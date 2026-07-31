Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variant

·31·Sport
Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variant
Qisqacha

Misrlik tajribali hujumchi Muhammad Saloh Turkiyaning Beshiktash klubiga o'tishi barbod bo'lganidan keyin Saudiya Arabistonining Al-Ittihod jamoasiga qo'shilishga rozilik bildirdi va uning yillik maoshi 25 million dollarni tashkil qilishi kutilmoqda. Sabab nashrining xabariga ko'ra, Goal.com tarqatgan bu ma'lumot transfer oynasi yopilguniga qadar hal qilinishi kutilayotgan jarayon hisoblanadi.

Misrlik yulduz hujumchi Muhammad Salohning professional faoliyati yana bir bor keskin burilish yasashi mumkin boʻlgan muhim bosqichga kelib qoldi. 15 yildan ortiq vaqt davomida Yevropa yashil maydonlarida, xususan Liverpul safida yorqin oʻyinlari bilan tanilgan tajribali futbolchining nomi Saudiya Arabistonining Roshn ligasi vakillari bilan yana bogʻlana boshladi. Ushbu transfer ehtimoli futbol jamoatchiligi va muxlislar eʼtiborida boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sabah nashrining xabar berishicha, Muhammad Saloh yozgi transfer oynasi vaqtida Turkiyaning Beshiktash klubiga oʻtishi barbod boʻlganidan soʻng, Saudiya Arabistonining Al-Ittihod jamoasiga qoʻshilishga rozilik bildirgan. Manbaga koʻra, tomonlar kelishuviga koʻra, hujumchining yillik maoshi 25 million dollarni tashkil qilishi kutilmoqda. Bu transfer Saudiya klubi uchun tarkibni yanada kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi mumkin.

Maydondagi yangi pozitsiya va taktik oʻzgarishlar

Faoliyati davomida 15 yildan ziyod vaqt mobaynida asosan oʻng qanot hujumchisi pozitsiyasida toʻp surib, ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan Muhammad Saloh Al-Ittihod safida ham odatiy joyida harakat qilishi taxmin qilinmoqda. Biroq klubdagi ayrim kadrlar va tarkibiy oʻzgarishlar bu masalaga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin. Xususan, jamoada bu pozitsiyada Fransiyadan kelgan Moussa Diaby ham borligi vaziyatni qisman oʻzgartiradi.

Shunga qaramay, transfer oynasi yopilguniga qadar Al-Ittihod rahbariyati Moussa Diaby bilan xayrlashish variantini ham koʻrib chiqmoqda. Agar fransiyalik futbolchi klubni tark etsa, Muhammad Saloh oʻzi oʻrgangan oʻng qanot chizigʻini egallaydi. Aks holda, murabbiylar shtabi misrlik yulduzni butunlay boshqa — hujum ortidagi pleymeyker yoki ikkinchi hujumchi vazifasida sinab koʻrishiga toʻgʻri keladi.

Nemis mutaxassisi rejalari va jamoadagi oʻzgarishlar

Al-Ittihod bosh murabbiyi, germaniyalik Jens Vissing oʻz oʻyin uslubida 4-2-3-1 taktik sxemasiga tayanishni afzal koʻradi. Ushbu sxemada yakka hujumchi ortida harakat qiladigan futbolchi katta ahamiyatga ega. Odatda bu vazifani Jazoir vakili Houssem Aouar bajarib kelayotgan edi, biroq uning ham jamoadan ketishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan.

Agar Houssem Aouar Al-Ittihod safini tark etsa, bu holat Muhammad Saloh uchun markaziy zonada, yaʼni hujumchining ortida toʻgʻridan-toʻgʻri oʻynash uchun qulay imkoniyat ochib beradi. Hozircha transfer boʻyicha muzokaralar va klubdagi tarkibiy tozalash ishlari davom etmoqda, yakuniy qaror esa yaqin kunlarda maʼlum boʻlishi kutilmoqda.

Muhammad SalohAl-IttihodSaudiya ArabistoniTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuvBugun, 17:57Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiKazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiBugun, 17:56Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamBugun, 17:50«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqdaBugun, 17:42"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ring"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ringBugun, 17:35Rodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinRodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda