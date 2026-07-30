AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydi
Kuni kecha taqdim etilgan 4 GB xotiraga ega Radeon RX 9050 videokartasi oddiy chakana savdoda sotilmaydi. Wccftech nashri vakilining maʼlumotiga koʻra hamda kompaniyaning rasmiy tasdiqlashicha, mazkur grafika tezlatgichi faqat OEM bozoriga moʻljallangan boʻlib, uni alohida xarid qilib boʻlmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangi grafik plata maxsus tarzda hamkorlar tizimlari uchun ishlab chiqilgan. U boshlangʻich darajadagi oʻyin segmentidagi mijozlarga yuqori umumiy qiymat va tejamkor yechim taqdim etishni maqsad qilgan. Hozirgi vaqtda ushbu 4 GB hajmli versiyani OEM tizimlaridan tashqarida sotish rejalashtirilmagan.
Tayyor kompyuterlar tarkibida keladiMazkur yondashuv tufayli Radeon RX 9050 kartasini faqat muayyan mintaqalardagi tayyor kompyuter yigʻmalari tarkibida uchratish mumkin boʻladi. Kompaniya bu boradagi siyosatini aniq belgilab qoʻygan va u mustaqil ravishda butlovchi qismlarni sotib olib, oʻzi kompyuter yigʻadigan foydalanuvchilarga moʻljallanmagan.
Garchi baʼzida shunday OEM-mahsulotlar vaqt oʻtishi bilan chakana savdoga ham kirib kelishi holatlari kuzatilsa-da, bu safargi holat boshqacha. Mutaxassislarning fikricha, atigi 4 GB videochotim hajmiga ega boʻlgan yangi qurilma bugungi kunda oʻz qoʻli bilan kompyuter yigʻuvchi xaridorlar orasida katta qiziqish uygʻotishi dargumon.
…