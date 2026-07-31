O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazida

·35·Jamiyat
O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazida
Qisqacha

O'zbekiston Respublikasi birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva Qirg‘izistonga tashrifi doirasida mezbon mamlakat birinchi xonimi Aygul Japarova va Ozarboyjon Respublikasi birinchi xonimi Mehribon Aliyeva bilan birgalikda Issiqko‘l qirg‘og‘idagi «Altin balalik» bolalar reabilitatsiya markaziga bordi. Oliy martabali mehmonlar muassasa faoliyati bilan tanishib, bolalar uchun yaratilgan sharoitlarni ko‘zdan kechirdi va har bir bola bilan samimiy suhbatlashdi.

O‘zbekiston Respublikasi birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva Qirg‘iziston Respublikasiga tashrifi doirasida mezbon mamlakat birinchi xonimi Aygul Japarova va Ozarboyjon Respublikasi birinchi xonimi Mehribon Aliyeva bilan birgalikda Issiqko‘l qirg‘og‘ida joylashgan «Altin balalik» bolalar reabilitatsiya markaziga tashrif buyurdi. Bu haqda rasmiy manbalar xabar bermoqda.

Ushbu uchrashuv qardosh xalqlar o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash hamda o‘sib kelayotgan avlodga, ayniqsa, alohida ehtiyojga ega bolalarga bo‘lgan yuksak e’tibor va g‘amxo‘rlikning navbatdagi yorqin ifodasi bo‘ldi.

Samimiy muloqot va ijodiy ishlarga yuqori baho

Oliy martabali mehmonlar dastlab muassasa faoliyati, bu yerda davolanayotgan va reabilitatsiyadan o‘tayotgan bolalar uchun yaratilgan zamonaviy sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Markaz tarbiyalanuvchilari uchun tashkil etilgan mahorat darslarini kuzatib, birinchi xonimlar har bir bola bilan samimiy suhbatlashdi, ularning ijodiy ishlari va qobiliyatlarini yuqori baholadi. Bolalarning ko‘zlaridagi quvonch va ishtiyoq mehmonlarda chuqur taassurot qoldirdi.

O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazida

Betakror madaniy dastur va ko‘rgazmalar

Mehmonlar sharafiga markaz sahnasida samimiy konsert dasturi namoyish etildi. «Shattik» milliy raqs ansambli va yosh komuzchilar ansamblining ijrosi tashrifga bayramona kayfiyat bag‘ishladi.

Shuningdek, tashrif doirasida «Aqilman» iqtidorli bolalar prezident litseyi tarbiyalanuvchilari tomonidan loy va kigizdan tayyorlangan betakror buyumlar ko‘rgazmasi taqdim etildi. Yosh mahorat sohiblarining ijodiy yondashuvi va mahorati alohida e’tirof etildi.

O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazida

Ramziy ma’noga ega «Do‘stlik daraxti»

Birinchi xonimlar markazning san’at galereyasiga tashrif buyurib, u yerda bolalar ijodiyoti bo‘yicha xalqaro tanlovlar g‘oliblarining asarlarini tomosha qildi. E’tiborli jihati, ko‘rgazmada o‘zbekistonlik yosh rassomlarning ham ijod namunalari keng o‘rin olgan.

Tashrifning eng hayajonli lahzalaridan biri «Do‘stlik daraxti» nomli kigiz pannosiga yakuniy bezak elementini tushirish marosimi bo‘ldi. Ushbu ramziy amal O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon xalqlari o‘rtasidagi tarixiy do‘stlik, og‘aynichilik va hamjihatlik bardavomligini ifodalaydi.

O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazida

Esdalik sovg‘alari va tarixiy lahzalar

Tashrif yakunida samimiy do‘stlik belgisi sifatida Qirg‘iziston birinchi xonimi Aygul Japarova O‘zbekiston birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga an’anaviy qirg‘iz milliy musiqa asbobi — changqo‘bizni tuhfa qildi.

Ushbu tashrif Issiqko‘l qirg‘og‘ida qardosh davlatlarning yuksak martabali vakillarining samimiy uchrashuvi sifatida tarixda qoladi va bolalarga bo‘lgan e’tibor umuminsoniy qadriyatlarning eng muhimi ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

Ushbu maqolani do‘stlaringizga ulashing! Bolalarga bo‘lgan e’tibor va samimiy do‘stlik tarixi bilan tanishing.

O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazida

Sizningcha, bu kabi madaniy-gumanitar tashriflar xalqlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda qanday rol o‘ynaydi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Ziroat MirziyoyevaAygul JaparovaMehribon AliyevaIssyk-Kul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingBugun, 18:15Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiAndijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiBugun, 18:03Toshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiToshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiBugun, 13:40Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Bugun, 04:24Xushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildiXushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildiKecha, 22:25« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindiKecha, 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi