Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldi
O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov 2026 yilgi jahon chempionatida nafaqat ishonchli o‘yini, balki yuqori tezligi bilan ham e’tibor markaziga tushdi.
FIFA e’lon qilgan rasmiy statistikaga ko‘ra, o‘zbekistonlik futbolchi turnir davomida 36,46 km/soat tezlik qayd etib, mundialning eng tezkor o‘yinchilari ro‘yxatida 6-o‘rinni egalladi.
Husanov jahon yulduzlari qatoriga kirdi
JCH–2026dagi eng yuqori tezlik Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappega tegishli bo‘ldi. U maydonda 37,61 km/soat tezlikka erishdi.
Ikkinchi o‘rinni 37,16 km/soat natija bilan shvetsiyalik Antoni Elanga band etdi. Niderlandiya himoyachisi Mikki van de Ven esa 36,77 km/soat ko‘rsatkich bilan kuchli uchlikni yakunladi.
Abduqodir Husanov esa Erling Holanddan keyingi o‘rinda qayd etildi. O‘zbekiston vakili Bredli Barkolya, Jed Spens, Teo Ernandes va Nelson Semedu kabi mashhur futbolchilarni ortda qoldirdi.
JCH–2026ning eng tezkor 10 futbolchisi
Kilian Mbappe — 37,61 km/soat
Antoni Elanga — 37,16 km/soat
Mikki van de Ven — 36,77 km/soat
Jordan Bos — 36,67 km/soat
Erling Holand — 36,52 km/soat
Abduqodir Husanov — 36,46 km/soat
Bredli Barkolya — 36,32 km/soat
Jed Spens — 36,22 km/soat
Teo Ernandes — 36,17 km/soat
Nelson Semedu — 35,9 km/soat
Husanovning natijasi nimasi bilan muhim?
Markaziy himoyachilar uchun yuqori tezlik katta ustunlik hisoblanadi. Bu futbolchiga raqibning tezkor hujumlarini to‘xtatish, ochiq zonalarni yopish va to‘p yo‘qotilganidan keyin himoyaga tez qaytish imkonini beradi.
Husanovning 36,46 km/soatlik natijasi uni turnirdagi eng tezkor himoyachilardan biriga aylantirdi. Ayniqsa, ro‘yxatda mashhur qanot hujumchilari va forvardlar ko‘p ekani o‘zbekistonlik futbolchining ko‘rsatkichini yanada ahamiyatli qiladi.
O‘zbekiston futboli uchun yana bir e’tirof
O‘zbekiston milliy jamoasining ilk mundialida Husanovning FIFA reytingida yuqori o‘rin egallashi mamlakat futboli uchun muhim natija bo‘ldi.
U jahon chempionatining eng tezkor o‘n futbolchisi qatoriga kirib, o‘zbek futbolchilari eng yuqori darajada ham jismoniy va individual ko‘rsatkichlar bo‘yicha raqobatlasha olishini namoyish etdi.
JCH–2026 yakunlandi, ammo Abduqodir Husanovning 36,46 km/soatlik natijasi O‘zbekiston futbolining turnirdagi eng yorqin statistik ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib qoldi.
…