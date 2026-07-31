Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdi

·27·Sport
Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdi
Qisqacha

Tajribali yarimhimoyachi Kazemiro Yevropaning bir nechta klublaridan takliflar boʻlganiga qaramay, erkin agent sifatida MLS vakili Inter Miami klubiga qoʻshildi va yangi jamoasi safida debyut uchrashuvini oʻtkazdi. 34 yoshli braziliyalik futbolchi oʻzining sobiq raqiblari Lionel Messi va Luis Suares bilan bir safda harakat qiladigan yulduzli jamoaga kelib qoʻshildi hamda Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdi.

Taniqli yarimhimoyachi Kazemiro faoliyatidagi yangi sahifa, Lionel Messi bilan bir jamoada oʻynash imkoniyati hamda terma jamoadagi ogʻriqli magʻlubiyatlar haqida gapirdi. Manchester Yunayted va Real Madrid safidagi yorqin oʻyinlari bilan tanilgan tajribali futbolchi MLS vakili Inter Miami klubiga erkin agent sifatida qoʻshildi va yangi jamoasi safida debyut uchrashuvini oʻtkazdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 34 yoshli braziliyalik futbolchiga Yevropaning bir nechta klublaridan, jumladan Italiyadan takliflar boʻlganiga qaramay, uning asosiy maqsadi aynan Mayami jamoasiga oʻtish boʻlgan. Natijada u oʻzining sobiq raqiblari Lionel Messi va Luis Suares bilan bir safda harakat qiladigan yulduzli jamoaga kelib qoʻshildi.

Maydondagi qiyin raqibdan sodiq jamoadoshgacha

Ispaniya La Ligasidagi shiddatli El Klasiko oʻyinlarida Lionel Messiga qarshi koʻp bora toʻqnash kelgan Kazemiro argentinalik hujumchini futbol olamidagi eng buyuk shaxslardan biri sifatida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Messini bir oʻzi toʻxtatib qolish imkonsiz vazifa boʻlgan va buning uchun doimo jamoadoshlarining yordamiga tayanishga toʻgʻri kelgan.

«Messi menga qancha bosh ogʻriq keltirganini tasavvur qila olmaysiz», — deydi Kazemiro. «Albatta, men har doim eng yaxshilar bilan birga oʻynashni orzu qilganman. Uni yakka oʻzi toʻxtatishning iloji yoʻq edi. Hozir uning yonida ekanimdan va birgalikda sovrinlar yutishni davom ettirmoqchiligimdan juda xursandman. U futbol xudolaridan biri, hatto futbolning oʻz xudosi desak ham boʻladi».

Jahon chempionatidagi ogʻriqli xotiralar

Shuningdek, braziliyalik futbolchi 2026 yilgi jahon chempionatida Norvegiya terma jamoasidan uchralgan ogʻriqli magʻlubiyatni ham esga oldi. Oʻsha uchrashuvda dubl qayd etib, Braziliya terma jamoasining musobaqadagi yurishiga nuqta qoʻygan Erling Xolandning harakatlari Kazemiroda katta taassurot qoldirgan.

«Jahon chempionatida sodir voqealar... biz dunyoning eng yaxshi 9-raqamli hujumchilaridan biri boʻlgan Xoland haqida gapiryapmiz va u ikkita gol urdi», — deya qoʻshimcha qildi tajribali yarimhimoyachi. U bolaligida Braziliya safida uchta mundialda oʻynashni tasavvur ham qilmagani, shunga qaramay shunday imkoniyatga ega boʻlganidan faxrlanishini taʼkidladi.

KazemiroLionel MessiErling XolandInter MiamiBraziliya terma jamoasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuvBugun, 17:57Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamBugun, 17:50«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqdaBugun, 17:42"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ring"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ringBugun, 17:35Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantBugun, 17:33Rodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinRodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda