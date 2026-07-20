Shomurodov haqorat yozgan muxlisga qo‘ng‘iroq qildi: «Voy, aka, shokdaman...»
O‘zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov ijtimoiy tarmoqda uni haqorat qilgan muxlis bilan bog‘liq kutilmagan voqeani aytib berdi. Futbolchi izohni javobsiz qoldirish o‘rniga, uning muallifini topib, shaxsan qo‘ng‘iroq qilishga qaror qilgan.
Videoqo‘ng‘iroq paytida esa vaziyat butunlay o‘zgargan: avval qo‘pol so‘zlar yozgan kishi aslida Shomurodovning muxlisi ekanini tan olgan.
Hammasi bir izohdan boshlangan
31 yoshli hujumchi YouTube'dagi «Nima gap?» podkastida ishtirok etib, voqea jahon chempionati oldidan bo‘lib o‘tganini ma’lum qildi.
O‘zbekiston va Kanada milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvidan keyin Shomurodov Instagram'dagi sahifasiga kirgan. Izohlar orasida muxlislardan biri uni qo‘pol so‘zlar bilan haqorat qilganini ko‘rgan.
Futbolchi izoh muallifining Telegram manzili ochiq turganini payqab, u bilan bevosita gaplashishga qaror qilgan.
«Internetda bemalol yozarkansiz...»
Shomurodov dastlab Telegram orqali qo‘ng‘iroq qilgan, ammo muxlis telefonni ko‘tarmagan.
«Keyin u: “Kim bu?” deb yozdi. Men esa: “Telefonni ko‘tarsangiz aytaman. Internetda bemalol so‘kib yozarkansiz, balki shu gaplarni o‘zimga ham aytarsiz”, deb yozdim», — deya voqeani esladi futbolchi.
Izoh egasi suhbatdoshi haqiqatan ham Eldor Shomurodov ekaniga ishonmagan.
«Keyin u kulib: “Rostdan ham Eldor Shomurodovmisan?” deb so‘radi. Men: “Ishonmayotgan bo‘lsang, telefonni ko‘tar”, dedim».
Videoqo‘ng‘iroqda hammasi o‘zgardi
Muxlis qo‘ng‘iroqni qabul qilgan, ammo avvaliga gapira olmay qolgan. Shundan so‘ng Shomurodov unga videoqo‘ng‘iroq qilgan.
Ekranda O‘zbekiston terma jamoasi hujumchisini ko‘rgan kishi hayratini yashira olmagan.
«Voy, aka, shokdaman... Men aslida sizning muxlisingizman», — degan u.
Shu tariqa, ijtimoiy tarmoqdagi haqorat real muloqot boshlanishi bilan butunlay boshqa tus olgan.
Internetdagi so‘z ortida ham inson bor
Shomurodovning hikoyasi ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot madaniyati bilan bog‘liq muhim masalani yana bir bor ko‘rsatdi. Foydalanuvchilar ba’zan ekran ortida o‘tirib, yuzma-yuz ayta olmaydigan so‘zlarni osonlik bilan yozib qoldiradi.
Ammo mashhur sportchi, san’atkor yoki boshqa jamoat arbobi ham bunday fikrlarni o‘qiydigan va ulardan ta’sirlanadigan inson hisoblanadi.
Eldor Shomurodov esa haqoratga haqorat bilan javob qaytarmadi. U izoh muallifiga bevosita murojaat qilib, internetdagi bir necha so‘zning real hayotda qanchalik boshqacha eshitilishini ko‘rsatdi.
Shomurodov yana e’tibor markazida
JCH–2026 guruh bosqichidagi eng chiroyli gollardan biriga mualliflik qilgan Shomurodov maydondagi o‘yini bilan ham, maydon tashqarisidagi munosabati bilan ham muxlislar e’tiborida qolmoqda.
Bu voqea esa oddiy bir xulosani eslatadi: izoh yozish oson, ammo o‘sha gapni insonning o‘ziga qarab aytish ancha qiyin.
…