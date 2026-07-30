Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdi

·25·Sport
Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdi

Italiyaning Milan klubi oʻzining faxriy vitse-prezidenti va afsonaviy himoyachisi Franko Barezi vafot etgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yolgʻon xabarlarni qatʼiyan rad etdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, chorshanba oqshomida tarqalgan asossiz mish-quvurlar jamoa muxlislari hamda futbolchining yaqinlari oʻrtasida jiddiy xavotir uygʻotgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub tezkor ravishda rasmiy bayonot bilan chiqib, bu maʼlumotlarning haqiqatga mutlaqo aloqasi yoʻqligini maʼlum qildi. Rahbariyat tarqalayotgan yolgʻon xabarlarga chek qoʻyishni va bunday nozik masalada barchani hushyorlikka chaqirgan.

Franko Barezining salomatligidagi murakkab davr

Klub bayonotida taʼkidlanishicha, 66 yoshli futbol afsonasi hozirda hayotidagi juda murakkab va nozik bosqichni boshidan kechirmoqda. Milan klubi ogʻir damlarda Franko va uning oilasiga toʻliq qoʻllab-quvvatlashini bildirib, ularning shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarashni qattiq iltimos qildi.

Maʼlum boʻlishicha, Barezi oʻtgan bir yil davomida jiddiy sogʻliq muammolariga duch kelgan. 2025-yilning avgust oyida sobiq sardor oʻpka tugunini olib tashlash boʻyicha jarrohlik amaliyotini boshidan kechirganini maʼlum qilgandi. Shundan soʻng u immunoterapiya kursini olib kelmoqda va aynan shu tibbiy muolajalar fonida tarqalgan asossiz mish-quvurlar tez fursatda ijtimoiy tarmoqlarda keng ommalashib ketgan.

Milan safidagi buyuk meros

Franko Barezi futbol tarixidagi eng buyuk himoyachilardan biri sifatida tan olingan va Milan klubining haqiqiy ramzi hisoblanadi. Oʻzining butun 20 yillik professional faoliyatini aynan shu jamoaga bagʻishlagan futbolchi 1977-yildan 1997-yilgacha San-Siro klubi sharafini himoya qilgan.

San-Siroda oʻtkazgan 20 mavsum davomida Barezi 716 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 33 ta gol va 24 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. U Paolo Maldini, Alessandro Kostakurta va Mauro Tassotti bilan birgalikda futbol tarixidagi eng qudratli himoya chiziqlaridan birini shakllantirgan.

Ushbu davr mobaynida afsonaviy himoyachi oʻziga xos boy sovrinlar kolleksiyasini toʻplagan boʻlib, ular orasida:

  • Uchta Chempionlar ligasi kubogi
  • Oltita A Seriya chempionligi
  • Ikki karra Qitʼalararo kubok
  • Uchta Yevropa Superkubogi
  • Toʻrtta Italiya Superkubogi mavjud

MilanFranko BareziA SeriyaFutbolItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorFulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorBugun, 02:39Milos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpul uchun mukammal murabbiyMilos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpul uchun mukammal murabbiyBugun, 02:34Messi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublarMessi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublarBugun, 01:18Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Manchini: Mojaroli ketish siri, Gravina bilan nizo va muxlislarga va’da!Bugun, 00:39Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiMojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiBugun, 00:36Liverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqdaLiverpul Bredli Barkola transferi boʻyicha muzokaralarga kirishmoqdaBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi