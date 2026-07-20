Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...
O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga urgan goli JCH–2026ning eng chiroyli goli uchun nomzodlar qatoriga kiritildi. FIFA turnirdagi eng yorqin 12 ta golni saralab, g‘olibni aniqlash uchun muxlislar o‘rtasida ovoz berishni boshladi.
O‘zbekistonlik hujumchining goli Lionel Messi, Kilian Mbappe, Erling Holand, Jud Bellingem va Ferran Torres kabi jahon yulduzlarining zarbalari bilan raqobatlashadi.
Shomurodov Kongo DRga qarshi gol urgandi
Eldor Shomurodov JCH–2026 guruh bosqichida Kongo Demokratik Respublikasi milliy jamoasiga qarshi uchrashuvda raqib darvozasini ishg‘ol etgandi.
Garchi O‘zbekiston ushbu bahsda 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, jamoa sardorining goli o‘zining ijrosi va tomoshabopligi bilan alohida e’tibor qozondi.
Endi FIFA ushbu golni mundialda urilgan eng yaxshi 12 ta zarba qatoriga kiritdi. Bu Shomurodov uchun ham, O‘zbekiston futboli uchun ham muhim individual e’tirof bo‘ldi.
Ovoz berish uchun 48 soat ajratildi
FIFA ma’lumotiga ko‘ra, muxlislar eng chiroyli golni aniqlash uchun 48 soat davomida ovoz berishi mumkin.
G‘olib futbolchi turnirning eng esda qolarli goli muallifi sifatida e’tirof etiladi. Shu sabab o‘zbekistonlik muxlislarning faolligi Shomurodovning imkoniyatiga bevosita ta’sir qilishi mumkin.
Nomzodlar qatoridagi barcha gollar mundialning turli bosqichlarida urilgan bo‘lib, ularning orasida final taqdirini hal qilgan zarba ham bor.
Shomurodov kimlar bilan raqobatlashadi?
JCH–2026ning eng chiroyli goli uchun ro‘yxatga jahon futbolidagi eng mashhur hujumchilar ham kiritildi.
Argentina vakillaridan Xulian Alvaresning Shveysariyaga, Lionel Messining esa Aljirga qarshi o‘yinda urgan gollari tanlab olingan.
Shuningdek:
Jud Bellingemning Fransiyaga qarshi goli;
Erling Holandning Braziliya darvozasiga urgan zarbasi;
Kilian Mbappening Senegalga qarshi goli;
Ferran Torresning finalda Argentinaga urgan g‘alaba goli ham nomzodlar orasida bor.
Bu esa Shomurodovning goli qanday yuqori darajada baholanganini ko‘rsatadi.
Finaldagi gol ham ro‘yxatdan joy oldi
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlangandi. Qo‘shimcha vaqtda Ferran Torres urgan yagona gol Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alaba va tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.
Torresning ushbu goli nafaqat chiroyli ijrosi, balki final taqdirini hal qilgani bilan ham muhim ahamiyatga ega.
Shomurodov esa jamoasi mag‘lub bo‘lgan uchrashuvda urgan goli bilan shunday tarixiy zarbalar qatoriga kirdi.
O‘zbekiston futboli uchun yana bir e’tirof
O‘zbekiston milliy jamoasi JCH–2026da kutilgan natijani qayd eta olmagan bo‘lsa-da, Eldor Shomurodovning goli turnir yakunlanganidan keyin ham muxlislar e’tiborida qolmoqda.
Futbolchining zarbasi FIFA tomonidan eng yaxshi 12 ta goldan biri sifatida tan olinishi O‘zbekistonning ilk mundialidagi eng yorqin individual natijalardan biri bo‘ldi.
Endi yakuniy qaror muxlislar ovoziga bog‘liq. Shomurodovning goli Messi, Mbappe, Holand va final qahramoni Torresni ortda qoldira oladimi — bu 48 soatlik ovoz berish yakunlarida ma’lum bo‘ladi.
…