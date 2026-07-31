«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda

·33·Sport
«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda
Qisqacha

Misrlik hujumchi Muhammad Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» klubiga o'tishi arafasida turibdi va tomonlar o'rtasida yakuniy hujjatlar yaqin kunlarda imzolanishi kutilmoqda. Bungacha futbolchi Turkiyaning «Beshiktosh» klubi bilan muzokaralar olib borgan, biroq moliyaviy kelishmovchiliklar sababli kelishuv amalga oshmagan.

Faoliyatini «Liverpul» klubida yakunlagan misrlik hujumchi va jahon futboli yulduzlaridan biri Muhammad Saloh Saudiya Arabistonining amaldagi chempioni «Al-Ittihod» klubiga o‘tishi arafasida turibdi. Bu haqda nufuzli Goal nashri xabar berdi. Transfer bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishilgani va hujjatlar yaqin kunlarda imzolanishi kutilmoqda. Bu voqea Saudiya Pro-ligasi uchun eng yirik va shov-shuvli xaridlardan biri bo‘lishi shubhasiz.

«Beshiktosh» bilan muzokaralar barbod bo‘ldi: Moliyaviy bahslar

Misrlik to‘purarning faoliyatini davom ettirish borasidagi dastlabki rejalari Yevropa qit’asi bilan bog‘liq edi. Manba ma’lumotlariga ko‘ra, Muhammad Saloh Turkiyaning «Beshiktosh» klubi bilan muzokaralar olib borgan. Biroq, tomonlar moliyaviy shartlar bo‘yicha bir qarorga kela olishmagan.

Jumladan, futbolchi va klub o‘rtasidagi maosh miqdori va qo‘shimcha bonuslar bo‘yicha kelishmovchiliklar muzokaralarning to‘xtab qolishiga sabab bo‘lgan. Aynan mana shu vaziyat Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» klubi mutasaddilari uchun imkoniyat yaratdi.

«Al-Ittihod»ning kosmik taklifi: Yillik 25 million dollar maosh

«Liverpul»ning sobiq yetakchisi erkin agentga aylangach, «Al-Ittihod» rahbariyati u bilan zudlik bilan bog‘lanishgan. Saudiyaliklar Salohga moliyaviy jihatdan juda jozibador bo‘lgan shartnoma taklif qilishgan.

Xususan, taklif etilgan yangi bitimga ko‘ra, misrlik hujumchining yillik maoshi 25 million dollar (taxminan 23 million yevro) etib belgilangan. Bu summa uni Saudiya Pro-ligasidagi eng ko‘p maosh oluvchi futbolchilardan biriga aylantiradi. Xabarga ko‘ra, Saloh ushbu taklifni qabul qilgan va faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishga rozilik bildirgan.

Muhammad Salohning transfer tahlili va statistikasi

Ko‘rsatkich / Tafsilotlar

Tahlil va Sharh

Futbolchi

Muhammad Saloh (Misr, 32 yosh)

Hozirgi holati

Erkin agent («Liverpul»ni tark etgan)

Muzokaralar bahsi

«Beshiktosh» (Turkiya) – Muvaffaqiyatsiz (moliyaviy kelishmovchilik)

Yangi klub

«Al-Ittihod» (Saudiya Arabistoni, Jadda)

Taklif etilgan maosh

Yillik 25 million dollar (rasmiy tasdiq kutilmoqda)

Kelishuv holati

Rozilik bildirilgan, hujjatlar imzolanishi kutilmoqda

Xulosa va Taxminlar: «Liverpul» afsonasining yangi davri boshlanadi

Muhammad Salohning Saudiya Arabistoniga ko‘chib o‘tishi dunyo futbolida yilning eng yirik transferlaridan biri sifatida tarixga kirishi mumkin. «Liverpul» tarkibida yetti yil davomida ikki marta Angliya chempioni bo‘lgan, Chempionlar ligasi, Jahon klublar o‘rtasidagi chempionati va UYEFA Superkubogi g‘olibligini qo‘lga kiritgan afsonaviy hujumchi endi yangi chaqiriqni qabul qilmoqda. 32 yoshli futbolchi erkin agent sifatida «Liverpul»ni tark etganidan so‘ng, «Al-Ittihod» taklif etgan moliyaviy va sport shartlari uning uchun eng maqbul variant bo‘lib chiqdi.

Agar kelishuv amalga oshsa, Saloh Saudiya Pro-ligasining yanada kuchayishiga va Jadda klubining Osiyo Chempionlar ligasida muvaffaqiyat qozonishiga katta hissa qo‘shishi kutilmoqda. Uning transferi Saudiya Arabistoni futbolining jahon darajasidagi obro‘sini oshirish yo‘lidagi navbatdagi muhim qadam bo‘ladi.

Ushbu muhim futbol xabarini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik uchun Muhammad Salohning Saudiyaga transferi tafsilotlari va rekord maoshi haqidagi ma’lumotni bilish qiziq bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Muhammad Saloh Saudiya Pro-ligasida ham Yevropa darajasidagi natijalarni ko‘rsata oladimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Mohamed SalahLiverpoolAl-IttihadBesiktasSaudi Arabia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuvBugun, 17:57Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiKazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiBugun, 17:56Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamBugun, 17:50"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ring"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ringBugun, 17:35Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantBugun, 17:33Rodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinRodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda