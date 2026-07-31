"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ring
Portugaliyaning "Braga" klubi tarkibidagi o‘zbekistonlik yarim himoyachi Sadriddin Hasanov "Portu"ning yoshlar jamoasiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida jarima zarbasidan supergol urib, jamoasining 3:0 hisobidagi g‘alabasiga hissa qo‘shdi. "Bunyodkor" akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Hasanov portugaliyaliklar bilan 5 yillik shartnoma imzolagan bo‘lib, uning transferi uchun 250 ming yevro to‘langan.
Portugaliyaning nufuzli “Braga” klubi tizimiga qo‘shilgan ikki nafar iqtidorli o‘zbek futbolchisi – Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqov yangi mavsum oldidan o‘tkazilayotgan tayyorgarlik jarayonida o‘zlarini ko‘rsatishni boshlashdi. Ayniqsa, Hasanovning nazorat uchrashuvidagi mahorati portugaliyalik mutaxassislar e’tiborini tortdi.
Zamin.uz yosh legionerlarimizning Yevropa maydonlaridagi ilk qadamlari, transfer tafsilotlari va bo‘lajak rejalari haqida batafsil ma’lumot beradi.
Hasanovning “Portu” darvozasiga yo‘llagan "raketasi"
“Braga”ning 23 yoshgacha bo‘lgan jamoasi (U-23) mavsum oldi tayyorgarlik doirasida Portugaliya futboli grandlaridan biri – “Portu” klubining yoshlar jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi.
Ushbu bahsda hujumkor yarim himoyachimiz Sadriddin Hasanov uchrashuvning eng yorqin lahzasini taqdim etdi. U uzoq masofadan belgilangan jarima zarbasini mahorat bilan ijro etib, to‘pni to‘g‘ri raqib darvozasi to‘riga joylab qo‘ydi va hisobni ochdi. Yakunda “Braga” vakillari yana ikkita gol urib, 3:0 hisobida g‘alaba qozonishdi.
Sodiqovning holati va mavsumning boshlanishi
Ushbu uchrashuvda ikkinchi legionerimiz Sayfiddin Sodiqov kichik jarohati borligi sababli ishtirok etmadi. Shunga qaramay, so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, u mavsum boshlangunga qadar to‘liq sog‘ayib, safga qaytadi.
Yosh o‘zbek futbolchilari uchun rasmiy mavsum 11 avgust kuni start oladi. “Braga U-23” jamoasi ilk turda “Farense U-23” jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Millionlik shartnomalar va akademiyalar investitsiyasi
“Braga” klubi o‘zbekistonlik yosh iqtidorlarga katta ishonch bildirmoqda va bu transfer qiymatlarida ham o‘z aksini topgan:
Sadriddin Hasanov: “Bunyodkor” akademiyasi tarbiyalanuvchisi portugaliyaliklar bilan besh yillik uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Uning transferi uchun “Braga” 250 ming yevro to‘lagani xabar qilinmoqda.
Sayfiddin Sodiqov: “Ahmedov FC” tarbiyalanuvchisi ham Yevropa maydonlariga yo‘l oldi va “Braga” bilan besh yillik bitim tuzdi. Uning transfer qiymati esa 300 ming yevro etib belgilangani qayd etilgan.
Yosh legionerlarimizning transfer tahlili
Ko‘rsatkich
Sadriddin Hasanov
Sayfiddin Sodiqov
Jamoasi
“Braga U-23” (Portugaliya)
“Braga U-23” (Portugaliya)
Oldingi akademiyasi
“Bunyodkor” (O‘zbekiston)
“Ahmedov FC” (O‘zbekiston)
Shartnoma muddati
5 yil
5 yil
Transfer qiymati
250,000 Yevro
300,000 Yevro
Rasmiy debyut sanasi
11 Avgust (vs “Farense U-23”)
Ko‘rib chiqilmoqda (jarohat sababli)
Xulosa va Taxminlar: O‘zbek futbolining Yevropa sari navbatdagi qadami
Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqovning Portugaliyaning “Braga” klubiga transfer qilinishi o‘zbek futboli akademiyalarining salohiyati tobora oshib borayotganini va Yevropa klublari skautlari e’tiborini tortayotganini ko‘rsatadi. Klubning yosh hujumchilarimiz uchun kiritgan yarim million yevrodan ortiq sarmoyasi va besh yillik shartnomalar uzoq muddatli loyihadan dalolat beradi. Agar yoshlarimiz Portugaliyadagi raqobatga bardosh berib, o‘z salohiyatini namoyish eta olishsa, yaqin kelajakda ularni “Braga”ning asosiy jamoasida va Yevropaning boshqa grand klublarida ko‘rishimiz mumkin. Ularning faoliyati barcha o‘zbek muxlislarining diqqat markazida bo‘lishi shubhasiz.
Ushbu muhim sport xabarini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik o‘zbek yoshlarining Portugaliyadagi taqdiri haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqov Portugaliya Superligasida asosiy tarkibdan joy ola bilishadimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…