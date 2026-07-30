AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydi

·0·Texno
AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydi

Kuni kecha taqdim etilgan 4 GB xotiraga ega Radeon RX 9050 videokartasi oddiy chakana savdoda sotilmaydi. Wccftech nashri vakilining maʼlumotiga koʻra hamda kompaniyaning rasmiy tasdiqlashicha, mazkur grafika tezlatgichi faqat OEM bozoriga moʻljallangan boʻlib, uni alohida xarid qilib boʻlmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangi grafik plata maxsus tarzda hamkorlar tizimlari uchun ishlab chiqilgan. U boshlangʻich darajadagi oʻyin segmentidagi mijozlarga yuqori umumiy qiymat va tejamkor yechim taqdim etishni maqsad qilgan. Hozirgi vaqtda ushbu 4 GB hajmli versiyani OEM tizimlaridan tashqarida sotish rejalashtirilmagan.

Tayyor kompyuterlar tarkibida keladi

Mazkur yondashuv tufayli Radeon RX 9050 kartasini faqat muayyan mintaqalardagi tayyor kompyuter yigʻmalari tarkibida uchratish mumkin boʻladi. Kompaniya bu boradagi siyosatini aniq belgilab qoʻygan va u mustaqil ravishda butlovchi qismlarni sotib olib, oʻzi kompyuter yigʻadigan foydalanuvchilarga moʻljallanmagan.

Garchi baʼzida shunday OEM-mahsulotlar vaqt oʻtishi bilan chakana savdoga ham kirib kelishi holatlari kuzatilsa-da, bu safargi holat boshqacha. Mutaxassislarning fikricha, atigi 4 GB videochotim hajmiga ega boʻlgan yangi qurilma bugungi kunda oʻz qoʻli bilan kompyuter yigʻuvchi xaridorlar orasida katta qiziqish uygʻotishi dargumon.

Radeon RX 9050AMDVideokartaOEMTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaMicrosoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaBugun, 05:28Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiRosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiBugun, 04:56Mark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiMark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiBugun, 04:26LG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiLG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiBugun, 04:24Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiMicrosoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiBugun, 03:57Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiHongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiBugun, 03:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob