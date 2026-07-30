AMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildi
AMD kompaniyasi tomonidan Radeon RX 9050 videokartasi rasman eʼlon qilingach, dunyoning yetakchi temir-butlovchi ishlab chiqaruvchilari oʻzlarining muqobil versiyalarini namoyish eta boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap asosan 8 GB xotiraga ega modellar haqida bormoqda, chunki 4 GB li versiya faqatgina OEM-sanoat yigʻmalari uchun moʻljallangan boʻlib qolmoqda. Hozirning oʻzida Sapphire, ASRock va PowerColor kabi mashhur brendlar oʻzlarining ilk moslashuvchan qurilmalarini jamoatchilikka koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi taqdim etilgan barcha uchala qurilmaning umumiy jihati ularning oʻlchamlari va ixchamligidadir. Garchi oʻlchamlar millimetrgacha bir xil boʻlmasa-da, barcha qurilmalar ikkita kengaytirish slotini egallovchi va ikkita ventilyatorli sovutish tizimi bilan jihozlangan tejamkor platalar hisoblanadi. Xususan, Sapphire va PowerColor kompaniyalari chiqargan modellar uzunligi 200 millimetrni tashkil etsa, ASRock talqini biroz uzunroq chiqib, 249 millimetrga teng boʻldi.
Texnik xususiyatlar va quvvat talablariTaqdim etilgan grafik kartalarning asosiy ustunliklaridan biri ularning energiya samaradorligidir. Barcha uchala yangi model bittadan sakkiz kontaktli quvvat ulagichidan foydalanadi. Manbaga koʻra, ushbu qurilmalarning TDP (issiqlik chiqarish quvvati) koʻrsatkichi taxminan 100 W atrofida baholanmoqda.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kelgusida ushbu seriya doirasida chastotalari pasaytirilgan va qoʻshimcha quvvat ulagichiga ega boʻlmagan modellar ham paydo boʻlishi mumkin. Sababi, bunday darajadagi videokartaga PCIe sloti taqdim etadigan 75 W quvvatning oʻzi yetarli boʻladi. Bu esa kelgusida toʻliq passiv sovutish tizimiga ega boʻlgan mutlaqo jim ishlaydigan versiyalarni yaratish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.
…