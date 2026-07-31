Mercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdi

·15·Avto
Mercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdi
Qisqacha

Mercedes-Benz kompaniyasi rahbariyati avtomobillarda raqamli boshqaruvga haddan tashqari berilib ketilganini va bu borada xatoga yo'l qo'yilganini tan oldi. Avtomobilsozlik sanoatida barcha funksiyalarni ekranga yashirish amaliyoti haydovchilar tomonidan tanqid qilingani sababli, kompaniya kelgusida ayrim jismoniy boshqaruv elementlarini amaliyotga qaytarishini ma'lum qildi.

So'nggi yillarda zamonaviy avtomobillar dizaynida jismoniy tugmalardan voz kechib, ularning o'rnini katta sensorli ekranga bo'shatib berish tendensiyasi avj oldi. Germaniyaning nufuzli avtoishlab chiqaruvchisi Mercedes-Benz kompaniyasi ham bu jarayonda faol qatnashib, hatto eniga 1410 millimetrgacha yetuvchi ulkan MBUX Hyperscreen displeylarini joriy qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbariyati raqamli boshqaruvga haddan tashqari berilib ketilganini va bu borada biroz xatoga yo'l qo'yilganini tan oldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilsozlik sanoatida barcha funksiyalarni ekran ichiga yashirish amaliyoti haydovchilar tomonidan ko'p bora tanqidga uchragan edi. Ko'pchilik amaliyotchilar yo'l vaqtida kerakli sozlamalarni topish uchun menyularni titkilab o'tirish xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlab kelishadi. Mercedes-Benz bosh direktori Ola Källenius mijozlardan kelib tushayotgan bu kabi haqli e'tiroflarni inobatga olib, kelgusida ayrim jismoniy boshqaruv elementlari amaliyotga qaytarilishini ma'lum qildi.

Raqamli interfeys va foydalanuvchi qulayligi

Ola Källeniusning ta'kidlashicha, nemis brendi muhandislari foydalanuvchi interfeysi (UI) ustida juda ko'p vaqt sarflaydi. Kompaniya ichida interfeys naqadar sodda bo'lishi kerakligi haqida hazilomuz talablar ham bor. Rahbariyat tizim shunchalik oson ishlanishi kerakki, undan besh yoshli bola ham, Mercedes boshqaruvi a'zosi ham qiynalmasdan foydalana olishi lozim deb hisoblaydi.

Shunga qaramay, rahbar avtoindustriya umuman olganda raqamlashtirish masalasida biroz «haddidan oshib yuborganini» ochiq tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, ba'zida kompaniyalar shunchaki texnologiya uchun texnologiya yaratib, asl mijoz ehtiyojlarini unutib qo'yishadi. Aynan shuning uchun ham brend o'z avtomobillarining rul qismiga jismoniy boshqaruv tugmalarini qaytara boshladi.

Kelajakda avtomobil salonlari qanday ko'rinish oladi?

Kelgusida avtomobillardagi ekranlar o'lchami yanada kattalashishi mumkinmi, degan savolga Ola Källenius aniq javob berish qiyinligini aytdi. Biroq uning fikricha, avtomobilsozlik sanoati hozircha «eng kam tugma» nuqtasiga yetib keldi. Ya'ni bundan buyon barcha narsani ekranga kiritish siyosati cheklanib, eng maqbul va zarur funksiyalar yana jismoniy tugmalar orqali boshqariladigan davr boshlanmoqda.

Kompaniya ovozli boshqaruv tizimlarini ham mukammallashtirish ustida tinimsiz ish olib bormoqda, biroq an'anaviy tugmalarning o'rni boshqa ekanligi amalda o'z tasdiqini topmoqda. Mercedes-Benz kelgusida o'z mijozlarining qulayligi va xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yib, eng maqbul jismoniy tugmalarni bosqichma-bosqich qayta joriy etishini tasdiqladi.

Mercedes-BenzAvtomobilTexnologiyaYangiliklarElektrokar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiSmart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiBugun, 17:30BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBugun, 15:57Xiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiXiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiBugun, 15:22Yandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiYandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiBugun, 14:53DS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiDS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiBugun, 11:22BYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi