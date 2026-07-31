O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazida
O'zbekiston Respublikasi birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva Qirg‘izistonga tashrifi doirasida mezbon mamlakat birinchi xonimi Aygul Japarova va Ozarboyjon Respublikasi birinchi xonimi Mehribon Aliyeva bilan birgalikda Issiqko‘l qirg‘og‘idagi «Altin balalik» bolalar reabilitatsiya markaziga bordi. Oliy martabali mehmonlar muassasa faoliyati bilan tanishib, bolalar uchun yaratilgan sharoitlarni ko‘zdan kechirdi va har bir bola bilan samimiy suhbatlashdi.
O‘zbekiston Respublikasi birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva Qirg‘iziston Respublikasiga tashrifi doirasida mezbon mamlakat birinchi xonimi Aygul Japarova va Ozarboyjon Respublikasi birinchi xonimi Mehribon Aliyeva bilan birgalikda Issiqko‘l qirg‘og‘ida joylashgan «Altin balalik» bolalar reabilitatsiya markaziga tashrif buyurdi. Bu haqda rasmiy manbalar xabar bermoqda.
Ushbu uchrashuv qardosh xalqlar o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash hamda o‘sib kelayotgan avlodga, ayniqsa, alohida ehtiyojga ega bolalarga bo‘lgan yuksak e’tibor va g‘amxo‘rlikning navbatdagi yorqin ifodasi bo‘ldi.
Samimiy muloqot va ijodiy ishlarga yuqori baho
Oliy martabali mehmonlar dastlab muassasa faoliyati, bu yerda davolanayotgan va reabilitatsiyadan o‘tayotgan bolalar uchun yaratilgan zamonaviy sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Markaz tarbiyalanuvchilari uchun tashkil etilgan mahorat darslarini kuzatib, birinchi xonimlar har bir bola bilan samimiy suhbatlashdi, ularning ijodiy ishlari va qobiliyatlarini yuqori baholadi. Bolalarning ko‘zlaridagi quvonch va ishtiyoq mehmonlarda chuqur taassurot qoldirdi.
Betakror madaniy dastur va ko‘rgazmalar
Mehmonlar sharafiga markaz sahnasida samimiy konsert dasturi namoyish etildi. «Shattik» milliy raqs ansambli va yosh komuzchilar ansamblining ijrosi tashrifga bayramona kayfiyat bag‘ishladi.
Shuningdek, tashrif doirasida «Aqilman» iqtidorli bolalar prezident litseyi tarbiyalanuvchilari tomonidan loy va kigizdan tayyorlangan betakror buyumlar ko‘rgazmasi taqdim etildi. Yosh mahorat sohiblarining ijodiy yondashuvi va mahorati alohida e’tirof etildi.
Ramziy ma’noga ega «Do‘stlik daraxti»
Birinchi xonimlar markazning san’at galereyasiga tashrif buyurib, u yerda bolalar ijodiyoti bo‘yicha xalqaro tanlovlar g‘oliblarining asarlarini tomosha qildi. E’tiborli jihati, ko‘rgazmada o‘zbekistonlik yosh rassomlarning ham ijod namunalari keng o‘rin olgan.
Tashrifning eng hayajonli lahzalaridan biri «Do‘stlik daraxti» nomli kigiz pannosiga yakuniy bezak elementini tushirish marosimi bo‘ldi. Ushbu ramziy amal O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon xalqlari o‘rtasidagi tarixiy do‘stlik, og‘aynichilik va hamjihatlik bardavomligini ifodalaydi.
Esdalik sovg‘alari va tarixiy lahzalar
Tashrif yakunida samimiy do‘stlik belgisi sifatida Qirg‘iziston birinchi xonimi Aygul Japarova O‘zbekiston birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga an’anaviy qirg‘iz milliy musiqa asbobi — changqo‘bizni tuhfa qildi.
Ushbu tashrif Issiqko‘l qirg‘og‘ida qardosh davlatlarning yuksak martabali vakillarining samimiy uchrashuvi sifatida tarixda qoladi va bolalarga bo‘lgan e’tibor umuminsoniy qadriyatlarning eng muhimi ekanligini yana bir bor isbotlaydi.
Ushbu maqolani do‘stlaringizga ulashing! Bolalarga bo‘lgan e’tibor va samimiy do‘stlik tarixi bilan tanishing.
Sizningcha, bu kabi madaniy-gumanitar tashriflar xalqlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda qanday rol o‘ynaydi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…