Alfa-bank iPhone egalari uchun yangi ilovani taqdim etdi

·28·Texno
Alfa-bank iPhone egalari uchun yangi ilovani taqdim etdi
Qisqacha

Rossiyaning Alfa-bank moliya instituti iPhone egalari uchun mo'ljallangan «Investpotok» deb nomlangan yangi dasturiy ta'minotini ishlab chiqib, App Store rasmiy katalogiga joylashtirdi. Mazkur servis orqali foydalanuvchilar investitsiya va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishi hamda darhol brokerlik hisobvarag'ini ochishi mumkin.

Rossiyaning yirik moliya institutlaridan biri boʻlgan Alfa-bank foydalanuvchilar uchun navbatdagi dasturiy taʼminotini chiqarib, uni App Store rasmiy katalogiga joylashtirdi. TАСС axborot agentligining bank matbuot xizmatiga tayanib xabar berishicha, gap iPhone foydalanuvchilariga moʻljallangan «Investpotok» ilovasi haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur servis investitsiya va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga qiziquvchi mijozlarga moʻljallangan boʻlib, u orqali mobil qurilmalar yordamida qimmatli qogʻozlar bozorida faoliyat yuritish imkoniyati yaratiladi. Bank vakillari foydalanuvchilarni yangi dasturni zudlik bilan oʻrnatib olishga chaqirmoqda.

Aksiya va imtiyozlar

Taqdim etilayotgan maʼlumotlarga koʻra, yangi dastur orqali darhol brokerlik hisobvaragʻini ochish imkoniyati mavjud. Shuningdek, moliya tashkiloti yangi investorlarni jalb qilish maqsadida maxsus aksiya eʼlon qilgan boʻlib, unga koʻra yangi qoʻshilgan mijozlarga 5 ming rublgacha boʻlgan miqdorda aksiyalar sovgʻa qilinadi.

Biroq, zamonaviy moliya bozoridagi mavjud vaziyat va cheklovlarni hisobga olgan holda, bank xodimlari muhim ogohlantirishni ham qoʻshimcha qilishgan. Ularning tasdiqlashicha, mazkur servis kelgusida App Store platformasidan olib tashlanishi yoki bloklanishi ehtimoli yoʻq emas.

Xavfsizlik va istiqbollar

Soʻnggi yillarda Apple kompaniyasining ilovalar doʻkonidagi siyosati va sanksiya choralari tufayli bank va moliya ilovalari tez-tez oʻzgarishlarga uchrab kelmoqda. Shu sababli foydalanuvchilar bunday dasturlarni mavjud paytda yuklab olishga harakat qilishadi.

Mutaxassislar bunday ilovalarni oʻrnatishda ularning rasmiy manbalardan olinganiga eʼtibor qaratish lozimligini eslatib oʻtishadi. Alfa-bank tomonidan chiqarilgan yangi «Investpotok» ilovasi ham vaqtinchalik barqaror ishlashi yoki kelgusida muammolarga duch kelishi mumkinligi bankning oʻzi tomonidan tan olingani eʼtiborga loyiq.

Hozircha ilovani App Storeʼdan toʻgʻridan-toʻgʻri yuklab olish va taqdim etilgan bonuslardan foydalanish imkoniyati saqlanib qolmoqda. Bank mijozlari va yangi investorlar ushbu imkoniyatdan foydalangan holda oʻzlarining investitsion portfelini shakllantirishlari mumkin.

Alfa-bankApp StoreInvestpotokiPhoneInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ugreen kompaniyasi 160 W quvvatga ega ilgʻor Nexode Pro zaryad moslamasini taqdim etdiUgreen kompaniyasi 160 W quvvatga ega ilgʻor Nexode Pro zaryad moslamasini taqdim etdiBugun, 18:27Ryan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiRyan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 17:26Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiXitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiBugun, 16:51Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiAvito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiBugun, 16:23OnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdiOnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdiBugun, 15:58Tecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiTecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiBugun, 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi