«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv

·28·Sport
«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv
Qisqacha

Madridning «Real» klubi braziliyalik hujumchi Vinisius Juniorga yangi shartnoma imzolash yoki sotib yuborish bo‘yicha qat’iy shart qo‘ydi. «Qaymoqranglilar» rahbariyati maoshni oshirmasligini va mavjud moliyaviy iyerarxiyani saqlab qolishini ma'lum qildi. Agar 26 yoshdagi futbolchi ushbu so‘nggi taklifni rad etsa, klub uni yozgi transfer oynasida sotish variantlarini ko‘rib chiqadi.

Madridning «Real» klubi braziliyalik yulduz hujumchi Vinisius Junior bilan amaldagi shartnomani uzaytirish masalasini tezroq hal qilmoqchi. Nufuzli Marca nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, «qaymoqranglilar» rahbariyati futbolchining vakillariga yangi bitim bo‘yicha so‘nggi va qat’iy taklifni bergan. Muzokaralarni cho‘zish niyatida bo‘lmagan klub Vinisiusga aniq shart qo‘ydi.

«Maoshni oshirish yo‘q, muzokaralar yopildi»

Madridliklar taklif etilgan maosh miqdorini yana oshirishni yoki muzokaralarni yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmayapti. «Real» rahbariyati klubdagi mavjud ish haqi tizimini Vinisius uchun o‘zgartirishga va uni jamoadagi eng ko‘p mablag‘ oladigan o‘yinchiga aylantirishga tayyor emasligini bildirgan. Jamoadagi moliyaviy iyerarxiyani saqlab qolish klubning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Rad javobi sotuvga olib keladi

Vaziyatning jiddiyligi shundaki, agar Vinisius berilgan ushbu so‘nggi taklifni rad etsa, «Real» uni transferga qo‘yadi. Klub rahbariyati futbolchini allaqachon yozgi transfer oynasida sotish variantlarini jiddiy ko‘rib chiqishni boshlaydi. Hozirda 26 yoshda bo‘lgan va eng gullagan davrini o‘tkazayotgan braziliyalik futbolchining amaldagi shartnomasi 2027 yilgacha mo‘ljallangan, ammo klub uni bepul qo‘yib yuborish xavfini olishni istamayapti.

Bu qadam «Real»ning so‘nggi yillardagi transfer siyosatiga mos keladi – klub hatto eng katta yulduzlari bilan ham moliyaviy talablar borasida murosasiz pozitsiyani egallashdan qo‘rqmaydi (Ramos, Ronaldu misollarini eslash mumkin). Vinisius jamoaning asosiy o‘yinchilaridan biri bo‘lsa-da, klub ichki balansni buzishni xohlamayapti.

Vinisius Madridda baxtlimi?

Muzokaralarning bunday keskin tus olishi Vinisiusning Madriddagi baxtli kelajagi borasida savollar tug‘dirishi mumkin. U o‘zini jamoaning asosiy yulduzi deb hisoblasa-da, klub rahbariyati uni eng ko‘p maosh oluvchi futbolchi darajasiga ko‘tarmoqchi emas. Bu ichki kelishmovchilik futbolchining o‘yiniga va jamoadagi muhitga ta’sir qilishi mumkin.

«Real» Vinisius Juniorni sotib, tushgan mablag‘ni boshqa pozitsiyalarni kuchaytirishga yo‘naltirishi ham ehtimoldan xoli emas. Bu esa transfer bozoridagi navbatdagi yirik voqea bo‘lishi shubhasiz.

Ushbu muhim transfer xabarini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik uchun «Real»ning Vinisiusga qo‘ygan ultimatumi haqida bilish qiziq bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Vinisius «Real»ning so‘nggi taklifini qabul qiladimi yoki Madridni tark etadimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Real MadridVinicius JuniorMarcaCristiano RonaldoSergio Ramos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiKazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiBugun, 17:56Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadamBugun, 17:50«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqdaBugun, 17:42"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ring"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ringBugun, 17:35Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantBugun, 17:33Rodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinRodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda