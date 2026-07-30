Huawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydi

·159·Texno
Huawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydi
Qisqacha

Xitoyning Huawei kompaniyasi 2027-yilning oʻzidayoq yarimoʻtkazgichli shisha tagliklarni ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangi texnologiya birinchi navbatda sunʼiy intellekt sohasidagi Ascend oilasiga mansub tezlatkichlarda qoʻllaniladi hamda barcha zarur komponentlar ichki taʼminotchilar tomonidan yetkazib beriladi.

Xitoyning texnologiya giganti Huawei 2027-yilning oʻzidayoq yarimoʻtkazgichli shisha подложка (taglik) larni ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu strategik qadam Xitoyga Janubiy Koreya va boshqa raqobatchi davlatlarni ortda qoldirib, mazkur ilgʻor texnologiyani bozorga muddatidan oldin olib chiqish imkonini berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ishlab chiqarish rejasini amalga oshirish uchun kompaniya allaqachon mahalliy hamkorlarni jalb qilgan holda tayyorgarlik ishlarini boshlab yuborgan. Kutilishicha, shisha asosli yangi texnologiya birinchi navbatda kompaniyaning sunʼiy intellekt sohasidagi Ascend oilasiga mansub tezlatkichlarida qoʻllaniladi. Barcha zarur komponentlar va materiallar esa mamlakatimiz ichki taʼminotchilari tomonidan yetkazib beriladi.

Texnologik ustunlik va istiqbollar

Hozirgi kunda yarimoʻtkazgichlar qadoqlash jarayonida asosan anʼanaviy organik materiallardan foydalaniladi. Shisha tagliklar esa mazkur soha evolyutsiyasining keyingi bosqichi hisoblanadi. Ular eski materiallarga nisbatan issiqlikni yaxshiroq tarqatishi, deformatsiyaga kamroq uchrashi hamda mikrochiplar orasidagi ulanishlar zichligi va energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirishi bilan ajralib turadi.

Sunʼiy intellekt tizimlari uchun moʻljallangan yuqori unumdorlikdagi tezlatkichlar uchun bu kabi xususiyatlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Xabarga koʻra, Huawei ushbu loyihada BOE, Visionox, Yunchen Semiconductor hamda AKM Meadville kabi mahalliy yetakchi korxonalar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mazkur kompaniyalar ham oʻz navbatida tegishli texnologik ishlanmalarni jadal surʼatlarda tezlashtirmoqda.

Global bozorga taʼsiri

Agar Huawei oʻz oldiga qoʻygan rejalarni oʻz vaqtida amalga oshira olsa, Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida Janubiy Koreyani ortda qoldirishi mumkin. Janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchilar oʻxshash shisha tagliklarni ommaviy ishlab chiqarishni faqat 2028-yildan keyingina boshlashni rejalashtirgan edi, Huawei esa bu ishni bir yil oldinroq bajarish niyatida.

Mazkur tashabbus Huawei'ga bugungi kunda Amerika ishlab chiqaruvchilari ustunlik qilayotgan sunʼiy intellekt chiplari bozoridagi oʻz pozitsiyalarini sezilarli darajada mustahkamlash imkonini beradi. Qolaversa, bu qadam kompaniyaning xorijiy qadoqlash texnologiyalariga, jumladan, TSMC kompaniyasining CoWoS yechimlariga boʻlgan qaramligini kamaytirishga xizmat qiladi.

HuaweiYarimoʻtkazgichlarSunʼiy intellektTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiOlimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiBugun, 07:28Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiFan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:24Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarKremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarBugun, 03:22PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiPlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi