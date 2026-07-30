Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda

·25·Texno
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda

Kawasaki Heavy Industries kompaniyasi insonni tashi oladigan noyob toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlash borasidagi yangi tafsilotlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gʻayrioddiy loyihani hayotga tatbiq etish uchun joriy yilning aprel oyida oʻnlab muhandislardan iborat alohida jamoa tuzilgan boʻlib, boshqaruv texnologiyalarini takomillashtirish jarayoni NVIDIA bilan hamkorlik tufayli sezilarli darajada tezlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda loyihaning texnik jihatlari va uni amaliyotga joriy etish muddatlari aniqlashtirilmoqda. Injenerlar oldida turgan asosiy vazifa — transport vositasining barqarorligi va xavfsizligini taʼminlashdan iborat. Yangi avlod texnologiyalaridan foydalanish robotning harakatlanish imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.

Kelajak transporti: imkoniyatlar va muddatlar

Loyihaning vaqt jadvaliga muvofiq, ushbu gʻayrioddiy mashinaning ishchi prototipini 2028-yilga kelib toʻliq yakunlash rejalashtirilgan. Ommaviy ishlab chiqarish va Corleo robotining seriyali savdolari boshlanishi esa 2035-yilga moʻljallangan boʻlib, bu mutaxassislardan uzoq muddatli va puxta ilmiy-tadqiqot ishlarini talab etadi.

Tashqi koʻrinishi va oʻlchamlariga koʻra, Corleo yirik mototsikl bilan solishtirish mumkin boʻlgan transport vositasidir. Kawasaki vakillarining taʼkidlashicha, uning dizayni sher obrazidan ilhomlangan holda yaratilgan, biroq internet foydalanuvchilari orasida bu apparat koʻproq gorillani eslatishi haqida fikrlar ham keng tarqalgan.

Murakkab yoʻllar va boshqaruv tizimi

Ushbu robot toʻrt oyogʻi yordamida harakatlanishi koʻzda tutilgan boʻlib, bu unga togʻ soʻqmoqlari va qiyin oʻtish qiyin boʻlgan notekis hududlar kabi murakkab releflarni muvaffaqiyatli yengib oʻtish imkonini beradi. Haydovchi uni xuddi oddiy mototsiklni boshqargandek ustiga oʻtirib boshqaradi.

Boshqarish jarayoni maxsus rul hamda haydovchining tana vaznini oʻzgartirishi orqali amalga oshiriladi. Atrofdagi muhitni tahlil qilish va eng xavfsiz yoʻnalishni tanlab olish uchun esa robot zamonaviy kameralar hamda sensorlar majmuasi bilan jihozlanadi.

Avvalroq taqdim etilgan dastlabki konsepsiyada 150 kub sm hajmli vodorod generatori oʻrnatilgani maʼlum qilingan edi. Shuningdek, transport vositasining fazoviy holati hamda navigatsiya maʼlumotlarini real vaqt rejimida koʻrsatib turuvchi raqamli tizim ham shular jumlasidandir.

KawasakiCorleoNVIDIARobototexnikaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqdaHuawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 09:28AMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiAMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiBugun, 07:22Huawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiHuawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiBugun, 05:57AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiAMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiBugun, 05:29Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaMicrosoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaBugun, 05:28Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiRosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob