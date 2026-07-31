«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda
Misrlik hujumchi Muhammad Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» klubiga o'tishi arafasida turibdi va tomonlar o'rtasida yakuniy hujjatlar yaqin kunlarda imzolanishi kutilmoqda. Bungacha futbolchi Turkiyaning «Beshiktosh» klubi bilan muzokaralar olib borgan, biroq moliyaviy kelishmovchiliklar sababli kelishuv amalga oshmagan.
Faoliyatini «Liverpul» klubida yakunlagan misrlik hujumchi va jahon futboli yulduzlaridan biri Muhammad Saloh Saudiya Arabistonining amaldagi chempioni «Al-Ittihod» klubiga o‘tishi arafasida turibdi. Bu haqda nufuzli Goal nashri xabar berdi. Transfer bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishilgani va hujjatlar yaqin kunlarda imzolanishi kutilmoqda. Bu voqea Saudiya Pro-ligasi uchun eng yirik va shov-shuvli xaridlardan biri bo‘lishi shubhasiz.
«Beshiktosh» bilan muzokaralar barbod bo‘ldi: Moliyaviy bahslar
Misrlik to‘purarning faoliyatini davom ettirish borasidagi dastlabki rejalari Yevropa qit’asi bilan bog‘liq edi. Manba ma’lumotlariga ko‘ra, Muhammad Saloh Turkiyaning «Beshiktosh» klubi bilan muzokaralar olib borgan. Biroq, tomonlar moliyaviy shartlar bo‘yicha bir qarorga kela olishmagan.
Jumladan, futbolchi va klub o‘rtasidagi maosh miqdori va qo‘shimcha bonuslar bo‘yicha kelishmovchiliklar muzokaralarning to‘xtab qolishiga sabab bo‘lgan. Aynan mana shu vaziyat Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» klubi mutasaddilari uchun imkoniyat yaratdi.
«Al-Ittihod»ning kosmik taklifi: Yillik 25 million dollar maosh
«Liverpul»ning sobiq yetakchisi erkin agentga aylangach, «Al-Ittihod» rahbariyati u bilan zudlik bilan bog‘lanishgan. Saudiyaliklar Salohga moliyaviy jihatdan juda jozibador bo‘lgan shartnoma taklif qilishgan.
Xususan, taklif etilgan yangi bitimga ko‘ra, misrlik hujumchining yillik maoshi 25 million dollar (taxminan 23 million yevro) etib belgilangan. Bu summa uni Saudiya Pro-ligasidagi eng ko‘p maosh oluvchi futbolchilardan biriga aylantiradi. Xabarga ko‘ra, Saloh ushbu taklifni qabul qilgan va faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishga rozilik bildirgan.
Muhammad Salohning transfer tahlili va statistikasi
Ko‘rsatkich / Tafsilotlar
Tahlil va Sharh
Futbolchi
Muhammad Saloh (Misr, 32 yosh)
Hozirgi holati
Erkin agent («Liverpul»ni tark etgan)
Muzokaralar bahsi
«Beshiktosh» (Turkiya) – Muvaffaqiyatsiz (moliyaviy kelishmovchilik)
Yangi klub
«Al-Ittihod» (Saudiya Arabistoni, Jadda)
Taklif etilgan maosh
Yillik 25 million dollar (rasmiy tasdiq kutilmoqda)
Kelishuv holati
Rozilik bildirilgan, hujjatlar imzolanishi kutilmoqda
Xulosa va Taxminlar: «Liverpul» afsonasining yangi davri boshlanadi
Muhammad Salohning Saudiya Arabistoniga ko‘chib o‘tishi dunyo futbolida yilning eng yirik transferlaridan biri sifatida tarixga kirishi mumkin. «Liverpul» tarkibida yetti yil davomida ikki marta Angliya chempioni bo‘lgan, Chempionlar ligasi, Jahon klublar o‘rtasidagi chempionati va UYEFA Superkubogi g‘olibligini qo‘lga kiritgan afsonaviy hujumchi endi yangi chaqiriqni qabul qilmoqda. 32 yoshli futbolchi erkin agent sifatida «Liverpul»ni tark etganidan so‘ng, «Al-Ittihod» taklif etgan moliyaviy va sport shartlari uning uchun eng maqbul variant bo‘lib chiqdi.
Agar kelishuv amalga oshsa, Saloh Saudiya Pro-ligasining yanada kuchayishiga va Jadda klubining Osiyo Chempionlar ligasida muvaffaqiyat qozonishiga katta hissa qo‘shishi kutilmoqda. Uning transferi Saudiya Arabistoni futbolining jahon darajasidagi obro‘sini oshirish yo‘lidagi navbatdagi muhim qadam bo‘ladi.
Ushbu muhim futbol xabarini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik uchun Muhammad Salohning Saudiyaga transferi tafsilotlari va rekord maoshi haqidagi ma’lumotni bilish qiziq bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Muhammad Saloh Saudiya Pro-ligasida ham Yevropa darajasidagi natijalarni ko‘rsata oladimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…