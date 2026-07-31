Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdi
Tajribali yarimhimoyachi Kazemiro Yevropaning bir nechta klublaridan takliflar boʻlganiga qaramay, erkin agent sifatida MLS vakili Inter Miami klubiga qoʻshildi va yangi jamoasi safida debyut uchrashuvini oʻtkazdi. 34 yoshli braziliyalik futbolchi oʻzining sobiq raqiblari Lionel Messi va Luis Suares bilan bir safda harakat qiladigan yulduzli jamoaga kelib qoʻshildi hamda Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdi.
Taniqli yarimhimoyachi Kazemiro faoliyatidagi yangi sahifa, Lionel Messi bilan bir jamoada oʻynash imkoniyati hamda terma jamoadagi ogʻriqli magʻlubiyatlar haqida gapirdi. Manchester Yunayted va Real Madrid safidagi yorqin oʻyinlari bilan tanilgan tajribali futbolchi MLS vakili Inter Miami klubiga erkin agent sifatida qoʻshildi va yangi jamoasi safida debyut uchrashuvini oʻtkazdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 34 yoshli braziliyalik futbolchiga Yevropaning bir nechta klublaridan, jumladan Italiyadan takliflar boʻlganiga qaramay, uning asosiy maqsadi aynan Mayami jamoasiga oʻtish boʻlgan. Natijada u oʻzining sobiq raqiblari Lionel Messi va Luis Suares bilan bir safda harakat qiladigan yulduzli jamoaga kelib qoʻshildi.
Maydondagi qiyin raqibdan sodiq jamoadoshgachaIspaniya La Ligasidagi shiddatli El Klasiko oʻyinlarida Lionel Messiga qarshi koʻp bora toʻqnash kelgan Kazemiro argentinalik hujumchini futbol olamidagi eng buyuk shaxslardan biri sifatida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Messini bir oʻzi toʻxtatib qolish imkonsiz vazifa boʻlgan va buning uchun doimo jamoadoshlarining yordamiga tayanishga toʻgʻri kelgan.
«Messi menga qancha bosh ogʻriq keltirganini tasavvur qila olmaysiz», — deydi Kazemiro. «Albatta, men har doim eng yaxshilar bilan birga oʻynashni orzu qilganman. Uni yakka oʻzi toʻxtatishning iloji yoʻq edi. Hozir uning yonida ekanimdan va birgalikda sovrinlar yutishni davom ettirmoqchiligimdan juda xursandman. U futbol xudolaridan biri, hatto futbolning oʻz xudosi desak ham boʻladi».
Jahon chempionatidagi ogʻriqli xotiralarShuningdek, braziliyalik futbolchi 2026 yilgi jahon chempionatida Norvegiya terma jamoasidan uchralgan ogʻriqli magʻlubiyatni ham esga oldi. Oʻsha uchrashuvda dubl qayd etib, Braziliya terma jamoasining musobaqadagi yurishiga nuqta qoʻygan Erling Xolandning harakatlari Kazemiroda katta taassurot qoldirgan.
«Jahon chempionatida sodir voqealar... biz dunyoning eng yaxshi 9-raqamli hujumchilaridan biri boʻlgan Xoland haqida gapiryapmiz va u ikkita gol urdi», — deya qoʻshimcha qildi tajribali yarimhimoyachi. U bolaligida Braziliya safida uchta mundialda oʻynashni tasavvur ham qilmagani, shunga qaramay shunday imkoniyatga ega boʻlganidan faxrlanishini taʼkidladi.
…