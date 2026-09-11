Endi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradi

·37·Jamiyat
Endi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradi

O‘zbekistonda fuqarolarning tungi osoyishtaligini himoya qilishga qaratilgan yangi tartib belgilandi. Prezident tomonidan imzolangan qonunga ko‘ra, ish kunlari tungi vaqtda, dam olish va ishlanmaydigan bayram kunlarida esa yanada uzoqroq muddat davomida shovqin bilan fuqarolar tinchligini buzishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Ko‘p qavatli uylarda baland musiqa, shovqinli yig‘inlar yoki boshqa bezovta qiluvchi tovushlar qo‘shnilar uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Endi bunday holatlarga nisbatan aniqroq vaqt chegaralari belgilandi.

Yangi tartib «Aholini shovqinning zararli ta’siridan himoya qilish to‘g‘risida»gi qonun bilan mustahkamlandi. Hujjat 2026 yil 9 sentyabrda qabul qilingani haqida xabar berilgan.

Eng muhim savol: soat nechadan keyin shovqin mumkin emas?

Yangi qoidaga ko‘ra:

Kunlar

Shovqin bilan osoyishtalikni buzish mumkin bo‘lmagan vaqt

Ish kunlari

23:00 dan 07:00 gacha

Dam olish kunlari

22:00 dan 09:00 gacha

Ishlanmaydigan bayram kunlari

22:00 dan 09:00 gacha

Ya’ni ish kuni kechqurun soat 23:00 dan keyin boshqalarning osoyishtaligiga xalaqit beradigan shovqinga yo‘l qo‘yilmaydi. Dam olish va ishlanmaydigan bayram kunlarida esa bu cheklov 22:00 dan boshlanadi.

Lekin yangi qoida hoziroq kuchga kirmaydi

Bu yerda ko‘pchilik uchun muhim jihat bor: qonun imzolangani bilan yangi tartib darhol amal qila boshlamaydi.

Hujjat rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran uch oy o‘tgach kuchga kiradi. Shu sababli qoidalarning amalda qo‘llanish sanasini qonunning rasmiy e’lon qilingan kunidan hisoblash kerak.

Demak, «qonun imzolandi — bugundan boshlab soat 23:00 dan keyin shovqin qilish mumkin emas» degan tushuncha to‘g‘ri emas. Yangi talablar belgilangan muddat o‘tgach amal qiladi.

Faqat baland musiqa haqida emas

Yangi qonunning maqsadi faqat qo‘shnilarni baland musiqadan himoya qilish bilan cheklanmaydi. U aholining osoyishtaligi va normal dam olishini ta’minlash, shuningdek, shovqinning insonga zararli ta’sirini kamaytirishga qaratilgan.

Qonun loyihasining avvalgi muhokamalarida ham ko‘p kvartirali uylarda shovqin darajasi me’yordan oshadigan qurilish va ta’mirlash ishlarini tartibga solish masalasi ko‘tarilgan edi.

Shuning uchun yangi qoidalarni oddiy qilib «tungi vaqtda baland musiqa qo‘yish taqiqlanadi» deb tushunish yetarli emas. Asosiy mezon — fuqarolarning osoyishtaligiga ta’sir qiladigan, belgilangan me’yordan yuqori shovqin.

Qaysi vaqtni eslab qolish kerak?

Yangi tartibni eslab qolish juda oson:

Ish kuni — 23:00 dan keyin jimlik.

Dam olish va bayram kuni — 22:00 dan keyin jimlik.

Ertalab esa ish kunlari 07:00 dan, dam olish va ishlanmaydigan bayram kunlari 09:00 dan keyin belgilangan cheklov tugaydi.

Shovqinning yo‘l qo‘yiladigan darajasi esa odamni sezilarli darajada bezovta qilmaydigan va inson organizmida jiddiy o‘zgarishlarga olib kelmaydigan daraja sifatida belgilanadi. Aniq mezonlar sanitariya qoidalari va normalari asosida belgilanadi.

Nega bu qoida muhim?

Kechasi baland musiqa, shovqinli ta’mirlash yoki boshqa bezovta qiluvchi tovushlar nafaqat bir xonadon, balki butun ko‘p qavatli uy aholisining dam olishiga ta’sir qilishi mumkin.

Shu nuqtayi nazardan yangi qonunning asosiy g‘oyasi oddiy: bir kishining erkinligi boshqa odamlarning tinchligi hisobidan ta’minlanmasligi kerak.

Eng muhimi, yangi tartib fuqarolarga o‘z huquqlarini aniqroq anglash imkonini ham beradi. Qo‘shnilar o‘rtasida «qaysi vaqtgacha shovqin qilish mumkin?» degan bahslar o‘rniga qonun bilan belgilangan aniq vaqt chegaralari mavjud bo‘ladi.

Qisqa hayotiy qo‘llanma

  • 23:00–07:00 — ish kunlari osoyishtalikni buzadigan shovqinga yo‘l qo‘yilmaydi.

  • 22:00–09:00 — dam olish va ishlanmaydigan bayram kunlarida xuddi shu talab amal qiladi.

  • Qonun hoziroq emas, rasmiy e’lon qilinganidan 3 oy o‘tgach kuchga kiradi.

  • Shovqinning yo‘l qo‘yiladigan darajasi sanitariya normalari asosida belgilanadi.

  • Yangi tartibning maqsadi — aholining tinchligi, normal dam olishi va shovqinning zararli ta’siridan himoyalanishini ta’minlash.

Shunday qilib, endi vaqtni eslab qolish kerak: ish kuni — 23:00, dam olish va bayram kuni — 22:00. Qonun kuchga kirgach, bu soatlardan keyin qo‘shnilarning tinchligini buzadigan shovqin masalasiga munosabat ancha qat’iylashadi.

O‘zbekistonshovqinqonunosoyishtalikfuqarolar huquqiko‘p qavatli uylartungi vaqt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldiBugun, 09:04Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Bugun, 08:29Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)Bugun, 04:23Endi bu vaqtda shovqin qilish mumkin emas: yangi tartib belgilandiEndi bu vaqtda shovqin qilish mumkin emas: yangi tartib belgilandiKecha, 19:47Surxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiSurxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiKecha, 19:13Sobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiSobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiKecha, 15:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari