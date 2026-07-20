Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldi

·0·Sport
Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldi

Niderlandiya milliy jamoasi JCH–2026da kutilgan natijani ko‘rsata olmadi va musobaqani 1/16 final bosqichida tark etdi. Shunga qaramay, «lolalar yurti» vakillari turnirni nufuzli e’tirof bilan yakunladi.

FIFA Niderlandiya termasini jahon chempionatining Fair Play — halol o‘yin mukofoti sohibi deb e’lon qildi. Jamoa musobaqa davomida intizomli harakat qilib, to‘rtta uchrashuvda atigi uch marta sariq kartochka oldi.

Marokash Niderlandiyani penaltilarda to‘xtatdi

Niderlandiya pley-offning dastlabki bosqichida Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushdi.

Keskin kechgan uchrashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Qo‘shimcha bo‘limlarda ham jamoalar g‘olibni aniqlay olmadi va bahs penaltilar seriyasiga qadar yetib bordi.

11 metrlik zarbalarda Marokash futbolchilari aniqroq harakat qilib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Shu tariqa, Niderlandiyaning jahon chempionligi uchun kurashi kutilganidan ancha erta yakunlandi.

To‘rt o‘yinda atigi uchta ogohlantirish

Niderlandiya futbolchilari turnir davomida natijadan qat’i nazar, maydonda tartibli va ehtiyotkor o‘yin namoyish etdi.

Jamoa o‘tkazgan to‘rtta uchrashuvda futbolchilar bor-yo‘g‘i uch marta sariq kartochka bilan jazolandi. Ushbu ko‘rsatkich Niderlandiyaga musobaqaning halol o‘yin mukofotini olib keldi.

Fair Play sovrinini belgilashda faqat kartochkalar soni emas, futbolchilar va murabbiylar shtabining maydondagi xulq-atvori hamda raqiblarga munosabati ham inobatga olinadi.

Natija past, ammo intizom yuqori bo‘ldi

Niderlandiya mundialga yuqori maqsadlar bilan kelgan bo‘lsa-da, pley-offning birinchi bosqichidan o‘ta olmadi. Marokashga qarshi mag‘lubiyat jamoa va muxlislar uchun turnirning eng og‘riqli nuqtasi bo‘ldi.

Biroq FIFA mukofoti Niderlandiya jamoasi natija bosimi ostida ham sport tamoyillariga sodiq qolganini ko‘rsatdi.

«Lolalar yurti» vakillari kubok uchun kurashni erta yakunladi, ammo JCH–2026ni eng intizomli jamoa sifatida tark etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaBugun, 10:57Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiMartines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiBugun, 10:53Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiYamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiBugun, 10:44JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)Bugun, 10:41Messi finalda yutqazdi, ammo JCH-2026 turnirining eng yaxshisi bo‘ldiMessi finalda yutqazdi, ammo JCH-2026 turnirining eng yaxshisi bo‘ldiBugun, 10:23De la Fuente final oldidan futbolchilarga aytgan bir gapni ochiqladiDe la Fuente final oldidan futbolchilarga aytgan bir gapni ochiqladiBugun, 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi