Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)

·50·Jamiyat
Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)

Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida aholi turar-joy dahalaridan birida yuz bergan dahshatli yo‘l-transport hodisasi shahar ahlini larzaga soldi. Yirik gabaritli, ko‘p tonnali qishloq xo‘jaligi kombaynini ortib ketayotgan og‘ir yuk mashinasi tirkamasi kutilmaganda boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetidagi tinch aholi istiqomat qiladigan xonadonning devoriga borib urildi. To‘qnashuv shu qadar kuchli bo‘lganki, turar-joy tomi va devorlarining bir qismi vayronaga aylanib, transport vositasi hovlining ichki qismigacha kirib ketgan. Hodisa ortidan mazkur avtomobil yo‘lida transport harakati to‘liq cheklandi va hududga favqulodda xizmatlar jalb etildi. Surishtiruv guruhi nimalarni aniqladi, ulkan yuk mashinasi nega burilishda yo‘ldan chiqib ketdi va zarar ko‘rgan xonadon egalarining taqdiri nima kechadi?

Shok-detal: Beton to‘siqni sindirib, shifer tomni vayron qilgan qizil kombayn

Voqea joyidan olingan kadrlar halokatning ko‘lami naqadar xavfli bo‘lganini yaqqol ko‘rsatadi:

  • Devorni teshib kirgan texnika: Yuk platformasi ustiga ortilgan ulkan qizil rangli qishloq xo‘jaligi kombayni zarb bilan xonadonning shiferli tom va devor konstruksiyasiga qadalib qolgan;

  • Vayron bo‘lgan g‘ishtlar va tom: Uyning kirish qismi va tom to‘sinlari kombayn kabinasi va old qismi ostida ezilib, g‘isht uyumlari hovliga sochilgan;

  • Mo‘jizaviy omon qolish: Hodisa lahzasida xonadon ichkarisida bo‘lgan odamlar yoki piyodalar yo‘lagida yo‘lovchilarning bor-yo‘qligi hozirda tegishli idoralar tomonidan sinchkovlik bilan o‘rganilmoqda;

  • Tirkamaning qiyshayib qolishi: Og‘ir ko‘p o‘qli (os) maxsus tirkama yo‘l chetidagi beton to‘siqlarga tiralib, yonbosh holatda to‘xtagan.

Xronologiya va izlar: Xavfli burilish va yo‘lning shoshilinch yopilishi

Dastlabki kuzatuvlar va voqea joyidagi izlar falokat zanjirini ochib beradi:

  • Og‘ir gabaritning murakkab yo‘nalishi: Yirik qishloq xo‘jaligi texnikasini tashib ketayotgan yuk mashinasi aholi punkti ichidagi nisbatan tor va xavfli burilish qismidan o‘tayotgan bo‘lgan;

  • Boshqaruvning qo‘ldan ketishi: Burilish masofasi noto‘g‘ri hisoblangani yoki tirkama markaziy muvozanatining og‘ishi oqibatida yuk mashinasi to‘g‘ridan to‘g‘ri turar-joyga qarab harakatlangan;

  • Transport harakatining to‘xtatilishi: Falokat ortidan yo‘lning butun qismi to‘sib qo‘yildi; IIB YHXX xodimlari zudlik bilan transport oqimini aylanma yo‘llarga yo‘naltirdi;

  • Maxsus texnikalar safarbarligi: Ezilib qolgan uy konstruksiyasini kombayn va yuk platformasidan ajratib olish uchun hududga kranlar va evakuatsiya texnikalari chaqirildi.

Kadr ortidagi shaxslar: Logistika xatosimi yoki haydovchi beparvoligi?

Surishtiruv jarayonida mutaxassislar bir nechta asosiy gumon va savollarni kun tartibiga qo‘ymoqda:

  • Og‘irlik va gabarit me’yorlari: Ushbu darajadagi gigant kombaynni aholi yashaydigan tor ko‘chalar orqali olib o‘tishga rasmiy ruxsatnoma berilganmidi?

  • Kuzatuv patruli (soprovojdeniye) qayerda edi? Odatda bunday nostandart va katta hajmli yuklarni tashishda maxsus kuzatuv mashinalari xavfsizlikni ta’minlashi shart;

  • Haydovchining holati: Haydovchining charchoq darajasi, texnikaning tormoz tizimidagi ehtimoliy nosozliklar va tezlik rejimi ekspertiza tomonidan tekshirilmoqda.

Niqoblarning yirtilishi: Shahar ichidagi og‘ir yuk trafigi muammosi

Ushbu hodisa shunchaki tasodifiy YTH emas, balki aholi punktlarida yirik texnikalarning harakatlanishi ustidan nazorat qanchalik zaif ekanini fosh etdi. Kadrlarda ko‘rinib turganidek, turar-joy binolari avtomobil yo‘liga juda yaqin joylashgan bo‘lib, yo‘l chetida hech qanday mustahkam himoya to‘siqlari mavjud bo‘lmagan. Og‘ir yuk texnikasining belgilangan marshrutlardan chetga chiqib, ichki ko‘chalarga kirishi mahalliy aholi hayotini har kuni real xavf ostiga qo‘yayotgani ma’lum bo‘ldi.

Sizningcha, Chirchiqdagi bu falokatda kim ko‘proq aybdor: nostandart gabaritli yukni aholi turar-joyi orqali o‘tkazishga yo‘l qo‘ygan mas’ullarmi yoki ehtiyotsizlikka yo‘l qo‘ygan haydovchi? Katta yuk mashinalari va kombaynlarning shahar ichki ko‘chalarida harakatlanishini butunlay taqiqlash vaqti kelmadimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va shahar xavfsizligiga oid ushbu tezkor surishtiruvni yaqinlaringizga ulashing!

ToshkentChirchiqtransportdahshatkombaynyuk mashinasiqishloq xo‘jaligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiEndi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiBugun, 08:34Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)Bugun, 04:23Endi bu vaqtda shovqin qilish mumkin emas: yangi tartib belgilandiEndi bu vaqtda shovqin qilish mumkin emas: yangi tartib belgilandiKecha, 19:47Surxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiSurxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiKecha, 19:13Sobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiSobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiKecha, 15:42Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiKecha, 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari