Opta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safda
Opta statistik portali 2026 yilgi jahon chempionati yakunlari bo‘yicha turnirning ramziy jamoasini e’lon qildi. Eng yaxshi 11 futbolchi qatoriga chempion Ispaniyadan to‘rt nafar o‘yinchi kiritildi.
Hujum chizig‘idan esa Lionel Messi, Kilian Mbappe va Erling Holand joy oldi. Tanlov futbolchilarning turnir davomida qayd etgan individual statistik ko‘rsatkichlari asosida shakllantirilgan.
Darvozada — Gregor Kobel
Ramziy jamoa darvozaboni sifatida Shveysariya milliy jamoasi posboni Gregor Kobel tanlandi.
Opta ma’lumotiga ko‘ra, u bartaraf etilgan ehtimoliy gollar ko‘rsatkichi bo‘yicha turnirda eng yaxshi natijani qayd etdi — 3,3. Bu Kobel raqiblar yaratgan xavfli vaziyatlarda jamoasini bir necha bor muqarrar goldan qutqarganini anglatadi.
Ispaniya himoyada ustunlik qildi
Ramziy jamoaning to‘rt kishilik himoya chizig‘idan uch nafar Ispaniya futbolchisi o‘rin oldi.
Pedro Porro mundialda 2 ta gol urdi va o‘yin davomida amalga oshirilgan aniq qanot uzatmalari bo‘yicha eng yaxshi natijani qayd etdi — 24 ta.
Pau Kubarsi himoyachilar orasida 671 ta aniq uzatma bilan yetakchi bo‘ldi. Shuningdek, u Ispaniyaning turnirdagi barcha uchrashuvlarini to‘liq o‘tkazgan.
Mark Kukurelya qanot himoyachilari orasida 382 ta aniq uzatma hamda hujum hududidagi 142 ta muvaffaqiyatli pas bilan birinchi o‘rinni egalladi.
Himoya chizig‘idagi yagona ispaniyalik bo‘lmagan futbolchi — Argentina vakili Lisandro Martines. U milliy jamoasida uzatmalar va aniq paslar bo‘yicha yetakchi bo‘lish bilan birga, 1 ta gol hamda 1 ta assist qayd etdi.
Rodri yangi rekord o‘rnatdi
Ispaniya yarimhimoyachisi Rodri turnirning eng ta’sirli statistik natijalaridan biriga erishdi.
U bir jahon chempionati davomida 756 ta aniq uzatmani amalga oshirib, yangi rekord o‘rnatdi. Shuningdek, Rodri chiziqlar orasiga yo‘llangan paslar bo‘yicha 122 ta, to‘p bilan oldinga siljishlarda esa 164 ta natija qayd etdi.
Uning to‘p nazorati va o‘yin sur’atini boshqarishdagi roli Ispaniyaning jahon chempionligini qo‘lga kiritishida muhim omillardan biri bo‘ldi.
Bellinghem 7 ta gol urdi
Angliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem ramziy tarkibdan joy olgan yana bir futbolchi bo‘ldi.
U JCH–2026da 7 ta gol urib, yo‘llagan zarbalarining 37 foizini golga aylantirdi. Bu uning darvoza oldidagi yuqori samaradorligini ko‘rsatdi.
Belgiyalik Leandro Trossar esa 2 ta gol va 2 ta assist bilan turnirni yakunladi. U o‘yin davomida yaratilgan golli vaziyatlar bo‘yicha eng yaxshi ko‘rsatkichni qayd etdi — 17 ta.
Messi, Mbappe va Holand — hujumda
Opta ramziy jamoasining hujum chizig‘i turnirning eng mashhur va samarali uch futbolchisidan tashkil topdi.
Lionel Messi 8 ta gol bilan to‘purarlar ro‘yxatida ikkinchi o‘rinni egalladi. Argentina sardori 25 ta golli vaziyat yaratuvchi uzatma bilan ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha turnir yetakchisi bo‘ldi.
Kilian Mbappe esa 10 ta gol urib, JCH–2026ning eng yaxshi to‘purariga aylandi. Fransiyalik hujumchi jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 22 taga yetkazib, mundiallar tarixidagi eng sermahsul futbolchi sifatida qayd etildi.
Erling Holandning natijasi esa samaradorligi bilan ajralib turdi. Norvegiyalik forvard butun turnir davomida to‘pga atigi 120 marta tegingan bo‘lsa-da, 7 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
Opta talqinidagi JCH–2026 ramziy jamoasi
Darvozabon:
- Gregor Kobel — Shveysariya.
Himoyachilar:
- Pedro Porro — Ispaniya;
- Pau Kubarsi — Ispaniya;
- Lisandro Martines — Argentina;
- Mark Kukurelya — Ispaniya.
Yarimhimoyachilar:
- Rodri — Ispaniya;
- Jud Bellinghem — Angliya;
- Leandro Trossar — Belgiya.
Hujumchilar:
- Lionel Messi — Argentina;
- Kilian Mbappe — Fransiya;
- Erling Holand — Norvegiya.
Ispaniya turnirni chempion sifatida yakunlab, Opta ramziy jamoasida ham eng ko‘p vakilga ega bo‘ldi. Hujumdagi Messi, Mbappe va Holand uchligi esa JCH–2026dagi eng yorqin individual statistikalarni bir safda jamladi.
…