Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasida

·74·Sport
Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasida

Kechagina u jahon shaxmatining eng kuchli nomlari orasida o‘z o‘rnini mustahkamlash uchun kurashayotgan edi. Bugun esa Javohir Sindarovning nomi jonli rapid reytingida dunyoning 2-raqamli shaxmatchisi sifatida qayd etilmoqda.

O‘zbekistonlik grossmeyster Global Chess League doirasida yana bir kuchli raqib — fransuz shaxmatchisi Alireza Firouzjani mag‘lub etdi. Bu g‘alaba nafaqat uning jamoasiga hal qiluvchi ustunlikni berdi, balki Sindarovning jonli rapid reytingiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi.

Natijada hamyurtimiz +10,6 reyting ochkosi ishlab, ko‘rsatkichini 2742,6 ballga yetkazdi va birdaniga to‘rt pog‘ona yuqoriladi. Uning tepasida endi faqat shaxmat afsonasi Magnus Karlsen bor.

Bir partiya — bir jamoaning taqdiri

Firouzjaga qarshi partiya oddiy reyting bahsi emas edi.

Sindarovning g‘alabasi Fyers American Gambits uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Jamoaning boshqa doskadagi uchrashuvlari durang bilan yakunlangan bir paytda aynan o‘zbek grossmeysterining g‘alabasi jamoaga umumiy hisobda ustunlikni ta’minladi. Indian Express ham bu natijani Gambits'ning musobaqadagi yuqori o‘rin uchun kurashida muhim qadam sifatida qayd etgan.

Bu yerda Sindarovning haqiqiy qahramonligi namoyon bo‘ldi: jamoaga g‘alaba kerak bo‘lgan eng muhim pallada u shaxsiy mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi.

Uning yo‘li oson kechmayapti

Javohir Sindarov uchun bu natija tasodifiy portlash emas.

20 yoshli o‘zbek grossmeysteri so‘nggi vaqtlarda jahonning eng kuchli shaxmatchilari bilan tengma-teng raqobatlashib kelmoqda. Global Chess League'ning o‘zida u avvalroq shaxmat afsonasi Vishvanatan Anand ustidan ham muhim g‘alabaga erishgan edi.

Eng qizig‘i, uning bu yuksalishi eng yuqori darajadagi raqiblar fonida sodir bo‘lmoqda.

U bir tomonda Anand singari tajribali chempionlarni yengmoqda, boshqa tomonda esa Firouzja kabi zamonaviy shaxmatning eng kuchli yulduzlarini ortda qoldirmoqda.

Bu endi oddiy «iste’dodli yosh shaxmatchi» haqidagi hikoya emas.

Sindarov elita safida o‘z o‘rnini talab qilmoqda.

Reytingdagi sakrash: 4 pog‘ona bir zumda

Firouzja ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin Sindarovning jonli rapid reytingi 2742,6 ballga yetdi.

Jonli reytingdagi o‘sha paytdagi kuchli beshlik quyidagicha ko‘rinish oldi:

O‘rin

Shaxmatchi

Rapid reytingi

1

Magnus Karlsen

2806,5

2

Javohir Sindarov

2742,6

3

Ian Nepomnyashchiy

2740,2

4

Hikaru Nakamura

2738,0

5

Alireza Firouzja

2736,8

Sindarovning +10,6 natijasi uni birdaniga to‘rt pog‘ona yuqoriga ko‘targan. Bu ko‘rsatkichni mahalliy manbalar ham qayd etgan.

Shu bilan birga, jonli reytinglar partiyalar natijasiga qarab tez o‘zgarishi mumkin. Masalan, 2700chess'ning keyingi yangilangan sahifasida Sindarov boshqa natijalar ta’sirida pastroq pog‘onada ko‘rsatilgan.

Demak, 2-o‘rin — aynan mazkur partiyadan keyingi jonli reyting holati sifatida tushunilishi kerak.

Eng kuchlisi ham uni alohida e’tirof etmoqda

Sindarovning o‘sishi jahon shaxmatining eng katta yulduzlari e’tiboridan ham chetda qolmayapti.

Magnus Karlsen bilan Global Chess League doirasidagi uchrashuvda o‘zbek grossmeysteri norvegiyalik chempionga jiddiy qarshilik ko‘rsatib, durang qayd etgan.

O‘sha partiyadan keyin Karlsen Sindarovning pozitsion tushunchasi va o‘yinini yuqori baholagan. Indian Express Karlsenning uni «ochiq-oydin zaif tomonlari yo‘q» darajadagi muvozanatli shaxmatchi sifatida baholaganini yozdi.

Bu e’tirofning o‘zi Sindarov qayerga yetib kelganini ko‘rsatadi.

Chunki bu yerda uning o‘yinini oddiy muxlis emas, shaxmat tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri baholamoqda.

Sindarov uchun eng katta sinov hali oldinda

Global Chess League'dagi muvaffaqiyatlar Javohir uchun katta psixologik va sport tajribasi bo‘layotgan bo‘lsa-da, mavsumning eng muhim voqeasi hali oldinda.

O‘zbekistonlik grossmeyster jahon chempionligi uchun amaldagi jahon chempioni D. Gukeshga qarshi bahsga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Bu to‘qnashuv shaxmat olamida katta qiziqish bilan kutilmoqda.

Shu ma’noda Sindarovning Global Chess League'dagi har bir yirik g‘alabasi unga faqat reyting ochkolarini emas, balki jahon chempionligi oldidan ishonch va tajriba ham bermoqda.

Endi Karlsen qoldi

Sindarovning kechagi g‘alabasi uni reytingda Karlsenning ortidan olib chiqdi.

Oralarida hali katta farq bor: 2806,5 — 2742,6.

Ammo bir necha kun oldin bu manzara boshqacha edi. Sindarov hali yuqori o‘rinlar uchun kurashayotgan shaxmatchi edi. Endi esa uning nomi Karlsen, Nepomnyashchiy, Nakamura va Firouzja kabi superyulduzlar bilan bir qatorda tilga olinmoqda.

Bu — bir kechada paydo bo‘lgan natija emas.

Bu yillar davomida qurilgan mahoratning, bosim ostida o‘zini yo‘qotmaslikning va eng kuchli raqiblardan qo‘rqmaslikning natijasi.

Qayta tug‘ilish emas, o‘zini namoyon qilish

Javohir Sindarovning hozirgi yuksalishini «qayta tug‘ilish» deb atash mumkin bo‘lsa, bu uning shaxmatda yo‘qolib, keyin qaytganini emas, o‘zining haqiqiy salohiyatini yangi darajada namoyon qilayotganini anglatadi.

Anand, Firouzja, Karlsen kabi nomlar bilan bir sahnada turish — endi uning uchun favqulodda holat emas.

O‘zbekistonlik Javohir Sindarov jahon shaxmatining eng baland cho‘qqilari tomon yo‘l olmoqda. Va uning yo‘lida hozircha faqat bitta nom qolgan — Magnus Karlsen.

Javohir SindarovGlobal Shaxmat LigasishaxmatreytingMagnus KarlsenAlireza FirouzjaO‘zbekiston shaxmatchisi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiBugun, 08:11Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Bugun, 08:00Jastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiJastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiBugun, 07:58Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiJastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiBugun, 07:48«Hech qachon qaytmayman!»: Istanbuldagi 1:1 hisobidan so‘ng Ismoil Kartal iste’fo berdi«Hech qachon qaytmayman!»: Istanbuldagi 1:1 hisobidan so‘ng Ismoil Kartal iste’fo berdiBugun, 07:15Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!Bugun, 07:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi