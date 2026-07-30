Tarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshi

·36·Sport
Tarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshi

Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) butun dunyo shaxmat ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan 2026 yilgi jahon chempioni unvoni uchun bahs tafsilotlarini rasman e’lon qildi. Zamin.uz FIDE'ning rasmiy saytiga tayanib xabar berishicha, shaxmat taxti uchun hal qiluvchi match Shveysariyaning go‘zal Jeneva shahrida bo‘lib o‘tadi.

Ushbu tarixiy bellashuvda amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju hamda da’vogar, o‘zbekistonlik iqtidorli grossmeyster Javohir Sindarov yuzma-yuz kelishadi.

1. Eng yosh finalchilar to‘qnashuvi: Sana va joy aniq

Shaxmat olami diqqat markazida bo‘ladigan ushbu grandioz tadbir 25 noyabrdan 15 dekabrgacha davom etadi. Jenevaning neytral hudud sifatida tanlanishi bahsning haqqoniyligi va shaffofligini ta’minlashga xizmat qiladi.

E’tiborli jihati shundaki, match boshlanguniga qadar Gukesh ham, Javohir ham 20 yoshga to‘lib ulgurishadi. FIDE mutasaddilarining ta’kidlashicha, bu duel shaxmat tarixidagi «eng yosh jahon shaxmat taxti uchun bahs» sifatida zarhal harflar bilan yozib qo‘yilishi kutilmoqda.

Vishvanatan Anand, FIDE prezidenti vazifasini bajaruvchi:

«Matchga mezbonlik qilish istagini Hindiston, AQSH va Kipr ham bildirgan edi. Ammo, har tomonlama o‘ylab ko‘rib, oxir-oqibat musobaqani neytral hudud — Jenevada o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qildik. Bu eng maqbul variant deb hisoblaymiz.»

2. Chempion va Da’vogar: Ular bu cho‘qqiga qanday yetib kelishdi?

  • Gukesh Dommaraju (Chempion): 2024 yil dekabrida Singapurda o‘tkazilgan finalda Xitoy vakili Din Lijenni mag‘lub etib, tarixdagi eng yosh jahon chempioni unvonini qo‘lga kiritgan edi. Jenevada u o‘z tojini himoya qilishga harakat qiladi.

  • Javohir Sindarov (Da’vogar): O‘zbekistonlik grossmeyster 2026 yilda Kiprda bo‘lib o‘tgan Da’vogarlar turnirida yorqin g‘alaba qozonib, jahon shaxmat toji uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritdi. Bu butun O‘zbekiston shaxmati uchun tarixiy yutuqdir.

3. Match formati va g‘olibni aniqlash tartibi

Jahon chempionligi uchun bahs klassik shaxmat qoidalariga asoslanadi:

  • Partiyalar soni: Match 14 ta klassik partiyadan iborat bo‘ladi.

  • G‘alaba sharti: Chempion unvonini qo‘lga kiritish (yoki himoya qilish) uchun shaxmatchilardan biri kamida 7,5 ochko to‘plashi shart.

  • Tay-breyk: Agar 14 ta partiya yakunlariga ko‘ra hisob teng (7:7) bo‘lib qolsa, chempionlik taqdiri tezkor shaxmat (rapid va blis) bo‘yicha tay-breykda hal etiladi.

Gukesh — Sindarov matchi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Musobaqa

FIDE Jahon chempioni unvoni uchun match-2026

Joy

Jeneva, Shveysariya (Neytral hudud)

Sana

25 noyabr — 15 dekabr, 2026 yil

Amaldagi chempion

Gukesh Dommaraju (Hindiston)

Da’vogar

Javohir Sindarov (O‘zbekiston)

Format

14 ta klassik partiya

G‘alaba uchun ochko

Minimal 7,5 ochko

Tarixiy ahamiyati

Tarixdagi eng yosh jahon chempionligi matchi

Javohir Sindarovning jahon shaxmat toji uchun kurashi — bu butun O‘zbekiston uchun faxr va iftixordir. Ushbu qaynoq xabarni o‘tkazib yubormasliklari uchun maqolani do‘stlaringiz va yaqinlaringizga darhol ulashing!

Sizningcha, Javohir Sindarov Jenevada Gukeshni mag‘lub etib, tarixdagi birinchi o‘zbekistonlik jahon chempioni bo‘la oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Javokhir SindarovGukesh DommarajuFIDEGenevaIndia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiAQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiBugun, 08:52Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarAlonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarBugun, 08:47«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamadaBugun, 08:13Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Bugun, 08:03«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?Bugun, 07:45Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiMilan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 03:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi