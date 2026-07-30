AMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildi

·56·Texno
AMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildi

AMD kompaniyasi tomonidan Radeon RX 9050 videokartasi rasman eʼlon qilingach, dunyoning yetakchi temir-butlovchi ishlab chiqaruvchilari oʻzlarining muqobil versiyalarini namoyish eta boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap asosan 8 GB xotiraga ega modellar haqida bormoqda, chunki 4 GB li versiya faqatgina OEM-sanoat yigʻmalari uchun moʻljallangan boʻlib qolmoqda. Hozirning oʻzida Sapphire, ASRock va PowerColor kabi mashhur brendlar oʻzlarining ilk moslashuvchan qurilmalarini jamoatchilikka koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi taqdim etilgan barcha uchala qurilmaning umumiy jihati ularning oʻlchamlari va ixchamligidadir. Garchi oʻlchamlar millimetrgacha bir xil boʻlmasa-da, barcha qurilmalar ikkita kengaytirish slotini egallovchi va ikkita ventilyatorli sovutish tizimi bilan jihozlangan tejamkor platalar hisoblanadi. Xususan, Sapphire va PowerColor kompaniyalari chiqargan modellar uzunligi 200 millimetrni tashkil etsa, ASRock talqini biroz uzunroq chiqib, 249 millimetrga teng boʻldi.

Texnik xususiyatlar va quvvat talablari

Taqdim etilgan grafik kartalarning asosiy ustunliklaridan biri ularning energiya samaradorligidir. Barcha uchala yangi model bittadan sakkiz kontaktli quvvat ulagichidan foydalanadi. Manbaga koʻra, ushbu qurilmalarning TDP (issiqlik chiqarish quvvati) koʻrsatkichi taxminan 100 W atrofida baholanmoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kelgusida ushbu seriya doirasida chastotalari pasaytirilgan va qoʻshimcha quvvat ulagichiga ega boʻlmagan modellar ham paydo boʻlishi mumkin. Sababi, bunday darajadagi videokartaga PCIe sloti taqdim etadigan 75 W quvvatning oʻzi yetarli boʻladi. Bu esa kelgusida toʻliq passiv sovutish tizimiga ega boʻlgan mutlaqo jim ishlaydigan versiyalarni yaratish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.

AMDRadeonVideokartaASRockSapphire
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiHuawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiBugun, 05:57AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiAMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiBugun, 05:29Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaMicrosoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaBugun, 05:28Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiRosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiBugun, 04:56Mark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiMark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiBugun, 04:26LG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiLG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob