Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdi

·34·Sport
Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdi

Jahon futbolidagi eng yirik tanazzullardan biri sodir bo‘ldi. Braziliya terma jamoasi o‘z tarixidagi eng past ko‘rsatkichlardan birini qayd etib, 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk bosqichidayoq musobaqani tark etdi. «Pentakampeonlar»ning 1/8 finaldayoq Norvegiyaga mag‘lub bo‘lishi nafaqat Samba yurti, balki butun futbol olamini larzaga keltirdi.

Zamin.uz AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan JCH-2026 ning eng qaynoq va shov-shuvli intervyularidan birini – Karlo Anchelottining omadsizlik haqidagi fikrlarini taqdim etadi.

1. Tarixiy sharmandalik: Anchelotti va Braziliya 1/8 finalda tark etdi!

Braziliya – futbol qirollari, besh karra jahon chempionlari. Ushbu mundialga ular faqat g‘alaba uchun kelishgandi va bosh murabbiy Karlo Anchelotti Gvardiolaning «Manchester Siti»dagi muvaffaqiyatlari fonida (murabbiy sifatida emas) tarix yaratishi kutilgandi. Biroq, taqdir o‘yini boshqacha bo‘lib chiqdi.

Braziliya termasi 1/8 finalda kutilmaganda Norvegiya jamoasiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bu natija «selesao» muxlislari uchun haqiqiy fojiaga aylandi va jamoaning bu tarixiy tanazzuli hali uzoq vaqt muhokama qilinadi.

2. Karlo Anchelotti xatosini tan oldi: «Suv ichish tanaffusi va taktik o‘zgarishlar...»

ESPN nashri keltirgan xabarga ko‘ra, Braziliya ustozi Karlo Anchelotti omadsiz ishtirok yuzasidan fikr bildirib, mag‘lubiyatning asosiy sabablarini va o‘z xatosini ochiqladi.

Anchelottining ta’kidlashicha, o‘yin taqdiriga ta’sir qilgan asosiy burilish nuqtasi – suv ichish uchun berilgan tanaffus bo‘lgan. Ungacha Braziliya o‘yinni nazorat qilgan.

Karlo Anchelottining bayonotidan:

«Menimcha, hal qiluvchi palla ana shu suv ichish uchun to‘xtash bo‘ldi, chunki ungacha biz o‘yinni to‘liq nazorat qilib turardik. Shuni ham tan olish kerakki, norvegiyaliklar o‘z yarim maydonlarida to‘pni ko‘p ushlab turishdi.

Ehtimol, xatom shu yerda bo‘lgandir: men nazoratni yo‘qotdik, deb o‘yladim, aslida esa bunday emas edi. Bir nechta taktik o‘zgarishlar kiritdim va shundan so‘ng bizga Xoland gol urdi...»

3. Musobaqaning keyingi statistikasi: Norvegiya taqdiri va yangi chempion

Mag‘lubiyatdan so‘ng Anchelotti Norvegiyaning o‘yin uslubini e’tirof etdi. Biroq, skandinaviyaliklarning o‘zi ham chorak finalda Angliyaga qo‘shimcha daqiqalarda 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lishdi.

Musobaqa g‘olibligi esa Ispaniyaga nasib etdi! «Qizil furiya» finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida zafar qozonib, dunyoning eng kuchli terma jamoasiga aylandi.

Braziliya termasining JCH-2026 dagi omadsizligi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Musobaqa

JCH-2026

Bosqich (Chiqish)

1/8 final

Hisob

Braziliya 1:2 Norvegiya

Bosh murabbiy

Karlo Anchelotti (mag‘lubiyatga sababchi)

Kalit omil

Suv ichish tanaffusi (Anchelotti fikricha)

Hal qiluvchi gol

Erling Xoland (Norvegiya)

Anchelotti xatosi

Nazorat yo‘qolgan deb, noto‘g‘ri taktik o‘zgarishlar

Yangi Chempion

Ispaniya

Braziliyaning JCH-2026 dan sharmandali chiqishi va Anchelottining xatosini tan olishi — futbol olamidagi eng yirik voqealardan biridir.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasida qolishi kerakmi? Uning xatosi haqiqiy mag‘lubiyat sababimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Carlo AncelottiBraziliyaNorvegiyaManchester SitiESPN
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Bugun, 09:31O‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaO‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaBugun, 09:18AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiAQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiBugun, 08:52Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarAlonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarBugun, 08:47«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamadaBugun, 08:13Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Bugun, 08:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi