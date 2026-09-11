Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasida
Kechagina u jahon shaxmatining eng kuchli nomlari orasida o‘z o‘rnini mustahkamlash uchun kurashayotgan edi. Bugun esa Javohir Sindarovning nomi jonli rapid reytingida dunyoning 2-raqamli shaxmatchisi sifatida qayd etilmoqda.
O‘zbekistonlik grossmeyster Global Chess League doirasida yana bir kuchli raqib — fransuz shaxmatchisi Alireza Firouzjani mag‘lub etdi. Bu g‘alaba nafaqat uning jamoasiga hal qiluvchi ustunlikni berdi, balki Sindarovning jonli rapid reytingiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi.
Natijada hamyurtimiz +10,6 reyting ochkosi ishlab, ko‘rsatkichini 2742,6 ballga yetkazdi va birdaniga to‘rt pog‘ona yuqoriladi. Uning tepasida endi faqat shaxmat afsonasi Magnus Karlsen bor.
Bir partiya — bir jamoaning taqdiri
Firouzjaga qarshi partiya oddiy reyting bahsi emas edi.
Sindarovning g‘alabasi Fyers American Gambits uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Jamoaning boshqa doskadagi uchrashuvlari durang bilan yakunlangan bir paytda aynan o‘zbek grossmeysterining g‘alabasi jamoaga umumiy hisobda ustunlikni ta’minladi. Indian Express ham bu natijani Gambits'ning musobaqadagi yuqori o‘rin uchun kurashida muhim qadam sifatida qayd etgan.
Bu yerda Sindarovning haqiqiy qahramonligi namoyon bo‘ldi: jamoaga g‘alaba kerak bo‘lgan eng muhim pallada u shaxsiy mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi.
Uning yo‘li oson kechmayapti
Javohir Sindarov uchun bu natija tasodifiy portlash emas.
20 yoshli o‘zbek grossmeysteri so‘nggi vaqtlarda jahonning eng kuchli shaxmatchilari bilan tengma-teng raqobatlashib kelmoqda. Global Chess League'ning o‘zida u avvalroq shaxmat afsonasi Vishvanatan Anand ustidan ham muhim g‘alabaga erishgan edi.
Eng qizig‘i, uning bu yuksalishi eng yuqori darajadagi raqiblar fonida sodir bo‘lmoqda.
U bir tomonda Anand singari tajribali chempionlarni yengmoqda, boshqa tomonda esa Firouzja kabi zamonaviy shaxmatning eng kuchli yulduzlarini ortda qoldirmoqda.
Bu endi oddiy «iste’dodli yosh shaxmatchi» haqidagi hikoya emas.
Sindarov elita safida o‘z o‘rnini talab qilmoqda.
Reytingdagi sakrash: 4 pog‘ona bir zumda
Firouzja ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin Sindarovning jonli rapid reytingi 2742,6 ballga yetdi.
Jonli reytingdagi o‘sha paytdagi kuchli beshlik quyidagicha ko‘rinish oldi:
O‘rin
Shaxmatchi
Rapid reytingi
1
Magnus Karlsen
2806,5
2
Javohir Sindarov
2742,6
3
Ian Nepomnyashchiy
2740,2
4
Hikaru Nakamura
2738,0
5
2736,8
Sindarovning +10,6 natijasi uni birdaniga to‘rt pog‘ona yuqoriga ko‘targan. Bu ko‘rsatkichni mahalliy manbalar ham qayd etgan.
Shu bilan birga, jonli reytinglar partiyalar natijasiga qarab tez o‘zgarishi mumkin. Masalan, 2700chess'ning keyingi yangilangan sahifasida Sindarov boshqa natijalar ta’sirida pastroq pog‘onada ko‘rsatilgan.
Demak, 2-o‘rin — aynan mazkur partiyadan keyingi jonli reyting holati sifatida tushunilishi kerak.
Eng kuchlisi ham uni alohida e’tirof etmoqda
Sindarovning o‘sishi jahon shaxmatining eng katta yulduzlari e’tiboridan ham chetda qolmayapti.
Magnus Karlsen bilan Global Chess League doirasidagi uchrashuvda o‘zbek grossmeysteri norvegiyalik chempionga jiddiy qarshilik ko‘rsatib, durang qayd etgan.
O‘sha partiyadan keyin Karlsen Sindarovning pozitsion tushunchasi va o‘yinini yuqori baholagan. Indian Express Karlsenning uni «ochiq-oydin zaif tomonlari yo‘q» darajadagi muvozanatli shaxmatchi sifatida baholaganini yozdi.
Bu e’tirofning o‘zi Sindarov qayerga yetib kelganini ko‘rsatadi.
Chunki bu yerda uning o‘yinini oddiy muxlis emas, shaxmat tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri baholamoqda.
Sindarov uchun eng katta sinov hali oldinda
Global Chess League'dagi muvaffaqiyatlar Javohir uchun katta psixologik va sport tajribasi bo‘layotgan bo‘lsa-da, mavsumning eng muhim voqeasi hali oldinda.
O‘zbekistonlik grossmeyster jahon chempionligi uchun amaldagi jahon chempioni D. Gukeshga qarshi bahsga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Bu to‘qnashuv shaxmat olamida katta qiziqish bilan kutilmoqda.
Shu ma’noda Sindarovning Global Chess League'dagi har bir yirik g‘alabasi unga faqat reyting ochkolarini emas, balki jahon chempionligi oldidan ishonch va tajriba ham bermoqda.
Endi Karlsen qoldi
Sindarovning kechagi g‘alabasi uni reytingda Karlsenning ortidan olib chiqdi.
Oralarida hali katta farq bor: 2806,5 — 2742,6.
Ammo bir necha kun oldin bu manzara boshqacha edi. Sindarov hali yuqori o‘rinlar uchun kurashayotgan shaxmatchi edi. Endi esa uning nomi Karlsen, Nepomnyashchiy, Nakamura va Firouzja kabi superyulduzlar bilan bir qatorda tilga olinmoqda.
Bu — bir kechada paydo bo‘lgan natija emas.
Bu yillar davomida qurilgan mahoratning, bosim ostida o‘zini yo‘qotmaslikning va eng kuchli raqiblardan qo‘rqmaslikning natijasi.
Qayta tug‘ilish emas, o‘zini namoyon qilish
Javohir Sindarovning hozirgi yuksalishini «qayta tug‘ilish» deb atash mumkin bo‘lsa, bu uning shaxmatda yo‘qolib, keyin qaytganini emas, o‘zining haqiqiy salohiyatini yangi darajada namoyon qilayotganini anglatadi.
Anand, Firouzja, Karlsen kabi nomlar bilan bir sahnada turish — endi uning uchun favqulodda holat emas.
O‘zbekistonlik Javohir Sindarov jahon shaxmatining eng baland cho‘qqilari tomon yo‘l olmoqda. Va uning yo‘lida hozircha faqat bitta nom qolgan — Magnus Karlsen.
…