Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limi

·40·Jamiyat
Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limi
Qisqacha

Andijon viloyatining Xo‘jaobod tumanida 40 yoshli I.A. boshqaruvidagi Tracker avtomashinasi qoidalarni qo‘pol ravishda buzib, xususiy bog‘chaga ketayotgan 21 nafar bolani olib ketayotganda beton yoritish ustuniga borib urildi. YTH oqibatida jarohat olgan 8 nafar boladan biri – 6 yoshli qizaloq shifoxonaning jonlantirish bo‘limida vafot etdi.

Andijon viloyatining Xo‘jaobod tumanida keng jamoatchilikni larzaga solgan fojiali yo‘l-transport hodisasi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi. Tracker rusumli avtomashina xususiy bog‘cha tarbiyalanuvchilarini olib ketayotganda halokatga uchragan. Kun.uz sud hujjatlari bilan tanishib, voqeaning dahshatli tafsilotlarini ochiqladi.

To‘ldirilgan salon va yukxona: Fojia qanday yuz berdi?

Sud hukmiga ko‘ra, YTH joriy yilning 21 fevral kuni ertalab “Xo‘jaobod-Bobur” avtomobil yo‘lida sodir bo‘lgan. 40 yoshli haydovchi ayol, I.A., boshqaruvidagi Tracker avtomashinasiga qoidalarni qo‘pol ravishda buzgan holda 21 nafar yosh bolani mindirgan. Bolalar xususiy bog‘chaga olib ketilayotgan bo‘lgan.

Avtomashina harakatlanib borayotganda, haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan va transport vositasi yo‘l chetidagi beton yoritish ustuniga borib urilgan. Zarbaning kuchliligidan mashinaga jiddiy shikast yetgan.

Og‘ir yo‘qotish: 6 yoshli qizaloq shifoxonada vafot etdi

Mudhish avariya oqibatida 8 nafar bola turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Eng achinarlisi, jarohatlanganlardan biri – bor-yo‘g‘i 6 yoshda bo‘lgan qizaloq og‘ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo‘limiga yotqizilgan. Shifokorlarning jonbozligiga qaramay, jajji bemor 4 kundan keyin hayotdan ko‘z yumgan.

«Bolalarni hatto «bagaj»ga ham chiqardim» — haydovchi iqrori

Sud majlisida haydovchi ayol o‘z aybiga to‘liq iqror bo‘lib, o‘sha kuni yuz bergan voqealarni so‘zlab bergan. Uning so‘zlariga ko‘ra, avariyaga chap tomondan baland tezlikda o‘tgan boshqa bir mashina sabab bo‘lgan.

“Ushbu holatdan qo‘rqib ketib, o‘zim bilmagan holda mashinamni o‘ng tomonga burib yubordim. So‘ng yo‘l chetiga chiqib, boshqaruvni butunlay yo‘qotdim va yoritish ustuniga urildim. [...] Qoidalarga rioya qilmasdan 21 nafar bolani mashinaning old, orqa va “bagaj” qismiga chiqardim. Qilmishimdan pushaymonman”, – degan u sudda.

Haydovchi ayol, shuningdek, 2-guruh nogironi ekanini bildirib, suddan o‘ziga nisbatan yengillik berishni so‘ragan.

Sud hukmi: Ozodlikni cheklash jazosi

Jizzax ishlari bo‘yicha Xo‘jaobod tuman sudi I.A.ni Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi (Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish, odam o‘limiga sabab bo‘lishi) bilan aybli deb topdi.

Sud yengillashtiruvchi holatlarni, jumladan ayolning nogironligini inobatga olib (Jinoyat kodeksining 45 va 57-moddalari asosida), unga quyidagi jazoni tayinladi:

  • 2 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish;

  • 3 yil muddatga ozodlikni cheklash (uy qamog‘i va ma’lum taqiqlar).

Xulosa va Tahlil: Mas’uliyatsizlikning bahosi

Ushbu fojia yo‘l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik, ayniqsa bolalar transportini tashkil etishdagi qo‘pol mas’uliyatsizlik qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi. Kichik hajmdagi yengil avtomashinaga 21 nafar bolani tiqish, hatto yukxonadan foydalanish — bu nafaqat qoidabuzarlik, balki inson hayotini xavf ostiga qo‘yishdir.

Sud hukmi qonun ustuvorligini ta’minlagan bo‘lsa-da, vafot etgan qizaloqning oilasi uchun bu o‘rnini to‘ldirib bo‘lmaydigan yo‘qotishdir. Bu voqea barcha haydovchilar, bog‘cha rahbarlari va ota-onalar uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lishi zarur.

Ushbu muhim maqolani do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing! Yo‘llardagi xavfsizlik va bolalar hayotiga mas’uliyat haqida ko‘pchilik bilishi kerak.

Sizningcha, bu kabi holatlarning oldini olish uchun kim javobgar: haydovchi, bog‘cha rahbariyatimi yoki farzandini bunday sharoitda mashinaga chiqargan ota-onalar? Fikringizni izohlarda qoldiring!

AndijanKhojaobodKun.uzTracker
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingBugun, 18:15O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazidaO‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazidaBugun, 17:50Toshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiToshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiBugun, 13:40Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Bugun, 04:24Xushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildiXushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildiKecha, 22:25« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindiKecha, 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi