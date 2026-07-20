Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...

·73·Sport
Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...

O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga urgan goli JCH–2026ning eng chiroyli goli uchun nomzodlar qatoriga kiritildi. FIFA turnirdagi eng yorqin 12 ta golni saralab, g‘olibni aniqlash uchun muxlislar o‘rtasida ovoz berishni boshladi.

O‘zbekistonlik hujumchining goli Lionel Messi, Kilian Mbappe, Erling Holand, Jud Bellingem va Ferran Torres kabi jahon yulduzlarining zarbalari bilan raqobatlashadi.

Shomurodov Kongo DRga qarshi gol urgandi

Eldor Shomurodov JCH–2026 guruh bosqichida Kongo Demokratik Respublikasi milliy jamoasiga qarshi uchrashuvda raqib darvozasini ishg‘ol etgandi.

Garchi O‘zbekiston ushbu bahsda 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, jamoa sardorining goli o‘zining ijrosi va tomoshabopligi bilan alohida e’tibor qozondi.

Endi FIFA ushbu golni mundialda urilgan eng yaxshi 12 ta zarba qatoriga kiritdi. Bu Shomurodov uchun ham, O‘zbekiston futboli uchun ham muhim individual e’tirof bo‘ldi.

Ovoz berish uchun 48 soat ajratildi

FIFA ma’lumotiga ko‘ra, muxlislar eng chiroyli golni aniqlash uchun 48 soat davomida ovoz berishi mumkin.

G‘olib futbolchi turnirning eng esda qolarli goli muallifi sifatida e’tirof etiladi. Shu sabab o‘zbekistonlik muxlislarning faolligi Shomurodovning imkoniyatiga bevosita ta’sir qilishi mumkin.

Nomzodlar qatoridagi barcha gollar mundialning turli bosqichlarida urilgan bo‘lib, ularning orasida final taqdirini hal qilgan zarba ham bor.

Shomurodov kimlar bilan raqobatlashadi?

JCH–2026ning eng chiroyli goli uchun ro‘yxatga jahon futbolidagi eng mashhur hujumchilar ham kiritildi.

Argentina vakillaridan Xulian Alvaresning Shveysariyaga, Lionel Messining esa Aljirga qarshi o‘yinda urgan gollari tanlab olingan.

Shuningdek:

  • Jud Bellingemning Fransiyaga qarshi goli;

  • Erling Holandning Braziliya darvozasiga urgan zarbasi;

  • Kilian Mbappening Senegalga qarshi goli;

  • Ferran Torresning finalda Argentinaga urgan g‘alaba goli ham nomzodlar orasida bor.

Bu esa Shomurodovning goli qanday yuqori darajada baholanganini ko‘rsatadi.

Finaldagi gol ham ro‘yxatdan joy oldi

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlangandi. Qo‘shimcha vaqtda Ferran Torres urgan yagona gol Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alaba va tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.

Torresning ushbu goli nafaqat chiroyli ijrosi, balki final taqdirini hal qilgani bilan ham muhim ahamiyatga ega.

Shomurodov esa jamoasi mag‘lub bo‘lgan uchrashuvda urgan goli bilan shunday tarixiy zarbalar qatoriga kirdi.

O‘zbekiston futboli uchun yana bir e’tirof

O‘zbekiston milliy jamoasi JCH–2026da kutilgan natijani qayd eta olmagan bo‘lsa-da, Eldor Shomurodovning goli turnir yakunlanganidan keyin ham muxlislar e’tiborida qolmoqda.

Futbolchining zarbasi FIFA tomonidan eng yaxshi 12 ta goldan biri sifatida tan olinishi O‘zbekistonning ilk mundialidagi eng yorqin individual natijalardan biri bo‘ldi.

Endi yakuniy qaror muxlislar ovoziga bog‘liq. Shomurodovning goli Messi, Mbappe, Holand va final qahramoni Torresni ortda qoldira oladimi — bu 48 soatlik ovoz berish yakunlarida ma’lum bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...Bugun, 23:21JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...Bugun, 23:14Tottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdiTottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdiBugun, 22:57Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...Bugun, 22:26O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumO‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumBugun, 22:16Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Bugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi