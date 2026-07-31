Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limi
Andijon viloyatining Xo‘jaobod tumanida 40 yoshli I.A. boshqaruvidagi Tracker avtomashinasi qoidalarni qo‘pol ravishda buzib, xususiy bog‘chaga ketayotgan 21 nafar bolani olib ketayotganda beton yoritish ustuniga borib urildi. YTH oqibatida jarohat olgan 8 nafar boladan biri – 6 yoshli qizaloq shifoxonaning jonlantirish bo‘limida vafot etdi.
Andijon viloyatining Xo‘jaobod tumanida keng jamoatchilikni larzaga solgan fojiali yo‘l-transport hodisasi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi. Tracker rusumli avtomashina xususiy bog‘cha tarbiyalanuvchilarini olib ketayotganda halokatga uchragan. Kun.uz sud hujjatlari bilan tanishib, voqeaning dahshatli tafsilotlarini ochiqladi.
To‘ldirilgan salon va yukxona: Fojia qanday yuz berdi?
Sud hukmiga ko‘ra, YTH joriy yilning 21 fevral kuni ertalab “Xo‘jaobod-Bobur” avtomobil yo‘lida sodir bo‘lgan. 40 yoshli haydovchi ayol, I.A., boshqaruvidagi Tracker avtomashinasiga qoidalarni qo‘pol ravishda buzgan holda 21 nafar yosh bolani mindirgan. Bolalar xususiy bog‘chaga olib ketilayotgan bo‘lgan.
Avtomashina harakatlanib borayotganda, haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan va transport vositasi yo‘l chetidagi beton yoritish ustuniga borib urilgan. Zarbaning kuchliligidan mashinaga jiddiy shikast yetgan.
Og‘ir yo‘qotish: 6 yoshli qizaloq shifoxonada vafot etdi
Mudhish avariya oqibatida 8 nafar bola turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Eng achinarlisi, jarohatlanganlardan biri – bor-yo‘g‘i 6 yoshda bo‘lgan qizaloq og‘ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo‘limiga yotqizilgan. Shifokorlarning jonbozligiga qaramay, jajji bemor 4 kundan keyin hayotdan ko‘z yumgan.
«Bolalarni hatto «bagaj»ga ham chiqardim» — haydovchi iqrori
Sud majlisida haydovchi ayol o‘z aybiga to‘liq iqror bo‘lib, o‘sha kuni yuz bergan voqealarni so‘zlab bergan. Uning so‘zlariga ko‘ra, avariyaga chap tomondan baland tezlikda o‘tgan boshqa bir mashina sabab bo‘lgan.
“Ushbu holatdan qo‘rqib ketib, o‘zim bilmagan holda mashinamni o‘ng tomonga burib yubordim. So‘ng yo‘l chetiga chiqib, boshqaruvni butunlay yo‘qotdim va yoritish ustuniga urildim. [...] Qoidalarga rioya qilmasdan 21 nafar bolani mashinaning old, orqa va “bagaj” qismiga chiqardim. Qilmishimdan pushaymonman”, – degan u sudda.
Haydovchi ayol, shuningdek, 2-guruh nogironi ekanini bildirib, suddan o‘ziga nisbatan yengillik berishni so‘ragan.
Sud hukmi: Ozodlikni cheklash jazosi
Jizzax ishlari bo‘yicha Xo‘jaobod tuman sudi I.A.ni Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi (Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish, odam o‘limiga sabab bo‘lishi) bilan aybli deb topdi.
Sud yengillashtiruvchi holatlarni, jumladan ayolning nogironligini inobatga olib (Jinoyat kodeksining 45 va 57-moddalari asosida), unga quyidagi jazoni tayinladi:
2 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish;
3 yil muddatga ozodlikni cheklash (uy qamog‘i va ma’lum taqiqlar).
Xulosa va Tahlil: Mas’uliyatsizlikning bahosi
Ushbu fojia yo‘l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik, ayniqsa bolalar transportini tashkil etishdagi qo‘pol mas’uliyatsizlik qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi. Kichik hajmdagi yengil avtomashinaga 21 nafar bolani tiqish, hatto yukxonadan foydalanish — bu nafaqat qoidabuzarlik, balki inson hayotini xavf ostiga qo‘yishdir.
Sud hukmi qonun ustuvorligini ta’minlagan bo‘lsa-da, vafot etgan qizaloqning oilasi uchun bu o‘rnini to‘ldirib bo‘lmaydigan yo‘qotishdir. Bu voqea barcha haydovchilar, bog‘cha rahbarlari va ota-onalar uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lishi zarur.
Ushbu muhim maqolani do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing! Yo‘llardagi xavfsizlik va bolalar hayotiga mas’uliyat haqida ko‘pchilik bilishi kerak.
Sizningcha, bu kabi holatlarning oldini olish uchun kim javobgar: haydovchi, bog‘cha rahbariyatimi yoki farzandini bunday sharoitda mashinaga chiqargan ota-onalar? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…