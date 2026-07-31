"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ring

·79·Sport
"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ring
Qisqacha

Portugaliyaning "Braga" klubi tarkibidagi o‘zbekistonlik yarim himoyachi Sadriddin Hasanov "Portu"ning yoshlar jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida jarima zarbasidan supergol urib, jamoasining 3:0 hisobidagi g‘alabasiga hissa qo‘shdi. "Bunyodkor" akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Hasanov portugaliyaliklar bilan 5 yillik shartnoma imzolagan bo‘lib, uning transferi uchun 250 ming yevro to‘langan.

Portugaliyaning nufuzli “Braga” klubi tizimiga qo‘shilgan ikki nafar iqtidorli o‘zbek futbolchisi – Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqov yangi mavsum oldidan o‘tkazilayotgan tayyorgarlik jarayonida o‘zlarini ko‘rsatishni boshlashdi. Ayniqsa, Hasanovning nazorat uchrashuvidagi mahorati portugaliyalik mutaxassislar e’tiborini tortdi.

Zamin.uz yosh legionerlarimizning Yevropa maydonlaridagi ilk qadamlari, transfer tafsilotlari va bo‘lajak rejalari haqida batafsil ma’lumot beradi.

Hasanovning “Portu” darvozasiga yo‘llagan "raketasi"

“Braga”ning 23 yoshgacha bo‘lgan jamoasi (U-23) mavsum oldi tayyorgarlik doirasida Portugaliya futboli grandlaridan biri – “Portu” klubining yoshlar jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi.

Ushbu bahsda hujumkor yarim himoyachimiz Sadriddin Hasanov uchrashuvning eng yorqin lahzasini taqdim etdi. U uzoq masofadan belgilangan jarima zarbasini mahorat bilan ijro etib, to‘pni to‘g‘ri raqib darvozasi to‘riga joylab qo‘ydi va hisobni ochdi. Yakunda “Braga” vakillari yana ikkita gol urib, 3:0 hisobida g‘alaba qozonishdi.

Sodiqovning holati va mavsumning boshlanishi

Ushbu uchrashuvda ikkinchi legionerimiz Sayfiddin Sodiqov kichik jarohati borligi sababli ishtirok etmadi. Shunga qaramay, so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, u mavsum boshlangunga qadar to‘liq sog‘ayib, safga qaytadi.

Yosh o‘zbek futbolchilari uchun rasmiy mavsum 11 avgust kuni start oladi. “Braga U-23” jamoasi ilk turda “Farense U-23” jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Millionlik shartnomalar va akademiyalar investitsiyasi

“Braga” klubi o‘zbekistonlik yosh iqtidorlarga katta ishonch bildirmoqda va bu transfer qiymatlarida ham o‘z aksini topgan:

  • Sadriddin Hasanov: “Bunyodkor” akademiyasi tarbiyalanuvchisi portugaliyaliklar bilan besh yillik uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Uning transferi uchun “Braga” 250 ming yevro to‘lagani xabar qilinmoqda.

  • Sayfiddin Sodiqov: “Ahmedov FC” tarbiyalanuvchisi ham Yevropa maydonlariga yo‘l oldi va “Braga” bilan besh yillik bitim tuzdi. Uning transfer qiymati esa 300 ming yevro etib belgilangani qayd etilgan.

Yosh legionerlarimizning transfer tahlili

Ko‘rsatkich

Sadriddin Hasanov

Sayfiddin Sodiqov

Jamoasi

“Braga U-23” (Portugaliya)

“Braga U-23” (Portugaliya)

Oldingi akademiyasi

“Bunyodkor” (O‘zbekiston)

“Ahmedov FC” (O‘zbekiston)

Shartnoma muddati

5 yil

5 yil

Transfer qiymati

250,000 Yevro

300,000 Yevro

Rasmiy debyut sanasi

11 Avgust (vs “Farense U-23”)

Ko‘rib chiqilmoqda (jarohat sababli)

Xulosa va Taxminlar: O‘zbek futbolining Yevropa sari navbatdagi qadami

Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqovning Portugaliyaning “Braga” klubiga transfer qilinishi o‘zbek futboli akademiyalarining salohiyati tobora oshib borayotganini va Yevropa klublari skautlari e’tiborini tortayotganini ko‘rsatadi. Klubning yosh hujumchilarimiz uchun kiritgan yarim million yevrodan ortiq sarmoyasi va besh yillik shartnomalar uzoq muddatli loyihadan dalolat beradi. Agar yoshlarimiz Portugaliyadagi raqobatga bardosh berib, o‘z salohiyatini namoyish eta olishsa, yaqin kelajakda ularni “Braga”ning asosiy jamoasida va Yevropaning boshqa grand klublarida ko‘rishimiz mumkin. Ularning faoliyati barcha o‘zbek muxlislarining diqqat markazida bo‘lishi shubhasiz.

Ushbu muhim sport xabarini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik o‘zbek yoshlarining Portugaliyadagi taqdiri haqida bilishi kerak.

Sizningcha, Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqov Portugaliya Superligasida asosiy tarkibdan joy ola bilishadimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Sadriddin HasanovBragaPortoSayfiddin SodiqovBunyodkor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuvBugun, 17:57Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiKazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiBugun, 17:56Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamBugun, 17:50«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqdaBugun, 17:42Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantBugun, 17:33Rodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinRodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda