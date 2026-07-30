Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdi
Italiyaning Milan klubi oʻzining faxriy vitse-prezidenti va afsonaviy himoyachisi Franko Barezi vafot etgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yolgʻon xabarlarni qatʼiyan rad etdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, chorshanba oqshomida tarqalgan asossiz mish-quvurlar jamoa muxlislari hamda futbolchining yaqinlari oʻrtasida jiddiy xavotir uygʻotgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub tezkor ravishda rasmiy bayonot bilan chiqib, bu maʼlumotlarning haqiqatga mutlaqo aloqasi yoʻqligini maʼlum qildi. Rahbariyat tarqalayotgan yolgʻon xabarlarga chek qoʻyishni va bunday nozik masalada barchani hushyorlikka chaqirgan.
Franko Barezining salomatligidagi murakkab davrKlub bayonotida taʼkidlanishicha, 66 yoshli futbol afsonasi hozirda hayotidagi juda murakkab va nozik bosqichni boshidan kechirmoqda. Milan klubi ogʻir damlarda Franko va uning oilasiga toʻliq qoʻllab-quvvatlashini bildirib, ularning shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarashni qattiq iltimos qildi.
Maʼlum boʻlishicha, Barezi oʻtgan bir yil davomida jiddiy sogʻliq muammolariga duch kelgan. 2025-yilning avgust oyida sobiq sardor oʻpka tugunini olib tashlash boʻyicha jarrohlik amaliyotini boshidan kechirganini maʼlum qilgandi. Shundan soʻng u immunoterapiya kursini olib kelmoqda va aynan shu tibbiy muolajalar fonida tarqalgan asossiz mish-quvurlar tez fursatda ijtimoiy tarmoqlarda keng ommalashib ketgan.
Milan safidagi buyuk merosFranko Barezi futbol tarixidagi eng buyuk himoyachilardan biri sifatida tan olingan va Milan klubining haqiqiy ramzi hisoblanadi. Oʻzining butun 20 yillik professional faoliyatini aynan shu jamoaga bagʻishlagan futbolchi 1977-yildan 1997-yilgacha San-Siro klubi sharafini himoya qilgan.
San-Siroda oʻtkazgan 20 mavsum davomida Barezi 716 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 33 ta gol va 24 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. U Paolo Maldini, Alessandro Kostakurta va Mauro Tassotti bilan birgalikda futbol tarixidagi eng qudratli himoya chiziqlaridan birini shakllantirgan.
Ushbu davr mobaynida afsonaviy himoyachi oʻziga xos boy sovrinlar kolleksiyasini toʻplagan boʻlib, ular orasida:
- Uchta Chempionlar ligasi kubogi
- Oltita A Seriya chempionligi
- Ikki karra Qitʼalararo kubok
- Uchta Yevropa Superkubogi
- Toʻrtta Italiya Superkubogi mavjud
…