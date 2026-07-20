Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahza

·43·Sport
Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahza

Futbol olami tarixiy burilish nuqtalaridan biriga guvoh boʻldi. AQSHning "MetLife Stadium" oʻyingohida boʻlib oʻtgan Jahon chempionati finalida Ispaniya terma jamoasi Argentinani 1:0 hisobida magʻlub etib, bosh sovrinni qoʻlga kiritdi. Biroq oʻyindan keyingi asosiy eʼtibor gʻalaba nashidasidan koʻra, ikki buyuk isteʼdod — Lionel Messi va Lamine Yamal oʻrtasidagi uchrashuvga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hakamning final hushtagi chalingach, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi maydonda tushkun holatda qoldi. Amaldagi chempionlik unvonini himoya qila olmagan afsonaviy futbolchining koʻz yoshlari barchani larzaga keltirdi. Shu lahzada Ispaniyaning yosh yulduzi Lamine Yamal gʻalabani nishonlashni toʻxtatib, birinchilardan boʻlib Messining yoniga keldi va uni quchoqlab tasalli berdi.

Ushbu lahza koʻpchilik tomonidan ramziy maʼnoda "estafeta tayogʻini topshirish" deb baholanmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, bu kadr futbol tarixidagi eng taʼsirli suratlardan biriga aylandi. Sababi, 2007-yilda UNICEF xayriya kampaniyasi doirasida tushirilgan suratda Lionel Messi hali chaqaloq boʻlgan Lamine Yamalni choʻmiltirayotgani aks etgan edi. Oradan yillar oʻtib, oʻsha chaqaloq oʻz kumirini magʻlub etib, unga tasalli berishi haqiqiy moʻjizaga qiyoslanmoqda.

Ispaniyaning qaytishi va Argentinaning tushkunligi

Ispaniya terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali oradan 16 yil oʻtib yana jahon taxtiga qaytdi. Rodri va Aymeric Laporte boshchiligidagi mustahkam himoya chizigʻi 120 daqiqa davomida Lionel Messi boshliq hujumchilarga imkon bermadi. Ispanlarning tartibli oʻyini va yosh qanot hujumchilarining shiddati amaldagi chempionlar ustidan gʻalabani taʼminladi.

Argentina ustozi Lionel Scaloni magʻlubiyatdan soʻng oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Marca nashri iqtibos keltirishicha, murabbiy kiyinish xonasida yigʻlaganini yashirmadi. "Odamlarga bu magʻlubiyatni ham toʻgʻri qabul qilish kerakligini tushuntirish qiyin. Lekin biz nimalarga erishganimizni unutmasligimiz kerak. Bu yigitlar haqiqiy jangchilar va ular minnatdorchilikka loyiq", — dedi Scaloni.

Ushbu final Argentina uchun nafaqat chempionlikdan ayrilish, balki bir davrning yakuni sifatida ham koʻrilmoqda. Lionel Messi uchun bu ehtimoliy soʻnggi Jahon chempionati boʻlishi mumkinligi magʻlubiyat alamini yanada oshirdi. Ispaniya esa Lamine Yamal kabi yoshlar bilan yangi oltin davrni boshlamoqda. Futbol jamoatchiligi ushbu finalni ikki buyuk avlodning uchrashuvi sifatida uzoq vaqt yodda saqlaydi.

Jahon ChempionatiLionel MessiLamine YamalArgentinaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Bugun, 11:22Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiMessi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiBugun, 11:18Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiNiderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiBugun, 11:17Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiMartines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiBugun, 10:53Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiYamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiBugun, 10:44JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)Bugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi