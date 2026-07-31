Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadam
Goal.com xabariga koʻra, misrlik mashhur hujumchi Muhammad Saudiya Arabistonining Al-Ittihad klubiga qoʻshilishga yaqin turibdi. Sabah nashri maʼlumotiga koʻra, futbolchi yozgi transfer davrida ushbu klub bilan shartnoma imzolashga rozi boʻlgan va uning yillik maoshi 25 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Agar jamoaning hozirgi oʻng qanot vakili Moussa Diaby klubni tark etsa, Saloh oʻzining sevimli ampulasida harakat qilishi mumkin.
Misrlik mashhur hujumchi Muhammad Saloh faoliyatida keskin oʻzgarishlar pallasi boshlandi. Joriy yozgi transfer oynasi vaqtida futbolchining nomi Saudiya Arabistonining Roshn ligasi vakillari bilan yana faol bogʻlana boshladi. Avvalroq uning Turkiyaning Beşiktaş klubiga oʻtishi barbod boʻlgan edi, biroq soʻnggi xabarlarga koʻra, tajribali forvard Al-Ittihad jamoasiga qoʻshilishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sabah nashrining maʼlumotiga koʻra, Muhammad Saloh yozgi transfer davrida Al-Ittihad klubi bilan shartnoma imzolashga rozi boʻlgan va uning yillik maoshi 25 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Futbolchining bu qarori uning sport yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam boʻlishi va Yaqin Sharq chempionatining jozibasini yanada oshirishi kutilmoqda.
Maydondagi yangi pozitsiya va tarkibdagi oʻzgarishlarFaoliyati davomida oʻng qanot hujumchisi sifatida porlagan Muhammad Saloh yangi jamoasida ham oʻzining sevimli ampulasida harakat qilishi kutilmoqda. Biroq tarkibdagi boshqa ijrochilarning holati va bosh murabbiyning taktik qarorlari futbolchining vazifalariga oʻzgartirishlar kiritishi mumkin.
Al-Ittihad safida hozircha oʻng qanotda Fransiyadan kelgan Moussa Diaby toʻp surmoqda. Biroq jamoa rahbariyati yozgi transfer oynasi vaqtida bu futbolchi bilan xayrlashishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar mavjud. Agar Diaby klubni tark etsa, Saloh toʻgʻridan-toʻgʻri oʻng qanot qanotiga joylashadi.
Nemis mutaxassisi taktikasi va Salohning roliGermaniyalik mutaxassis, Al-Ittihad bosh murabbiyi Jens Wissing jamoa oʻyinini odatda 4-2-3-1 sxemasi asosida quradi. Bu uslubda yagona hujumchi ortida harakat qiluvchi futbolchi muhim oʻrin tutadi. Odatda bu pozitsiyada Jazoir vakili Houssem Aouar oʻynar edi, biroq uning ham jamoadan ketishi mumkinligi aytilmoqda.
Agar Houssem Aouar Al-Ittihad safini tark etadigan boʻlsa, Muhammad Saloh oʻzi uchun biroz noodatiy boʻlgan markaziy pleymeyker yoki ikkinchi hujumchi vazifasini bajarishi mumkin. Qanday boʻlmasin, misrlik yulduzning Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtishi futbol olamida katta qiziqish uygʻotmoqda va uning yangi jamoadagi faoliyati muxlislar diqqat markazida boʻladi.
…