Milan oʻzining eng iqtidorli tarbiyalanuvchisi Francesco Camarda bilan shartnomani uzaytirmoqda

·19·Sport
Milan oʻzining eng iqtidorli tarbiyalanuvchisi Francesco Camarda bilan shartnomani uzaytirmoqda

Italiyaning Milan klubi oʻz akademiyasining eng yorqin vakili va Yevropa futbolining kelajakdagi yulduzlaridan biri hisoblangan Francesco Camarda bilan hamkorlikni davom ettirish masalasini uzil-kesil hal qildi. 2008-yilda tugʻilgan iqtidorli hujumchi bugun klub qarorgohida yangi uzoq muddatli bitimga imzo chekadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 23-iyul kuni kechki payt Camarda Casa Milan qarorgohiga tashrif buyuradi va 2031-yilga qadar moʻljallangan shartnomaga imzo chekadi. Ushbu qadam klub rahbariyati uchun strategik ahamiyatga ega edi, chunki "rossonerilar" oʻzining eng yaxshi yosh oʻyinchilarini boshqa jamoalarga boy berib qoʻyishni istamayapti. Avvalroq klubning yana bir tarbiyalanuvchisi Christian Comotto ham xuddi shunday yoʻl tutgan edi.

Francesco Camarda oʻtgan mavsumda A Seriya tarixidagi eng yosh debyutantga aylanib, mutaxassislar va muxlislar eʼtiborini tortgan edi. Uning oʻyin uslubi va gol sezish qobiliyati koʻplab grand klublarda qiziqish uygʻotgan, biroq Milan rahbariyati oʻz tarbiyalanuvchisini jamoada olib qolish uchun barcha choralarni koʻrdi.

Kelajak rejalari va ijara varianti

Yangi shartnoma imzolangach, klub va futbolchining agenti Beppe Riso Camardaning keyingi mavsumdagi rivojlanish rejasini muhokama qilishadi. Hozirda asosiy maqsad — yosh hujumchining oʻyin amaliyotini muntazam taʼminlash va uni katta futbolga bosqichma-bosqich tayyorlab borishdir.

Goal.com nashri xabariga koʻra, A Seriyaning boshqa bir vakili Parma klubi allaqachon futbolchining agenti bilan bogʻlangan. "Sutchi"lar Camardani keyingi mavsum uchun ijaraga olish niyatida. Biroq Milan rahbariyati futbolchi ustidan nazoratni toʻliq saqlab qolishni istamoqda va uni faqat oʻsish kafolatlangan taqdirdagina boshqa jamoaga vaqtincha berishi mumkin.

Italiya futboli ekspertlarining taʼkidlashicha, Camarda kabi iqtidorlarning oʻz klubida qolishi Milan uchun nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki imidj jihatidan ham muhim. Bu klub akademiyasi hali ham yuqori saviyadagi kadrlarni yetkazib berayotganidan dalolat beradi. Yaqin soatlarda shartnoma imzolanishi haqida rasmiy bayonot berilishi kutilmoqda.

MilanFrancesco CamardaTransferlarA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...