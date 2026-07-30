Tarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshi
Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) butun dunyo shaxmat ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan 2026 yilgi jahon chempioni unvoni uchun bahs tafsilotlarini rasman e’lon qildi. Zamin.uz FIDE'ning rasmiy saytiga tayanib xabar berishicha, shaxmat taxti uchun hal qiluvchi match Shveysariyaning go‘zal Jeneva shahrida bo‘lib o‘tadi.
Ushbu tarixiy bellashuvda amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju hamda da’vogar, o‘zbekistonlik iqtidorli grossmeyster Javohir Sindarov yuzma-yuz kelishadi.
1. Eng yosh finalchilar to‘qnashuvi: Sana va joy aniq
Shaxmat olami diqqat markazida bo‘ladigan ushbu grandioz tadbir 25 noyabrdan 15 dekabrgacha davom etadi. Jenevaning neytral hudud sifatida tanlanishi bahsning haqqoniyligi va shaffofligini ta’minlashga xizmat qiladi.
E’tiborli jihati shundaki, match boshlanguniga qadar Gukesh ham, Javohir ham 20 yoshga to‘lib ulgurishadi. FIDE mutasaddilarining ta’kidlashicha, bu duel shaxmat tarixidagi «eng yosh jahon shaxmat taxti uchun bahs» sifatida zarhal harflar bilan yozib qo‘yilishi kutilmoqda.
Vishvanatan Anand, FIDE prezidenti vazifasini bajaruvchi:
«Matchga mezbonlik qilish istagini Hindiston, AQSH va Kipr ham bildirgan edi. Ammo, har tomonlama o‘ylab ko‘rib, oxir-oqibat musobaqani neytral hudud — Jenevada o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qildik. Bu eng maqbul variant deb hisoblaymiz.»
2. Chempion va Da’vogar: Ular bu cho‘qqiga qanday yetib kelishdi?
Gukesh Dommaraju (Chempion): 2024 yil dekabrida Singapurda o‘tkazilgan finalda Xitoy vakili Din Lijenni mag‘lub etib, tarixdagi eng yosh jahon chempioni unvonini qo‘lga kiritgan edi. Jenevada u o‘z tojini himoya qilishga harakat qiladi.
Javohir Sindarov (Da’vogar): O‘zbekistonlik grossmeyster 2026 yilda Kiprda bo‘lib o‘tgan Da’vogarlar turnirida yorqin g‘alaba qozonib, jahon shaxmat toji uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritdi. Bu butun O‘zbekiston shaxmati uchun tarixiy yutuqdir.
3. Match formati va g‘olibni aniqlash tartibi
Jahon chempionligi uchun bahs klassik shaxmat qoidalariga asoslanadi:
Partiyalar soni: Match 14 ta klassik partiyadan iborat bo‘ladi.
G‘alaba sharti: Chempion unvonini qo‘lga kiritish (yoki himoya qilish) uchun shaxmatchilardan biri kamida 7,5 ochko to‘plashi shart.
Tay-breyk: Agar 14 ta partiya yakunlariga ko‘ra hisob teng (7:7) bo‘lib qolsa, chempionlik taqdiri tezkor shaxmat (rapid va blis) bo‘yicha tay-breykda hal etiladi.
Gukesh — Sindarov matchi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Musobaqa
FIDE Jahon chempioni unvoni uchun match-2026
Joy
Jeneva, Shveysariya (Neytral hudud)
Sana
25 noyabr — 15 dekabr, 2026 yil
Amaldagi chempion
Gukesh Dommaraju (Hindiston)
Da’vogar
Javohir Sindarov (O‘zbekiston)
Format
14 ta klassik partiya
G‘alaba uchun ochko
Minimal 7,5 ochko
Tarixiy ahamiyati
Tarixdagi eng yosh jahon chempionligi matchi
Javohir Sindarovning jahon shaxmat toji uchun kurashi — bu butun O‘zbekiston uchun faxr va iftixordir. Ushbu qaynoq xabarni o‘tkazib yubormasliklari uchun maqolani do‘stlaringiz va yaqinlaringizga darhol ulashing!
Sizningcha, Javohir Sindarov Jenevada Gukeshni mag‘lub etib, tarixdagi birinchi o‘zbekistonlik jahon chempioni bo‘la oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…