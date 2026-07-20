Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldi

·21·Sport
Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldi

O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov 2026 yilgi jahon chempionatida nafaqat ishonchli o‘yini, balki yuqori tezligi bilan ham e’tibor markaziga tushdi.

FIFA e’lon qilgan rasmiy statistikaga ko‘ra, o‘zbekistonlik futbolchi turnir davomida 36,46 km/soat tezlik qayd etib, mundialning eng tezkor o‘yinchilari ro‘yxatida 6-o‘rinni egalladi.

Husanov jahon yulduzlari qatoriga kirdi

JCH–2026dagi eng yuqori tezlik Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappega tegishli bo‘ldi. U maydonda 37,61 km/soat tezlikka erishdi.

Ikkinchi o‘rinni 37,16 km/soat natija bilan shvetsiyalik Antoni Elanga band etdi. Niderlandiya himoyachisi Mikki van de Ven esa 36,77 km/soat ko‘rsatkich bilan kuchli uchlikni yakunladi.

Abduqodir Husanov esa Erling Holanddan keyingi o‘rinda qayd etildi. O‘zbekiston vakili Bredli Barkolya, Jed Spens, Teo Ernandes va Nelson Semedu kabi mashhur futbolchilarni ortda qoldirdi.

JCH–2026ning eng tezkor 10 futbolchisi

  1. Kilian Mbappe — 37,61 km/soat

  2. Antoni Elanga — 37,16 km/soat

  3. Mikki van de Ven — 36,77 km/soat

  4. Jordan Bos — 36,67 km/soat

  5. Erling Holand — 36,52 km/soat

  6. Abduqodir Husanov — 36,46 km/soat

  7. Bredli Barkolya — 36,32 km/soat

  8. Jed Spens — 36,22 km/soat

  9. Teo Ernandes — 36,17 km/soat

  10. Nelson Semedu — 35,9 km/soat

Husanovning natijasi nimasi bilan muhim?

Markaziy himoyachilar uchun yuqori tezlik katta ustunlik hisoblanadi. Bu futbolchiga raqibning tezkor hujumlarini to‘xtatish, ochiq zonalarni yopish va to‘p yo‘qotilganidan keyin himoyaga tez qaytish imkonini beradi.

Husanovning 36,46 km/soatlik natijasi uni turnirdagi eng tezkor himoyachilardan biriga aylantirdi. Ayniqsa, ro‘yxatda mashhur qanot hujumchilari va forvardlar ko‘p ekani o‘zbekistonlik futbolchining ko‘rsatkichini yanada ahamiyatli qiladi.

O‘zbekiston futboli uchun yana bir e’tirof

O‘zbekiston milliy jamoasining ilk mundialida Husanovning FIFA reytingida yuqori o‘rin egallashi mamlakat futboli uchun muhim natija bo‘ldi.

U jahon chempionatining eng tezkor o‘n futbolchisi qatoriga kirib, o‘zbek futbolchilari eng yuqori darajada ham jismoniy va individual ko‘rsatkichlar bo‘yicha raqobatlasha olishini namoyish etdi.

JCH–2026 yakunlandi, ammo Abduqodir Husanovning 36,46 km/soatlik natijasi O‘zbekiston futbolining turnirdagi eng yorqin statistik ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib qoldi.

Abduqodir KhusanovKylian MbappeFIFAErling HaalandO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaOpta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaBugun, 20:32Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Bugun, 20:24Chelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiChelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiBugun, 20:13Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiArsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiBugun, 18:59Arsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroArsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroBugun, 18:34Erling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiErling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi