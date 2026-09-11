«Hech qachon qaytmayman!»: Istanbuldagi 1:1 hisobidan so‘ng Ismoil Kartal iste’fo berdi
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining ilk turi nafaqat maydondagi keskin kurashlar, balki qit’a futbolini larzaga solgan kutilmagan iste’fo bilan tarixga kirdi. Istanbuldagi «Ulker Fenerbahche Shyukryu Saracho‘g‘lu» stadionida Rimning «Roma» jamoasi bilan kechgan 1:1 hisobidagi durang uchrashuvidan so‘ng, turk klubi bosh murabbiyi Ismoil Kartal o‘z lavozimini tark etganini e’lon qildi. Ispaniyalik taniqli hakam Xesus Xil Mansano boshqarib borgan ushbu bahs yakunida Kartalning matbuot anjumaniga kirib kelib aytgan keskin gaplari butun Turkiya va Yevropa mediasini shokka soldi.
Xo‘sh, Kristante va Braunning gollari ortidan kechgan o‘yindan keyin murabbiyni bu qadar keskin qarorga nima majbur qildi, «Fenerbahche» rahbariyati bilan nima yuz berdi va turk grandi 2-turda «Aston Villa»ga qarshi qanday holatda maydonga tushadi?
Triumf va tubga qulash: Istanbul arenasidagi kutilmagan vidolashuv
YECHL 1-turi Istanbul klubi uchun kutilmagan psixologik zarba bilan yakunlandi:
Maydondagi og‘ir to‘qnashuv: O‘yin davomida «Roma» yarim himoyachisi Kristante hisobni ochdi, ikkinchi bo‘limda esa Braun muvozanatni tiklab, tabloda 1:1 hisobini qayd etdi;
Mezbonlar uchun yo‘qotilgan g‘alaba: O‘z maydonida uch ochkoni ko‘zlagan turkiyaliklar bir ochko bilan kifoyalanishga majbur bo‘ldi;
Matbuot zalidagi chaqmoq: Hech kim kutmagan bir vaziyatda bosh murabbiy Ismoil Kartal OAV vakillari qarshisiga chiqib, klubni butunlay tark etayotganini va ortga yo‘l yo‘qligini ma’lum qildi;
Sabablar sir saqlanmoqda: Mutaxassisning iste’fosining rasmiy va aniq sabablari jamoatchilikka ochiqlanmadi, bu esa turli insaydlar va shubha-gumonlarni avj oldirdi.
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Ismoil Kartalning fidoyilik yo‘li
Ismoil Kartalning «Fenerbahche» bilan bog‘liq tarixi haqiqiy sadoqat va og‘ir sinovlar silsilasidan iborat edi:
Qutqaruvchi va fidoyi murabbiy: Klub inqirozga yuz tutgan har bir og‘ir davrda aynan Ismoil Kartal jamoaga qayta chaqirilar va u jamoani tubdan olib chiqib, yana chempionlik poygasiga qaytarar edi;
Yulduzlar jamoasini shakllantirish: Joriy mavsumda katta transfer kampaniyasini o‘tkazgan turk klubi aynan Kartal boshqaruvida Chempionlar ligasiga katta umidlar bilan qadam qo‘ygan edi;
Eng yuqori bosim ostidagi mehnat: Istanbul muxlislari va rahbariyatining har bir o‘yinda faqat maksimal natija talab qilishi murabbiy zimmasiga ulkan yuk yuklagan edi.
Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Ketish vaqtini mardonavor tanlash
Kartalning qarori o‘z qadr-qimmatini bilgan mutaxassisning qat’iy va ortga qaytmas qadami bo‘ldi:
«Hali imkoniyat bor paytda...»: Murabbiy jamoa turnir jadvalida hali hamma narsani yo‘qotmagani, YECHL umumiy bosqichida imkoniyatlar saqlanib qolayotgan pallada ketishni tanladi;
Shafqatsiz va uzil-kesil shart: U o‘z bayonotida keyinchalik klubga qayta chaqirilsa ham, bu taklifni hech qachon qabul qilmaslik sharti bilan ketayotganini ochiq bildirdi;
Kadr ortidagi kelishmovchilik: Ekspertlar fikricha, bunday keskin bayonot faqatgina bitta o‘yin natijasi tufayli emas, balki rahbariyat bilan transferlar yoki klub ichki muhiti borasida uzoq vaqtdan beri yig‘ilib qolgan jiddiy norozilikning portlashidir.
«Hali imkoniyat bor paytda iste’foga chiqyapman. Bundan keyin hech qachon qaytmaslik sharti bilan. Barchaga xayrli kech tilayman», — deya so‘nggi nuqtani qo‘ydi Ismoil Kartal.
Oldindagi ulkan sinovlar: «Aston Villa» va «Real Madrid» to‘qnashuvlari
1-turdagi dramatik voqealardan so‘ng har ikki klubni 2-turda (14 oktyabr kuni) yanada dahshatli to‘qnashuvlar kutmoqda:
«Fenerbahche» noma’lumlik ichida: Bosh murabbiysiz qolgan turk jamoasi 14 oktyabr kuni Angliya Premer-ligasining shiddatli vakili «Aston Villa» bilan kuch sinashishi lozim bo‘ladi;
«Roma» «Santyago Bernabeu» sari: Manuel Pellegrini shogirdlari esa 14 oktyabr kuni Madridda musobaqaning amaldagi favoriti — «Real Madrid»ga qarshi og‘ir imtihondan o‘tadi;
Istanbulda shoshilinch qidiruv: «Fenerbahche» rahbariyati tezkorlik bilan yangi bosh murabbiy topishga va klub ichidagi ruhiy bosimni yumshatishga majbur.
Sizningcha, Ismoil Kartalning durangdan so‘ng darhol «hech qachon qaytmaslik» sharti bilan ketishiga nima sabab bo‘ldi: rahbariyatning ortiqcha bosimimi yoki ichki nizolar? Bosh murabbiysiz qolgan «Fenerbahche» 14 oktyabr kuni «Aston Villa» qarshiligini yengib o‘ta oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va turk futbolidagi ushbu shov-shuvli iste’fo tahlilini do‘stlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!
…