagi Ispaniya musobaqa davomida texnik, intizomli va barqaror o‘yini bilan ajralib turdi. Jamoa hal qiluvchi uchrashuvda ham bosimga dosh berib, amaldagi chempionni taslim qildi.
Yoshlar va tajribali futbolchilar uyg‘unligi Ispaniyaga 2010 yilgi afsonaviy avloddan keyin yana jahon kubogini ko‘tarish imkonini berdi.
Argentina esa ketma-ket ikkinchi chempionlikka juda yaqin keldi, ammo Messining ehtimoliy so‘nggi mundiali og‘riqli mag‘lubiyat bilan yakunlandi.
Futbol tarixida yangi sahifa ochildi: Inestadan keyin endi Ferran Torresning ismi ham Ispaniyaga jahon chempionligini olib kelgan qahramon sifatida yozildi.
…