Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadam

·30·Sport
Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni sari yangi qadam
Qisqacha

Goal.com xabariga koʻra, misrlik mashhur hujumchi Muhammad Saudiya Arabistonining Al-Ittihad klubiga qoʻshilishga yaqin turibdi. Sabah nashri maʼlumotiga koʻra, futbolchi yozgi transfer davrida ushbu klub bilan shartnoma imzolashga rozi boʻlgan va uning yillik maoshi 25 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Agar jamoaning hozirgi oʻng qanot vakili Moussa Diaby klubni tark etsa, Saloh oʻzining sevimli ampulasida harakat qilishi mumkin.

Misrlik mashhur hujumchi Muhammad Saloh faoliyatida keskin oʻzgarishlar pallasi boshlandi. Joriy yozgi transfer oynasi vaqtida futbolchining nomi Saudiya Arabistonining Roshn ligasi vakillari bilan yana faol bogʻlana boshladi. Avvalroq uning Turkiyaning Beşiktaş klubiga oʻtishi barbod boʻlgan edi, biroq soʻnggi xabarlarga koʻra, tajribali forvard Al-Ittihad jamoasiga qoʻshilishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sabah nashrining maʼlumotiga koʻra, Muhammad Saloh yozgi transfer davrida Al-Ittihad klubi bilan shartnoma imzolashga rozi boʻlgan va uning yillik maoshi 25 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Futbolchining bu qarori uning sport yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam boʻlishi va Yaqin Sharq chempionatining jozibasini yanada oshirishi kutilmoqda.

Maydondagi yangi pozitsiya va tarkibdagi oʻzgarishlar

Faoliyati davomida oʻng qanot hujumchisi sifatida porlagan Muhammad Saloh yangi jamoasida ham oʻzining sevimli ampulasida harakat qilishi kutilmoqda. Biroq tarkibdagi boshqa ijrochilarning holati va bosh murabbiyning taktik qarorlari futbolchining vazifalariga oʻzgartirishlar kiritishi mumkin.

Al-Ittihad safida hozircha oʻng qanotda Fransiyadan kelgan Moussa Diaby toʻp surmoqda. Biroq jamoa rahbariyati yozgi transfer oynasi vaqtida bu futbolchi bilan xayrlashishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar mavjud. Agar Diaby klubni tark etsa, Saloh toʻgʻridan-toʻgʻri oʻng qanot qanotiga joylashadi.

Nemis mutaxassisi taktikasi va Salohning roli

Germaniyalik mutaxassis, Al-Ittihad bosh murabbiyi Jens Wissing jamoa oʻyinini odatda 4-2-3-1 sxemasi asosida quradi. Bu uslubda yagona hujumchi ortida harakat qiluvchi futbolchi muhim oʻrin tutadi. Odatda bu pozitsiyada Jazoir vakili Houssem Aouar oʻynar edi, biroq uning ham jamoadan ketishi mumkinligi aytilmoqda.

Agar Houssem Aouar Al-Ittihad safini tark etadigan boʻlsa, Muhammad Saloh oʻzi uchun biroz noodatiy boʻlgan markaziy pleymeyker yoki ikkinchi hujumchi vazifasini bajarishi mumkin. Qanday boʻlmasin, misrlik yulduzning Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtishi futbol olamida katta qiziqish uygʻotmoqda va uning yangi jamoadagi faoliyati muxlislar diqqat markazida boʻladi.

Muhammad SalohAl-IttihadSaudiya ArabistoniTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuvBugun, 17:57Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiKazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiBugun, 17:56«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqdaBugun, 17:42"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ring"Braga"dagi Sadriddin Hasanovning “Portu”ga urgan supergolini ko‘ringBugun, 17:35Muhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantMuhammad Saloh faoliyatida burilish: Saudiya Arabistoni variantBugun, 17:33Rodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinRodri transferi Manchester Siti va Enzo Mareska uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkinBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda