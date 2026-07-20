Opta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safda

·0·Sport
Opta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safda

Opta statistik portali 2026 yilgi jahon chempionati yakunlari bo‘yicha turnirning ramziy jamoasini e’lon qildi. Eng yaxshi 11 futbolchi qatoriga chempion Ispaniyadan to‘rt nafar o‘yinchi kiritildi.

Hujum chizig‘idan esa Lionel Messi, Kilian Mbappe va Erling Holand joy oldi. Tanlov futbolchilarning turnir davomida qayd etgan individual statistik ko‘rsatkichlari asosida shakllantirilgan.

Darvozada — Gregor Kobel

Ramziy jamoa darvozaboni sifatida Shveysariya milliy jamoasi posboni Gregor Kobel tanlandi.

Opta ma’lumotiga ko‘ra, u bartaraf etilgan ehtimoliy gollar ko‘rsatkichi bo‘yicha turnirda eng yaxshi natijani qayd etdi — 3,3. Bu Kobel raqiblar yaratgan xavfli vaziyatlarda jamoasini bir necha bor muqarrar goldan qutqarganini anglatadi.

Ispaniya himoyada ustunlik qildi

Ramziy jamoaning to‘rt kishilik himoya chizig‘idan uch nafar Ispaniya futbolchisi o‘rin oldi.

Pedro Porro mundialda 2 ta gol urdi va o‘yin davomida amalga oshirilgan aniq qanot uzatmalari bo‘yicha eng yaxshi natijani qayd etdi — 24 ta.

Pau Kubarsi himoyachilar orasida 671 ta aniq uzatma bilan yetakchi bo‘ldi. Shuningdek, u Ispaniyaning turnirdagi barcha uchrashuvlarini to‘liq o‘tkazgan.

Mark Kukurelya qanot himoyachilari orasida 382 ta aniq uzatma hamda hujum hududidagi 142 ta muvaffaqiyatli pas bilan birinchi o‘rinni egalladi.

Himoya chizig‘idagi yagona ispaniyalik bo‘lmagan futbolchi — Argentina vakili Lisandro Martines. U milliy jamoasida uzatmalar va aniq paslar bo‘yicha yetakchi bo‘lish bilan birga, 1 ta gol hamda 1 ta assist qayd etdi.

Rodri yangi rekord o‘rnatdi

Ispaniya yarimhimoyachisi Rodri turnirning eng ta’sirli statistik natijalaridan biriga erishdi.

U bir jahon chempionati davomida 756 ta aniq uzatmani amalga oshirib, yangi rekord o‘rnatdi. Shuningdek, Rodri chiziqlar orasiga yo‘llangan paslar bo‘yicha 122 ta, to‘p bilan oldinga siljishlarda esa 164 ta natija qayd etdi.

Uning to‘p nazorati va o‘yin sur’atini boshqarishdagi roli Ispaniyaning jahon chempionligini qo‘lga kiritishida muhim omillardan biri bo‘ldi.

Bellinghem 7 ta gol urdi

Angliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem ramziy tarkibdan joy olgan yana bir futbolchi bo‘ldi.

U JCH–2026da 7 ta gol urib, yo‘llagan zarbalarining 37 foizini golga aylantirdi. Bu uning darvoza oldidagi yuqori samaradorligini ko‘rsatdi.

Belgiyalik Leandro Trossar esa 2 ta gol va 2 ta assist bilan turnirni yakunladi. U o‘yin davomida yaratilgan golli vaziyatlar bo‘yicha eng yaxshi ko‘rsatkichni qayd etdi — 17 ta.

Messi, Mbappe va Holand — hujumda

Opta ramziy jamoasining hujum chizig‘i turnirning eng mashhur va samarali uch futbolchisidan tashkil topdi.

Lionel Messi 8 ta gol bilan to‘purarlar ro‘yxatida ikkinchi o‘rinni egalladi. Argentina sardori 25 ta golli vaziyat yaratuvchi uzatma bilan ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha turnir yetakchisi bo‘ldi.

Kilian Mbappe esa 10 ta gol urib, JCH–2026ning eng yaxshi to‘purariga aylandi. Fransiyalik hujumchi jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 22 taga yetkazib, mundiallar tarixidagi eng sermahsul futbolchi sifatida qayd etildi.

Erling Holandning natijasi esa samaradorligi bilan ajralib turdi. Norvegiyalik forvard butun turnir davomida to‘pga atigi 120 marta tegingan bo‘lsa-da, 7 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

Opta talqinidagi JCH–2026 ramziy jamoasi

Darvozabon:
- Gregor Kobel — Shveysariya.

Himoyachilar:
- Pedro Porro — Ispaniya;
- Pau Kubarsi — Ispaniya;
- Lisandro Martines — Argentina;
- Mark Kukurelya — Ispaniya.

Yarimhimoyachilar:
- Rodri — Ispaniya;
- Jud Bellinghem — Angliya;
- Leandro Trossar — Belgiya.

Hujumchilar:
- Lionel Messi — Argentina;
- Kilian Mbappe — Fransiya;
- Erling Holand — Norvegiya.

Ispaniya turnirni chempion sifatida yakunlab, Opta ramziy jamoasida ham eng ko‘p vakilga ega bo‘ldi. Hujumdagi Messi, Mbappe va Holand uchligi esa JCH–2026dagi eng yorqin individual statistikalarni bir safda jamladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Bugun, 20:24Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiAbduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiBugun, 20:14Chelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiChelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiBugun, 20:13Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiArsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiBugun, 18:59Arsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroArsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroBugun, 18:34Erling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiErling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi