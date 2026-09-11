Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!
Dunyoning eng nufuzli jang tashkiloti hisoblangan UFC'ning yarim o‘rta vazn toifasida mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan qozog‘istonlik mashhur yulduz, muxlislar orasida «Ko‘chmanchi» (Nomad) nomi bilan tanilgan 31 yoshli Shavkat Rahmonov kutilmagan va samimiy bayonoti bilan barchaning diqqatini tortdi. Oktagonda 19 ta jang o‘tkazib, ularning 18 tasini muddatidan oldin nokaut va bo‘g‘uvchi usullar bilan tugatgan qahramon o‘z yurtining birinchi raqamli shaxsi — Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jomart Toqayev bilan shaxsiy uchrashuvlari tafsilotlarini ilk bor oshkor qildi. Yuksak shuhrat va davlat darajasidagi e’tiborga qaramay, soddalik va kamtarlikni yo‘qotmagan jangchining bu so‘zlari millionlab muxlislar mehrini qozondi.
Xo‘sh, Rahmonov prezident bilan necha marta uchrashgan, shaxsiy muammolarini hal qilish uchun davlat rahbaridan yordam so‘raganmi va oddiy zallardan oktagon cho‘qqisigacha bo‘lgan yo‘l uni qanday qilib milliy qahramonga aylantirdi?
Triumf va tan olish: Mag‘lubiyatsiz «Ko‘chmanchi»ning mutlaq ko‘rsatkichi
Shavkat Rahmonovning zamonaviy aralash jang san’atidagi ko‘rsatkichlari jahon sportida noyob hodisa sifatida baholanadi:
19 ta jangda 19 ta g‘alaba: 2014 yilning oktyabr oyida professional MMAdagi faoliyatini boshlagan jangchi bugungi kunga qadar birorta ham mag‘lubiyat alamini totmagan;
18 ta muddatidan oldin tugatilgan jang: Raqiblarini oktagondagi to‘liq raundlargacha yashatmaydigan «Nomad» 18 ta to‘qnashuvda sof nokaut va og‘rituvchi usullar orqali zafar quchgan;
M-1 Global kamaridan UFC elitasigacha: U yarim o‘rta vaznda M-1 Global chempioni bo‘lib, o‘z unvonini muvaffaqiyatli himoya qilgan holda dunyoning eng kuchli ligasida chempionlik sari asosiy da’vogarga aylandi.
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Loy va ter ichida kechgan og‘ir yillar
Bugun millionlar e’tirofi va davlat rahbarlarining olqishiga sazovor bo‘layotgan Shavkatning muvaffaqiyati ortida ulkan matonat va kamtarona hayot yotadi:
Qiyinchiliklarda toblangan iroda: Professional karyerasining ilk yillarida hech qanday moliyaviy dastaklarsiz, oddiy sport zallarida mashq qilib, o‘z kuchiga suyangan holda ringga chiqqan;
Milliy o‘zlik va qat’iyat: O‘z xalqining ko‘chmanchilik ruhini, matonatini va jangchilik an’analarini o‘zida mujassam etgan holda xalqaro arenalarda bayrog‘ini baland ko‘tarib keldi;
Halol mehnat mahsuli: Uning faoliyatidagi har bir muvaffaqiyat tanish-bilish yoki homiylar orqali emas, balki yuzlab soatlik og‘ir mashg‘ulotlar va chekkan zahmatlari evaziga qo‘lga kiritildi.
Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Prezident bilan uchrashuv va kamtarlik darsi
Rahmonov ALF Global YouTube kanaliga bergan intervyusida davlat rahbari bilan munosabatlari haqidagi savolga yuksak madaniyat va kamtarlik bilan javob berdi:
«Shaxsan tanishman»: Jangchi Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jomart Toqayev bilan shaxsan ko‘rishgani va u bilan ikki-uch marta yuzma-yuz uchrashganini tasdiqladi;
Hech qanday iltimos va manfaat yo‘q: Jurnalistning «Prezident sizga biron-bir masalani hal qilishda yordam berganmi?» degan savoliga jangchi kulib, qat’iy rad javobini berdi;
O‘z kuchiga suyanish falsafasi: Yuqori mavqega ega insonlar bilan tanishligidan foydalanmaslik, o‘z muammolarini davlat rahbari hisobiga emas, balki o‘z mehnati bilan yengib o‘tish prinsipi uning haqiqiy erkaklarga xos xarakterini yana bir bor namoyish etdi.
«Ha, ha, shaxsan tanishman. Men uni ikki-uch marta ko‘rganman. Prezident menga biron-bir masalani hal qilishda yordam berganmi? Yo‘q-yo‘q, yo‘q (kulib). Hali bunga yetib bormadik», — deya ta’kidladi Shavkat Rahmonov.
Tarixiy ko‘rsatkich va butun mintaqa faxri
31 yoshida aralash jang san’atining cho‘qqisida turgan Shavkat Rahmonovning bunday soddaligi va yuksak intizomi Markaziy Osiyo yoshlari uchun ulkan namunadir. U nafaqat oktagonda yengilmas kuch sifatida, balki hayotda ham o‘z kuchiga, peshona teriga ishongan haqiqiy qahramon sifatida o‘z tarixini yozmoqda. Oldinda esa uni UFC kamari uchun bo‘ladigan hal qiluvchi jang va yangi tarixiy marralar kutmoqda.
Sizningcha, sportchining shuhrat cho‘qqisida ham kamtar bo‘lishi va davlat rahbarlari bilan tanishligidan shaxsiy manfaat yo‘lida foydalanmasligi haqiqiy erkaklik fazilatimi? Shavkat Rahmonovning 19 ta g‘alabalik yengilmas seriyasi tez orada UFC kamari bilan yakunlanishiga ishonasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Nomad»ning hayotiy falsafasi aks etgan ushbu maqolani do‘stlaringiz hamda MMA ixlosmandlariga ulashing!
…