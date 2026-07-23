Milan oʻzining eng iqtidorli tarbiyalanuvchisi Francesco Camarda bilan shartnomani uzaytirmoqda
Italiyaning Milan klubi oʻz akademiyasining eng yorqin vakili va Yevropa futbolining kelajakdagi yulduzlaridan biri hisoblangan Francesco Camarda bilan hamkorlikni davom ettirish masalasini uzil-kesil hal qildi. 2008-yilda tugʻilgan iqtidorli hujumchi bugun klub qarorgohida yangi uzoq muddatli bitimga imzo chekadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, 23-iyul kuni kechki payt Camarda Casa Milan qarorgohiga tashrif buyuradi va 2031-yilga qadar moʻljallangan shartnomaga imzo chekadi. Ushbu qadam klub rahbariyati uchun strategik ahamiyatga ega edi, chunki "rossonerilar" oʻzining eng yaxshi yosh oʻyinchilarini boshqa jamoalarga boy berib qoʻyishni istamayapti. Avvalroq klubning yana bir tarbiyalanuvchisi Christian Comotto ham xuddi shunday yoʻl tutgan edi.
Francesco Camarda oʻtgan mavsumda A Seriya tarixidagi eng yosh debyutantga aylanib, mutaxassislar va muxlislar eʼtiborini tortgan edi. Uning oʻyin uslubi va gol sezish qobiliyati koʻplab grand klublarda qiziqish uygʻotgan, biroq Milan rahbariyati oʻz tarbiyalanuvchisini jamoada olib qolish uchun barcha choralarni koʻrdi.
Kelajak rejalari va ijara variantiYangi shartnoma imzolangach, klub va futbolchining agenti Beppe Riso Camardaning keyingi mavsumdagi rivojlanish rejasini muhokama qilishadi. Hozirda asosiy maqsad — yosh hujumchining oʻyin amaliyotini muntazam taʼminlash va uni katta futbolga bosqichma-bosqich tayyorlab borishdir.
Goal.com nashri xabariga koʻra, A Seriyaning boshqa bir vakili Parma klubi allaqachon futbolchining agenti bilan bogʻlangan. "Sutchi"lar Camardani keyingi mavsum uchun ijaraga olish niyatida. Biroq Milan rahbariyati futbolchi ustidan nazoratni toʻliq saqlab qolishni istamoqda va uni faqat oʻsish kafolatlangan taqdirdagina boshqa jamoaga vaqtincha berishi mumkin.
Italiya futboli ekspertlarining taʼkidlashicha, Camarda kabi iqtidorlarning oʻz klubida qolishi Milan uchun nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki imidj jihatidan ham muhim. Bu klub akademiyasi hali ham yuqori saviyadagi kadrlarni yetkazib berayotganidan dalolat beradi. Yaqin soatlarda shartnoma imzolanishi haqida rasmiy bayonot berilishi kutilmoqda.
…