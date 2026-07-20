Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...
“Real” markaziy himoyachisi Din Xyoysen yangi bosh murabbiy Joze Mourinoning e’tiborini ilk mashg‘ulotlardayoq o‘ziga qaratdi. Ispaniya terma jamoasining JCH–2026 qaydnomasidan chetda qolgan 21 yoshli futbolchi ta’til davrida ham tinimsiz mehnat qilib, mavsumoldi yig‘iniga yuqori jismoniy tayyorgarlikda qaytgan.
Diario AS ma’lumotiga ko‘ra, Mourino himoyachining holati va mashg‘ulotlardagi munosabatidan katta taassurot olgan. Xyoysen esa yangi murabbiy qo‘l ostida o‘zini qaytadan isbotlashga qat’iy bel bog‘lagan.
Jahon chempionatidan chetda qolish unga qattiq ta’sir qildi
Xyoysen Ispaniya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionati uchun tarkibiga kiritilmagan. Manbaga ko‘ra, bu qaror futbolchini qattiq ranjitgan, biroq u tushkunlikka tushish o‘rniga vaziyatdan qo‘shimcha motivatsiya sifatida foydalangan.
Yosh himoyachi ta’til paytida ham shaxsiy dastur asosida mashg‘ulot o‘tkazib, jismoniy holatini yaxshilashga katta e’tibor qaratgan. Natijada u “Real”ning mavsumoldi yig‘iniga ko‘plab jamoadoshlaridan tayyorroq holda yetib kelgan.
Mourino uchun esa futbolchining nafaqat jismoniy ko‘rsatkichlari, balki o‘zini ko‘rsatishga bo‘lgan ishtiyoqi ham muhim ahamiyat kasb etgan.
Mourino birinchi kunlardanoq uni kuzatmoqda
Portugaliyalik mutaxassis odatda himoyachilardan intizom, jismoniy tayyorgarlik va taktik topshiriqlarni aniq bajarishni talab qiladi. Xyoysenning mashg‘ulotlardagi harakatlari shu talablarga mos kelgani aytilmoqda.
21 yoshli futbolchi markaziy himoyada asosiy tarkib uchun kurashish niyatida. Uning yoshi, bo‘yi va to‘p bilan ishlash qobiliyati Mourino qurmoqchi bo‘lgan yangi tizimda muhim ustunlikka aylanishi mumkin.
Biroq yuqori taassurot qoldirishning o‘zi yetarli emas. Xyoysen mavsum davomida barqaror o‘yin ko‘rsatishi va katta uchrashuvlarda ishonchli harakat qilishi kerak bo‘ladi.
Ilk mavsumidan o‘zi ham qoniqmagan
Xyoysen “Real”dagi birinchi mavsumini kutilgan darajada o‘tkaza olmaganini yaxshi anglab turibdi. Ayrim uchrashuvlardagi xatolar va barqarorlik yetishmasligi uning asosiy tarkibdagi o‘rniga ta’sir qilgan.
Shu sabab yangi murabbiyning kelishi futbolchi uchun yangi imkoniyat sifatida qaralmoqda. Mourino avvalgi natijalardan ko‘ra, mavsumoldi tayyorgarligi va hozirgi holatga ko‘proq baho berishi mumkin.
Xyoysenning maqsadi aniq: klubdagi mavqeini mustahkamlash, asosiy tarkibdan joy olish va kelajakda Ispaniya milliy jamoasiga qaytish.
“Real” unga uzoq muddatli ishonch bildirgan
Din Xyoysen o‘tgan yili Angliyaning “Bornmut” klubidan Madrid jamoasiga ko‘chib o‘tgan edi. Uning “Real” bilan amaldagi shartnomasi 2030 yilgacha mo‘ljallangan.
Bu madridliklar yosh himoyachini uzoq muddatli loyihaning bir qismi sifatida ko‘rayotganini anglatadi. Endi futbolchining vazifasi klub ishonchini maydondagi o‘yini bilan oqlashdan iborat.
JCH–2026 qaydnomasidan chetda qolish Xyoysen uchun og‘ir zarba bo‘ldi. Ammo aynan shu alam uni yanada ko‘proq ishlashga undadi. Mourinoning dastlabki taassuroti ijobiy — endi yosh himoyachi bu ishonchni rasmiy o‘yinlarda ham tasdiqlashi kerak.
…