Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki Heavy Industries kompaniyasi insonni tashi oladigan noyob toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlash borasidagi yangi tafsilotlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gʻayrioddiy loyihani hayotga tatbiq etish uchun joriy yilning aprel oyida oʻnlab muhandislardan iborat alohida jamoa tuzilgan boʻlib, boshqaruv texnologiyalarini takomillashtirish jarayoni NVIDIA bilan hamkorlik tufayli sezilarli darajada tezlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda loyihaning texnik jihatlari va uni amaliyotga joriy etish muddatlari aniqlashtirilmoqda. Injenerlar oldida turgan asosiy vazifa — transport vositasining barqarorligi va xavfsizligini taʼminlashdan iborat. Yangi avlod texnologiyalaridan foydalanish robotning harakatlanish imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.
Kelajak transporti: imkoniyatlar va muddatlarLoyihaning vaqt jadvaliga muvofiq, ushbu gʻayrioddiy mashinaning ishchi prototipini 2028-yilga kelib toʻliq yakunlash rejalashtirilgan. Ommaviy ishlab chiqarish va Corleo robotining seriyali savdolari boshlanishi esa 2035-yilga moʻljallangan boʻlib, bu mutaxassislardan uzoq muddatli va puxta ilmiy-tadqiqot ishlarini talab etadi.
Tashqi koʻrinishi va oʻlchamlariga koʻra, Corleo yirik mototsikl bilan solishtirish mumkin boʻlgan transport vositasidir. Kawasaki vakillarining taʼkidlashicha, uning dizayni sher obrazidan ilhomlangan holda yaratilgan, biroq internet foydalanuvchilari orasida bu apparat koʻproq gorillani eslatishi haqida fikrlar ham keng tarqalgan.
Murakkab yoʻllar va boshqaruv tizimiUshbu robot toʻrt oyogʻi yordamida harakatlanishi koʻzda tutilgan boʻlib, bu unga togʻ soʻqmoqlari va qiyin oʻtish qiyin boʻlgan notekis hududlar kabi murakkab releflarni muvaffaqiyatli yengib oʻtish imkonini beradi. Haydovchi uni xuddi oddiy mototsiklni boshqargandek ustiga oʻtirib boshqaradi.
Boshqarish jarayoni maxsus rul hamda haydovchining tana vaznini oʻzgartirishi orqali amalga oshiriladi. Atrofdagi muhitni tahlil qilish va eng xavfsiz yoʻnalishni tanlab olish uchun esa robot zamonaviy kameralar hamda sensorlar majmuasi bilan jihozlanadi.
Avvalroq taqdim etilgan dastlabki konsepsiyada 150 kub sm hajmli vodorod generatori oʻrnatilgani maʼlum qilingan edi. Shuningdek, transport vositasining fazoviy holati hamda navigatsiya maʼlumotlarini real vaqt rejimida koʻrsatib turuvchi raqamli tizim ham shular jumlasidandir.
…