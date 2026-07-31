«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv
Madridning «Real» klubi braziliyalik hujumchi Vinisius Juniorga yangi shartnoma imzolash yoki sotib yuborish bo‘yicha qat’iy shart qo‘ydi. «Qaymoqranglilar» rahbariyati maoshni oshirmasligini va mavjud moliyaviy iyerarxiyani saqlab qolishini ma'lum qildi. Agar 26 yoshdagi futbolchi ushbu so‘nggi taklifni rad etsa, klub uni yozgi transfer oynasida sotish variantlarini ko‘rib chiqadi.
Madridning «Real» klubi braziliyalik yulduz hujumchi Vinisius Junior bilan amaldagi shartnomani uzaytirish masalasini tezroq hal qilmoqchi. Nufuzli Marca nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, «qaymoqranglilar» rahbariyati futbolchining vakillariga yangi bitim bo‘yicha so‘nggi va qat’iy taklifni bergan. Muzokaralarni cho‘zish niyatida bo‘lmagan klub Vinisiusga aniq shart qo‘ydi.
«Maoshni oshirish yo‘q, muzokaralar yopildi»
Madridliklar taklif etilgan maosh miqdorini yana oshirishni yoki muzokaralarni yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmayapti. «Real» rahbariyati klubdagi mavjud ish haqi tizimini Vinisius uchun o‘zgartirishga va uni jamoadagi eng ko‘p mablag‘ oladigan o‘yinchiga aylantirishga tayyor emasligini bildirgan. Jamoadagi moliyaviy iyerarxiyani saqlab qolish klubning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.
Rad javobi sotuvga olib keladi
Vaziyatning jiddiyligi shundaki, agar Vinisius berilgan ushbu so‘nggi taklifni rad etsa, «Real» uni transferga qo‘yadi. Klub rahbariyati futbolchini allaqachon yozgi transfer oynasida sotish variantlarini jiddiy ko‘rib chiqishni boshlaydi. Hozirda 26 yoshda bo‘lgan va eng gullagan davrini o‘tkazayotgan braziliyalik futbolchining amaldagi shartnomasi 2027 yilgacha mo‘ljallangan, ammo klub uni bepul qo‘yib yuborish xavfini olishni istamayapti.
Bu qadam «Real»ning so‘nggi yillardagi transfer siyosatiga mos keladi – klub hatto eng katta yulduzlari bilan ham moliyaviy talablar borasida murosasiz pozitsiyani egallashdan qo‘rqmaydi (Ramos, Ronaldu misollarini eslash mumkin). Vinisius jamoaning asosiy o‘yinchilaridan biri bo‘lsa-da, klub ichki balansni buzishni xohlamayapti.
Vinisius Madridda baxtlimi?
Muzokaralarning bunday keskin tus olishi Vinisiusning Madriddagi baxtli kelajagi borasida savollar tug‘dirishi mumkin. U o‘zini jamoaning asosiy yulduzi deb hisoblasa-da, klub rahbariyati uni eng ko‘p maosh oluvchi futbolchi darajasiga ko‘tarmoqchi emas. Bu ichki kelishmovchilik futbolchining o‘yiniga va jamoadagi muhitga ta’sir qilishi mumkin.
«Real» Vinisius Juniorni sotib, tushgan mablag‘ni boshqa pozitsiyalarni kuchaytirishga yo‘naltirishi ham ehtimoldan xoli emas. Bu esa transfer bozoridagi navbatdagi yirik voqea bo‘lishi shubhasiz.
Ushbu muhim transfer xabarini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik uchun «Real»ning Vinisiusga qo‘ygan ultimatumi haqida bilish qiziq bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Vinisius «Real»ning so‘nggi taklifini qabul qiladimi yoki Madridni tark etadimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…