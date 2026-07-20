Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahza
Futbol olami tarixiy burilish nuqtalaridan biriga guvoh boʻldi. AQSHning "MetLife Stadium" oʻyingohida boʻlib oʻtgan Jahon chempionati finalida Ispaniya terma jamoasi Argentinani 1:0 hisobida magʻlub etib, bosh sovrinni qoʻlga kiritdi. Biroq oʻyindan keyingi asosiy eʼtibor gʻalaba nashidasidan koʻra, ikki buyuk isteʼdod — Lionel Messi va Lamine Yamal oʻrtasidagi uchrashuvga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hakamning final hushtagi chalingach, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi maydonda tushkun holatda qoldi. Amaldagi chempionlik unvonini himoya qila olmagan afsonaviy futbolchining koʻz yoshlari barchani larzaga keltirdi. Shu lahzada Ispaniyaning yosh yulduzi Lamine Yamal gʻalabani nishonlashni toʻxtatib, birinchilardan boʻlib Messining yoniga keldi va uni quchoqlab tasalli berdi.
Ushbu lahza koʻpchilik tomonidan ramziy maʼnoda "estafeta tayogʻini topshirish" deb baholanmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, bu kadr futbol tarixidagi eng taʼsirli suratlardan biriga aylandi. Sababi, 2007-yilda UNICEF xayriya kampaniyasi doirasida tushirilgan suratda Lionel Messi hali chaqaloq boʻlgan Lamine Yamalni choʻmiltirayotgani aks etgan edi. Oradan yillar oʻtib, oʻsha chaqaloq oʻz kumirini magʻlub etib, unga tasalli berishi haqiqiy moʻjizaga qiyoslanmoqda.
Ispaniyaning qaytishi va Argentinaning tushkunligiIspaniya terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali oradan 16 yil oʻtib yana jahon taxtiga qaytdi. Rodri va Aymeric Laporte boshchiligidagi mustahkam himoya chizigʻi 120 daqiqa davomida Lionel Messi boshliq hujumchilarga imkon bermadi. Ispanlarning tartibli oʻyini va yosh qanot hujumchilarining shiddati amaldagi chempionlar ustidan gʻalabani taʼminladi.
Argentina ustozi Lionel Scaloni magʻlubiyatdan soʻng oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Marca nashri iqtibos keltirishicha, murabbiy kiyinish xonasida yigʻlaganini yashirmadi. "Odamlarga bu magʻlubiyatni ham toʻgʻri qabul qilish kerakligini tushuntirish qiyin. Lekin biz nimalarga erishganimizni unutmasligimiz kerak. Bu yigitlar haqiqiy jangchilar va ular minnatdorchilikka loyiq", — dedi Scaloni.
Ushbu final Argentina uchun nafaqat chempionlikdan ayrilish, balki bir davrning yakuni sifatida ham koʻrilmoqda. Lionel Messi uchun bu ehtimoliy soʻnggi Jahon chempionati boʻlishi mumkinligi magʻlubiyat alamini yanada oshirdi. Ispaniya esa Lamine Yamal kabi yoshlar bilan yangi oltin davrni boshlamoqda. Futbol jamoatchiligi ushbu finalni ikki buyuk avlodning uchrashuvi sifatida uzoq vaqt yodda saqlaydi.
…