Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...

·17·Sport
Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...

“Real” markaziy himoyachisi Din Xyoysen yangi bosh murabbiy Joze Mourinoning e’tiborini ilk mashg‘ulotlardayoq o‘ziga qaratdi. Ispaniya terma jamoasining JCH–2026 qaydnomasidan chetda qolgan 21 yoshli futbolchi ta’til davrida ham tinimsiz mehnat qilib, mavsumoldi yig‘iniga yuqori jismoniy tayyorgarlikda qaytgan.

Diario AS ma’lumotiga ko‘ra, Mourino himoyachining holati va mashg‘ulotlardagi munosabatidan katta taassurot olgan. Xyoysen esa yangi murabbiy qo‘l ostida o‘zini qaytadan isbotlashga qat’iy bel bog‘lagan.

Jahon chempionatidan chetda qolish unga qattiq ta’sir qildi

Xyoysen Ispaniya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionati uchun tarkibiga kiritilmagan. Manbaga ko‘ra, bu qaror futbolchini qattiq ranjitgan, biroq u tushkunlikka tushish o‘rniga vaziyatdan qo‘shimcha motivatsiya sifatida foydalangan.

Yosh himoyachi ta’til paytida ham shaxsiy dastur asosida mashg‘ulot o‘tkazib, jismoniy holatini yaxshilashga katta e’tibor qaratgan. Natijada u “Real”ning mavsumoldi yig‘iniga ko‘plab jamoadoshlaridan tayyorroq holda yetib kelgan.

Mourino uchun esa futbolchining nafaqat jismoniy ko‘rsatkichlari, balki o‘zini ko‘rsatishga bo‘lgan ishtiyoqi ham muhim ahamiyat kasb etgan.

Mourino birinchi kunlardanoq uni kuzatmoqda

Portugaliyalik mutaxassis odatda himoyachilardan intizom, jismoniy tayyorgarlik va taktik topshiriqlarni aniq bajarishni talab qiladi. Xyoysenning mashg‘ulotlardagi harakatlari shu talablarga mos kelgani aytilmoqda.

21 yoshli futbolchi markaziy himoyada asosiy tarkib uchun kurashish niyatida. Uning yoshi, bo‘yi va to‘p bilan ishlash qobiliyati Mourino qurmoqchi bo‘lgan yangi tizimda muhim ustunlikka aylanishi mumkin.

Biroq yuqori taassurot qoldirishning o‘zi yetarli emas. Xyoysen mavsum davomida barqaror o‘yin ko‘rsatishi va katta uchrashuvlarda ishonchli harakat qilishi kerak bo‘ladi.

Ilk mavsumidan o‘zi ham qoniqmagan

Xyoysen “Real”dagi birinchi mavsumini kutilgan darajada o‘tkaza olmaganini yaxshi anglab turibdi. Ayrim uchrashuvlardagi xatolar va barqarorlik yetishmasligi uning asosiy tarkibdagi o‘rniga ta’sir qilgan.

Shu sabab yangi murabbiyning kelishi futbolchi uchun yangi imkoniyat sifatida qaralmoqda. Mourino avvalgi natijalardan ko‘ra, mavsumoldi tayyorgarligi va hozirgi holatga ko‘proq baho berishi mumkin.

Xyoysenning maqsadi aniq: klubdagi mavqeini mustahkamlash, asosiy tarkibdan joy olish va kelajakda Ispaniya milliy jamoasiga qaytish.

“Real” unga uzoq muddatli ishonch bildirgan

Din Xyoysen o‘tgan yili Angliyaning “Bornmut” klubidan Madrid jamoasiga ko‘chib o‘tgan edi. Uning “Real” bilan amaldagi shartnomasi 2030 yilgacha mo‘ljallangan.

Bu madridliklar yosh himoyachini uzoq muddatli loyihaning bir qismi sifatida ko‘rayotganini anglatadi. Endi futbolchining vazifasi klub ishonchini maydondagi o‘yini bilan oqlashdan iborat.

JCH–2026 qaydnomasidan chetda qolish Xyoysen uchun og‘ir zarba bo‘ldi. Ammo aynan shu alam uni yanada ko‘proq ishlashga undadi. Mourinoning dastlabki taassuroti ijobiy — endi yosh himoyachi bu ishonchni rasmiy o‘yinlarda ham tasdiqlashi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov haqorat yozgan muxlisga qo‘ng‘iroq qildi: «Voy, aka, shokdaman...»Shomurodov haqorat yozgan muxlisga qo‘ng‘iroq qildi: «Voy, aka, shokdaman...»Bugun, 11:30Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiMessi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiBugun, 11:18Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiNiderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiBugun, 11:17Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaBugun, 10:57Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiMartines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiBugun, 10:53Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiYamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiBugun, 10:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi