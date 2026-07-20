Shomurodov haqorat yozgan muxlisga qo‘ng‘iroq qildi: «Voy, aka, shokdaman...»

·84·Sport
Shomurodov haqorat yozgan muxlisga qo‘ng‘iroq qildi: «Voy, aka, shokdaman...»

O‘zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov ijtimoiy tarmoqda uni haqorat qilgan muxlis bilan bog‘liq kutilmagan voqeani aytib berdi. Futbolchi izohni javobsiz qoldirish o‘rniga, uning muallifini topib, shaxsan qo‘ng‘iroq qilishga qaror qilgan.

Videoqo‘ng‘iroq paytida esa vaziyat butunlay o‘zgargan: avval qo‘pol so‘zlar yozgan kishi aslida Shomurodovning muxlisi ekanini tan olgan.

Hammasi bir izohdan boshlangan

31 yoshli hujumchi YouTube'dagi «Nima gap?» podkastida ishtirok etib, voqea jahon chempionati oldidan bo‘lib o‘tganini ma’lum qildi.

O‘zbekiston va Kanada milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvidan keyin Shomurodov Instagram'dagi sahifasiga kirgan. Izohlar orasida muxlislardan biri uni qo‘pol so‘zlar bilan haqorat qilganini ko‘rgan.

Futbolchi izoh muallifining Telegram manzili ochiq turganini payqab, u bilan bevosita gaplashishga qaror qilgan.

«Internetda bemalol yozarkansiz...»

Shomurodov dastlab Telegram orqali qo‘ng‘iroq qilgan, ammo muxlis telefonni ko‘tarmagan.

«Keyin u: “Kim bu?” deb yozdi. Men esa: “Telefonni ko‘tarsangiz aytaman. Internetda bemalol so‘kib yozarkansiz, balki shu gaplarni o‘zimga ham aytarsiz”, deb yozdim», — deya voqeani esladi futbolchi.

Izoh egasi suhbatdoshi haqiqatan ham Eldor Shomurodov ekaniga ishonmagan.

«Keyin u kulib: “Rostdan ham Eldor Shomurodovmisan?” deb so‘radi. Men: “Ishonmayotgan bo‘lsang, telefonni ko‘tar”, dedim».

Videoqo‘ng‘iroqda hammasi o‘zgardi

Muxlis qo‘ng‘iroqni qabul qilgan, ammo avvaliga gapira olmay qolgan. Shundan so‘ng Shomurodov unga videoqo‘ng‘iroq qilgan.

Ekranda O‘zbekiston terma jamoasi hujumchisini ko‘rgan kishi hayratini yashira olmagan.

«Voy, aka, shokdaman... Men aslida sizning muxlisingizman», — degan u.

Shu tariqa, ijtimoiy tarmoqdagi haqorat real muloqot boshlanishi bilan butunlay boshqa tus olgan.

Internetdagi so‘z ortida ham inson bor

Shomurodovning hikoyasi ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot madaniyati bilan bog‘liq muhim masalani yana bir bor ko‘rsatdi. Foydalanuvchilar ba’zan ekran ortida o‘tirib, yuzma-yuz ayta olmaydigan so‘zlarni osonlik bilan yozib qoldiradi.

Ammo mashhur sportchi, san’atkor yoki boshqa jamoat arbobi ham bunday fikrlarni o‘qiydigan va ulardan ta’sirlanadigan inson hisoblanadi.

Eldor Shomurodov esa haqoratga haqorat bilan javob qaytarmadi. U izoh muallifiga bevosita murojaat qilib, internetdagi bir necha so‘zning real hayotda qanchalik boshqacha eshitilishini ko‘rsatdi.

Shomurodov yana e’tibor markazida

JCH–2026 guruh bosqichidagi eng chiroyli gollardan biriga mualliflik qilgan Shomurodov maydondagi o‘yini bilan ham, maydon tashqarisidagi munosabati bilan ham muxlislar e’tiborida qolmoqda.

Bu voqea esa oddiy bir xulosani eslatadi: izoh yozish oson, ammo o‘sha gapni insonning o‘ziga qarab aytish ancha qiyin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiMag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiBugun, 12:27Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiArgentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiBugun, 12:16Jahon chempionati-2026 yakunlari: Ispaniya taxtga qaytdi, Messi va Ronaldu xayrlashdiJahon chempionati-2026 yakunlari: Ispaniya taxtga qaytdi, Messi va Ronaldu xayrlashdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi