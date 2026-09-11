Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)
Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida aholi turar-joy dahalaridan birida yuz bergan dahshatli yo‘l-transport hodisasi shahar ahlini larzaga soldi. Yirik gabaritli, ko‘p tonnali qishloq xo‘jaligi kombaynini ortib ketayotgan og‘ir yuk mashinasi tirkamasi kutilmaganda boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetidagi tinch aholi istiqomat qiladigan xonadonning devoriga borib urildi. To‘qnashuv shu qadar kuchli bo‘lganki, turar-joy tomi va devorlarining bir qismi vayronaga aylanib, transport vositasi hovlining ichki qismigacha kirib ketgan. Hodisa ortidan mazkur avtomobil yo‘lida transport harakati to‘liq cheklandi va hududga favqulodda xizmatlar jalb etildi. Surishtiruv guruhi nimalarni aniqladi, ulkan yuk mashinasi nega burilishda yo‘ldan chiqib ketdi va zarar ko‘rgan xonadon egalarining taqdiri nima kechadi?
Shok-detal: Beton to‘siqni sindirib, shifer tomni vayron qilgan qizil kombayn
Voqea joyidan olingan kadrlar halokatning ko‘lami naqadar xavfli bo‘lganini yaqqol ko‘rsatadi:
Devorni teshib kirgan texnika: Yuk platformasi ustiga ortilgan ulkan qizil rangli qishloq xo‘jaligi kombayni zarb bilan xonadonning shiferli tom va devor konstruksiyasiga qadalib qolgan;
Vayron bo‘lgan g‘ishtlar va tom: Uyning kirish qismi va tom to‘sinlari kombayn kabinasi va old qismi ostida ezilib, g‘isht uyumlari hovliga sochilgan;
Mo‘jizaviy omon qolish: Hodisa lahzasida xonadon ichkarisida bo‘lgan odamlar yoki piyodalar yo‘lagida yo‘lovchilarning bor-yo‘qligi hozirda tegishli idoralar tomonidan sinchkovlik bilan o‘rganilmoqda;
Tirkamaning qiyshayib qolishi: Og‘ir ko‘p o‘qli (os) maxsus tirkama yo‘l chetidagi beton to‘siqlarga tiralib, yonbosh holatda to‘xtagan.
Xronologiya va izlar: Xavfli burilish va yo‘lning shoshilinch yopilishi
Dastlabki kuzatuvlar va voqea joyidagi izlar falokat zanjirini ochib beradi:
Og‘ir gabaritning murakkab yo‘nalishi: Yirik qishloq xo‘jaligi texnikasini tashib ketayotgan yuk mashinasi aholi punkti ichidagi nisbatan tor va xavfli burilish qismidan o‘tayotgan bo‘lgan;
Boshqaruvning qo‘ldan ketishi: Burilish masofasi noto‘g‘ri hisoblangani yoki tirkama markaziy muvozanatining og‘ishi oqibatida yuk mashinasi to‘g‘ridan to‘g‘ri turar-joyga qarab harakatlangan;
Transport harakatining to‘xtatilishi: Falokat ortidan yo‘lning butun qismi to‘sib qo‘yildi; IIB YHXX xodimlari zudlik bilan transport oqimini aylanma yo‘llarga yo‘naltirdi;
Maxsus texnikalar safarbarligi: Ezilib qolgan uy konstruksiyasini kombayn va yuk platformasidan ajratib olish uchun hududga kranlar va evakuatsiya texnikalari chaqirildi.
Kadr ortidagi shaxslar: Logistika xatosimi yoki haydovchi beparvoligi?
Surishtiruv jarayonida mutaxassislar bir nechta asosiy gumon va savollarni kun tartibiga qo‘ymoqda:
Og‘irlik va gabarit me’yorlari: Ushbu darajadagi gigant kombaynni aholi yashaydigan tor ko‘chalar orqali olib o‘tishga rasmiy ruxsatnoma berilganmidi?
Kuzatuv patruli (soprovojdeniye) qayerda edi? Odatda bunday nostandart va katta hajmli yuklarni tashishda maxsus kuzatuv mashinalari xavfsizlikni ta’minlashi shart;
Haydovchining holati: Haydovchining charchoq darajasi, texnikaning tormoz tizimidagi ehtimoliy nosozliklar va tezlik rejimi ekspertiza tomonidan tekshirilmoqda.
Niqoblarning yirtilishi: Shahar ichidagi og‘ir yuk trafigi muammosi
Ushbu hodisa shunchaki tasodifiy YTH emas, balki aholi punktlarida yirik texnikalarning harakatlanishi ustidan nazorat qanchalik zaif ekanini fosh etdi. Kadrlarda ko‘rinib turganidek, turar-joy binolari avtomobil yo‘liga juda yaqin joylashgan bo‘lib, yo‘l chetida hech qanday mustahkam himoya to‘siqlari mavjud bo‘lmagan. Og‘ir yuk texnikasining belgilangan marshrutlardan chetga chiqib, ichki ko‘chalarga kirishi mahalliy aholi hayotini har kuni real xavf ostiga qo‘yayotgani ma’lum bo‘ldi.
Sizningcha, Chirchiqdagi bu falokatda kim ko‘proq aybdor: nostandart gabaritli yukni aholi turar-joyi orqali o‘tkazishga yo‘l qo‘ygan mas’ullarmi yoki ehtiyotsizlikka yo‘l qo‘ygan haydovchi? Katta yuk mashinalari va kombaynlarning shahar ichki ko‘chalarida harakatlanishini butunlay taqiqlash vaqti kelmadimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va shahar xavfsizligiga oid ushbu tezkor surishtiruvni yaqinlaringizga ulashing!
…