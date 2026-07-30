Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdi
Jahon futbolidagi eng yirik tanazzullardan biri sodir bo‘ldi. Braziliya terma jamoasi o‘z tarixidagi eng past ko‘rsatkichlardan birini qayd etib, 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk bosqichidayoq musobaqani tark etdi. «Pentakampeonlar»ning 1/8 finaldayoq Norvegiyaga mag‘lub bo‘lishi nafaqat Samba yurti, balki butun futbol olamini larzaga keltirdi.
Zamin.uz AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan JCH-2026 ning eng qaynoq va shov-shuvli intervyularidan birini – Karlo Anchelottining omadsizlik haqidagi fikrlarini taqdim etadi.
1. Tarixiy sharmandalik: Anchelotti va Braziliya 1/8 finalda tark etdi!
Braziliya – futbol qirollari, besh karra jahon chempionlari. Ushbu mundialga ular faqat g‘alaba uchun kelishgandi va bosh murabbiy Karlo Anchelotti Gvardiolaning «Manchester Siti»dagi muvaffaqiyatlari fonida (murabbiy sifatida emas) tarix yaratishi kutilgandi. Biroq, taqdir o‘yini boshqacha bo‘lib chiqdi.
Braziliya termasi 1/8 finalda kutilmaganda Norvegiya jamoasiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bu natija «selesao» muxlislari uchun haqiqiy fojiaga aylandi va jamoaning bu tarixiy tanazzuli hali uzoq vaqt muhokama qilinadi.
2. Karlo Anchelotti xatosini tan oldi: «Suv ichish tanaffusi va taktik o‘zgarishlar...»
ESPN nashri keltirgan xabarga ko‘ra, Braziliya ustozi Karlo Anchelotti omadsiz ishtirok yuzasidan fikr bildirib, mag‘lubiyatning asosiy sabablarini va o‘z xatosini ochiqladi.
Anchelottining ta’kidlashicha, o‘yin taqdiriga ta’sir qilgan asosiy burilish nuqtasi – suv ichish uchun berilgan tanaffus bo‘lgan. Ungacha Braziliya o‘yinni nazorat qilgan.
Karlo Anchelottining bayonotidan:
«Menimcha, hal qiluvchi palla ana shu suv ichish uchun to‘xtash bo‘ldi, chunki ungacha biz o‘yinni to‘liq nazorat qilib turardik. Shuni ham tan olish kerakki, norvegiyaliklar o‘z yarim maydonlarida to‘pni ko‘p ushlab turishdi.
Ehtimol, xatom shu yerda bo‘lgandir: men nazoratni yo‘qotdik, deb o‘yladim, aslida esa bunday emas edi. Bir nechta taktik o‘zgarishlar kiritdim va shundan so‘ng bizga Xoland gol urdi...»
3. Musobaqaning keyingi statistikasi: Norvegiya taqdiri va yangi chempion
Mag‘lubiyatdan so‘ng Anchelotti Norvegiyaning o‘yin uslubini e’tirof etdi. Biroq, skandinaviyaliklarning o‘zi ham chorak finalda Angliyaga qo‘shimcha daqiqalarda 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lishdi.
Musobaqa g‘olibligi esa Ispaniyaga nasib etdi! «Qizil furiya» finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida zafar qozonib, dunyoning eng kuchli terma jamoasiga aylandi.
Braziliya termasining JCH-2026 dagi omadsizligi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Musobaqa
JCH-2026
Bosqich (Chiqish)
1/8 final
Hisob
Braziliya 1:2 Norvegiya
Bosh murabbiy
Karlo Anchelotti (mag‘lubiyatga sababchi)
Kalit omil
Suv ichish tanaffusi (Anchelotti fikricha)
Hal qiluvchi gol
Erling Xoland (Norvegiya)
Anchelotti xatosi
Nazorat yo‘qolgan deb, noto‘g‘ri taktik o‘zgarishlar
Yangi Chempion
Ispaniya
Braziliyaning JCH-2026 dan sharmandali chiqishi va Anchelottining xatosini tan olishi — futbol olamidagi eng yirik voqealardan biridir.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasida qolishi kerakmi? Uning xatosi haqiqiy mag‘lubiyat sababimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…