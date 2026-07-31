Rodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkin

·26·Sport
Rodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkin
Qisqacha

Madridning Real klubi Ispaniya terma jamoasi sardori va tayanch yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olishga jiddiy bel bogʻlagan. 30 yoshli futbolchining shartnomasi oxirgi yiliga kirib kelgani va uning transfer oynasi yopilishiga qadar Santiyago Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtishi ehtimoli kundan-kunga oshib bormoqda.

Manchester Siti jamoasi Pep Gvardiola ketganidan keyingi yangi davrga moslashish jarayonini boshdan kechirayotgan bir paytda, klub yana bir jiddiy sinchga duch kelishi mumkin. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi sardori va tayanch yarimhimoyachisi Rodri Madridning Real klubi nishonida turibdi va qirollik klubi bu transferni amalga oshirishga jiddiy bel bogʻlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻn yillikning eng muhim futbolchilaridan biri sanalgan 30 yoshli yarimhimoyachining transfer oynasi yopilishiga qadar Santiyago Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtishi ehtimoli kundan-kunga oshib bormoqda. Mutaxassislar fikricha, Pep Gvardiola va boshqa asosiy futbolchilarning ketishi Manchester Siti uchun butun bir davr yakunlanganini anglatadi, Rodri esa shartnomasining oxirgi yiliga kirib keldi.

Joriy yilning mart oyidagi xalqaro tanaffus chogʻida futbolchining oʻzi ham Ispaniyaga, xususan Madridga qaytish niyatida ekanini yashirmagandi. Rodri matbuot vakillari bilan suhbatda dunyoning eng nufuzli klublaridan birining taklifini rad etib boʻlmasligini ochiqchasiga ta'kidlab oʻtgandi.

Enzo Maresca duch keladigan markaziy muammo

Pep Gvardiola ketgandan keyin jamoani qabul qilib olgan Enzo Maresca uchun Rodridan ayrilish haqiqiy bosh ogʻrigʻiga aylanishi aniq. Manchester Siti yozda ulkan oʻzgarishlarni boshdan kechirmoqda va maydon markazidagi asosiy ustunning yoʻqolishi jamoaning kelgusi mavsumdagi rejalarini ostin-ustun qilib yuborishi mumkin.

Garchi soʻnggi yillarda jarohatlar Rodrining faoliyatiga soya solgan boʻlsa-da, uning ahamiyati har doim yuqori baholangan. 2024 yilning sentyabrida tizzasidan olgan ogʻir jarohati (ACL) tufayli uzoq vaqt yashil maydondan chetda qolgan edi. Oʻsha yilning oktyabrida “Oltin toʻp”ni qoʻlga kiritgan futbolchi soʻnggi mavsumlarda oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashda qiyinchiliklarga duch kelgandi.

Manchester Siti rahbariyati tayanch yarimhimoyachisining tez-tez safdan chiqib turishini 2023–24 yilgi mavsumdan keyin chempionlik unvonini boy berganining asosiy sabablaridan biri sifatida koʻrsatib keladi. Unga qadar Rodri klub safida deyarli barcha oʻyinlarda ishtirok etib, jamoa oʻyinining asosiy tayanji boʻlgan edi.

Shunga qaramay, yozgi mundialda Rodri oʻzining sobiq mahoratini namoyish etib, nima uchun dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Gvardiola oʻtgan yilning oktyabridayoq Rodri yirik turnirlarda va kelgusi mavsumda yana avvalgi darajasiga qaytishini bashorat qilgan edi, biroq bu yuqori saviyadagi oʻyinlarni endi Manchester Siti safida koʻrsatadimi yoki Real Madrid libosida, buni yaqin kunlar koʻrsatadi.

RodriReal MadridManchester CityEnzo MarescaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuvBugun, 17:57Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiKazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiBugun, 17:56Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamBugun, 17:50«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqdaBugun, 17:42"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ring"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ringBugun, 17:35Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantBugun, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda