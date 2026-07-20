Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldi
Niderlandiya milliy jamoasi JCH–2026da kutilgan natijani ko‘rsata olmadi va musobaqani 1/16 final bosqichida tark etdi. Shunga qaramay, «lolalar yurti» vakillari turnirni nufuzli e’tirof bilan yakunladi.
FIFA Niderlandiya termasini jahon chempionatining Fair Play — halol o‘yin mukofoti sohibi deb e’lon qildi. Jamoa musobaqa davomida intizomli harakat qilib, to‘rtta uchrashuvda atigi uch marta sariq kartochka oldi.
Marokash Niderlandiyani penaltilarda to‘xtatdi
Niderlandiya pley-offning dastlabki bosqichida Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushdi.
Keskin kechgan uchrashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Qo‘shimcha bo‘limlarda ham jamoalar g‘olibni aniqlay olmadi va bahs penaltilar seriyasiga qadar yetib bordi.
11 metrlik zarbalarda Marokash futbolchilari aniqroq harakat qilib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Shu tariqa, Niderlandiyaning jahon chempionligi uchun kurashi kutilganidan ancha erta yakunlandi.
To‘rt o‘yinda atigi uchta ogohlantirish
Niderlandiya futbolchilari turnir davomida natijadan qat’i nazar, maydonda tartibli va ehtiyotkor o‘yin namoyish etdi.
Jamoa o‘tkazgan to‘rtta uchrashuvda futbolchilar bor-yo‘g‘i uch marta sariq kartochka bilan jazolandi. Ushbu ko‘rsatkich Niderlandiyaga musobaqaning halol o‘yin mukofotini olib keldi.
Fair Play sovrinini belgilashda faqat kartochkalar soni emas, futbolchilar va murabbiylar shtabining maydondagi xulq-atvori hamda raqiblarga munosabati ham inobatga olinadi.
Natija past, ammo intizom yuqori bo‘ldi
Niderlandiya mundialga yuqori maqsadlar bilan kelgan bo‘lsa-da, pley-offning birinchi bosqichidan o‘ta olmadi. Marokashga qarshi mag‘lubiyat jamoa va muxlislar uchun turnirning eng og‘riqli nuqtasi bo‘ldi.
Biroq FIFA mukofoti Niderlandiya jamoasi natija bosimi ostida ham sport tamoyillariga sodiq qolganini ko‘rsatdi.
«Lolalar yurti» vakillari kubok uchun kurashni erta yakunladi, ammo JCH–2026ni eng intizomli jamoa sifatida tark etdi.
…