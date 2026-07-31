Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variant
Misrlik tajribali hujumchi Muhammad Saloh Turkiyaning Beshiktash klubiga o'tishi barbod bo'lganidan keyin Saudiya Arabistonining Al-Ittihod jamoasiga qo'shilishga rozilik bildirdi va uning yillik maoshi 25 million dollarni tashkil qilishi kutilmoqda. Sabab nashrining xabariga ko'ra, Goal.com tarqatgan bu ma'lumot transfer oynasi yopilguniga qadar hal qilinishi kutilayotgan jarayon hisoblanadi.
Misrlik yulduz hujumchi Muhammad Salohning professional faoliyati yana bir bor keskin burilish yasashi mumkin boʻlgan muhim bosqichga kelib qoldi. 15 yildan ortiq vaqt davomida Yevropa yashil maydonlarida, xususan Liverpul safida yorqin oʻyinlari bilan tanilgan tajribali futbolchining nomi Saudiya Arabistonining Roshn ligasi vakillari bilan yana bogʻlana boshladi. Ushbu transfer ehtimoli futbol jamoatchiligi va muxlislar eʼtiborida boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sabah nashrining xabar berishicha, Muhammad Saloh yozgi transfer oynasi vaqtida Turkiyaning Beshiktash klubiga oʻtishi barbod boʻlganidan soʻng, Saudiya Arabistonining Al-Ittihod jamoasiga qoʻshilishga rozilik bildirgan. Manbaga koʻra, tomonlar kelishuviga koʻra, hujumchining yillik maoshi 25 million dollarni tashkil qilishi kutilmoqda. Bu transfer Saudiya klubi uchun tarkibni yanada kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi mumkin.
Maydondagi yangi pozitsiya va taktik oʻzgarishlarFaoliyati davomida 15 yildan ziyod vaqt mobaynida asosan oʻng qanot hujumchisi pozitsiyasida toʻp surib, ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan Muhammad Saloh Al-Ittihod safida ham odatiy joyida harakat qilishi taxmin qilinmoqda. Biroq klubdagi ayrim kadrlar va tarkibiy oʻzgarishlar bu masalaga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin. Xususan, jamoada bu pozitsiyada Fransiyadan kelgan Moussa Diaby ham borligi vaziyatni qisman oʻzgartiradi.
Shunga qaramay, transfer oynasi yopilguniga qadar Al-Ittihod rahbariyati Moussa Diaby bilan xayrlashish variantini ham koʻrib chiqmoqda. Agar fransiyalik futbolchi klubni tark etsa, Muhammad Saloh oʻzi oʻrgangan oʻng qanot chizigʻini egallaydi. Aks holda, murabbiylar shtabi misrlik yulduzni butunlay boshqa — hujum ortidagi pleymeyker yoki ikkinchi hujumchi vazifasida sinab koʻrishiga toʻgʻri keladi.
Nemis mutaxassisi rejalari va jamoadagi oʻzgarishlarAl-Ittihod bosh murabbiyi, germaniyalik Jens Vissing oʻz oʻyin uslubida 4-2-3-1 taktik sxemasiga tayanishni afzal koʻradi. Ushbu sxemada yakka hujumchi ortida harakat qiladigan futbolchi katta ahamiyatga ega. Odatda bu vazifani Jazoir vakili Houssem Aouar bajarib kelayotgan edi, biroq uning ham jamoadan ketishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan.
Agar Houssem Aouar Al-Ittihod safini tark etsa, bu holat Muhammad Saloh uchun markaziy zonada, yaʼni hujumchining ortida toʻgʻridan-toʻgʻri oʻynash uchun qulay imkoniyat ochib beradi. Hozircha transfer boʻyicha muzokaralar va klubdagi tarkibiy tozalash ishlari davom etmoqda, yakuniy qaror esa yaqin kunlarda maʼlum boʻlishi kutilmoqda.
…