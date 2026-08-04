40 yoshida yangi sahifa: JCH-2026 qahramoni Vozinya «Kolo-Kolo»ga o‘tdi
Kabo-Verde milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi qahramonlaridan biri, 40 yoshli darvozabon Vozinya Chilining «Kolo-Kolo» klubi bilan shartnoma imzoladi. Kelishuv 2026 yil oxirigacha amal qiladi va klubga uni yana bir mavsumga uzaytirish huquqini beradi. Vozinya «Shavish» bilan shartnomasi tugagach, «Kolo-Kolo»ga erkin agent sifatida qo‘shildi, biroq yangi jamoasida asosiy tarkibdagi o‘rni kafolatlanmagan.
Kabo-Verde milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi tarixiy yurishi qahramonlaridan biri Vozinya faoliyatini Janubiy Amerikada davom ettiradi. 40 yoshli darvozabon Chilining «Kolo-Kolo» klubi bilan shartnoma imzoladi.
Kelishuv dastlab 2026 yil oxirigacha amal qiladi. Agar tajribali posbon murabbiylar shtabi ishonchini oqlasa, klub shartnomani yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyatiga ega.
Transfer tibbiy ko‘rikdan keyin rasmiylashtirildi
«Kolo-Kolo» Vozinya zarur tibbiy ko‘riklardan muvaffaqiyatli o‘tgach, uning shartnomaga imzo chekkanini rasman ma’lum qildi.
«Vozinya shartnomasini imzoladi va rasman “Kolo-Kolo”ning yangi futbolchisiga aylandi», — deyiladi klub xabarida.
Kelishuv olti oyga mo‘ljallangan bo‘lib, unda yana bir yillik uzaytirish bandi mavjud. Darvozabon Portugaliyaning ikkinchi divizionida ishtirok etgan «Shavish» bilan shartnomasi tugagach, Chili klubiga erkin agent sifatida qo‘shildi. Shu bois «Kolo-Kolo» uning transferi uchun boshqa klubga tovon puli to‘lamaydi.
Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, Vozinya yangi jamoasida 29-raqam ostida harakat qiladi.
Mundialdagi bir o‘yin uning faoliyatini o‘zgartirdi
Vozinyaning transferi oddiy erkin agent bilan tuzilgan qisqa muddatli kelishuv emas. U 40 yoshida jahon chempionatining eng ko‘p muhokama qilingan darvozabonlaridan biriga aylanganidan keyin Chiliga yo‘l oldi.
Kabo-Verde o‘z tarixida ilk marta mundialda qatnashdi. Jamoa dastlabki bahsda Ispaniya bilan 0:0 hisobida durang o‘ynadi, Vozinya esa yettita seyv amalga oshirib, uchrashuvning asosiy qahramonlaridan biriga aylandi.
Keyin Kabo-Verde Urugvay bilan ham ochko bo‘lishdi va guruh bosqichidan chiqishga muvaffaq bo‘ldi. Jamoaning tarixiy yurishi 1/16 finalda Argentinaga qarshi qo‘shimcha vaqtgacha davom etgan keskin bahsdan keyin to‘xtadi — 2:3.
40 yosh — to‘siq emasligini isbotladi
Darvozabonlar boshqa pozitsiya futbolchilariga nisbatan uzoqroq vaqt yuqori darajada o‘ynay oladi. Biroq 40 yoshda jahon chempionatida debyut qilish va shundan keyin yangi qit’ada shartnoma olish baribir noodatiy voqea.
Vozinya mundialda faqat zarbalarni qaytarish bilan cheklanmadi. FIFA tahlilida u to‘p bilan harakat qilish va hujumni boshlash ko‘rsatkichlari bo‘yicha turnirning yetakchi darvozabonlari orasida qayd etildi. Kabo-Verde musobaqani tark etganidan keyin ham u mazkur reytingda yuqori o‘rinlarda qoldi.
Bu «Kolo-Kolo» Vozinyani faqat mashhurligi sabab jalb etmaganini ko‘rsatadi. Klub katta o‘yinlarda bosimga bardosh beradigan, himoyani boshqara oladigan va yosh futbolchilarga tajriba ulasha oladigan posbonga ega bo‘ldi.
Asosiy tarkibdagi o‘rin kafolatlanmagan
Jahon chempionatidagi muvaffaqiyat Vozinyaga yangi shartnoma olib keldi, ammo unga avtomatik ravishda asosiy tarkibdan joy bermaydi.
«Kolo-Kolo» bosh murabbiyi Fernando Ortis transfer haqida gapirar ekan, har bir futbolchi kabi Vozinya ham maydondagi o‘rni uchun raqobat qilishi kerakligini ta’kidlagan.
Bu holatda qisqa muddatli shartnoma ikki tomon uchun ham sinov vazifasini bajaradi:
Tomon
Asosiy maqsad
Vozinya
Asosiy tarkibdan joy olish
«Kolo-Kolo»
Uning forma va barqarorligini baholash
Murabbiylar shtabi
Darvozabonlar o‘rtasida raqobatni oshirish
Klub rahbariyati
2027 yil uchun uzaytirish masalasini hal qilish
Chili matbuoti uning ehtimoliy debyuti 16 avgust kuni «O'Xiggins»ga qarshi o‘yinga to‘g‘ri kelishi mumkinligini yozmoqda. Biroq bu sana hozircha jamoaning rasmiy tarkibi orqali tasdiqlanmagan.
Futbolkadagi nomi uchun ham alohida ruxsat kerak bo‘ldi
Vozinyaning to‘liq ismi — Jozimar Joze Evora Dias. «Vozinya» esa uning bolalikdan qolgan laqabidir.
Chili futbol qoidalarida futbolchilarning libosida laqabdan foydalanishi cheklangani sabab darvozabonning mashhur nomini saqlab qolish masalasi alohida muhokama qilindi. Ligadagi boshqa klublar rozilik bildirgach, unga futbolkasida «Vozinha» nomidan foydalanishga ruxsat berildi.
Bu masala tijoriy jihatdan ham muhim edi. Darvozabon jahon chempionatidan keyin xalqaro auditoriyaga aynan Vozinya nomi bilan tanildi.
Mundialga klubsiz kelib, yulduzga aylandi
Vozinya jahon chempionati oldidan «Shavish» bilan kelishuvini yakunlagan va kelajagi noaniq holatda edi. Bir necha hafta o‘tib esa u mundialning eng katta kashfiyotlaridan biriga aylanib, Janubiy Amerikaning mashhur klublaridan shartnoma oldi.
U faoliyati davomida Portugaliyadan tashqari Angola, Moldova, Kipr va Slovakiya klublarida ham to‘p tepgan. Ammo «Kolo-Kolo» Vozinyaning Janubiy Amerika futbolidagi ilk tajribasi bo‘ladi.
Yangi chempionat undan boshqa futbol uslubiga moslashishni talab qiladi. Chilidagi yuqori sur’at, jarima maydonidagi jismoniy kurash va muxlislarning katta bosimi tajribali darvozabon uchun yangi sinov bo‘ladi.
«Kolo-Kolo» nimani qo‘lga kiritdi?
Vozinyaning kelishi klubga bir vaqtning o‘zida sport va marketing jihatidan foyda keltirishi mumkin.
Sport nuqtayi nazaridan:
katta xalqaro musobaqadagi tajriba;
hal qiluvchi vaziyatlarda seyv qila olish;
himoya chizig‘ini boshqarish qobiliyati;
yosh darvozabonlar uchun raqobat va namuna.
Tijoriy nuqtayi nazardan:
jahon chempionatidan keyingi katta tanilish;
Kabo-Verde va Afrika auditoriyasiga chiqish;
futbolka va klub mahsulotlariga qiziqish;
«Kolo-Kolo» brendining xalqaro ko‘rinishini oshirish.
Klub prezidenti Anibal Mosa ham Vozinyaning maydondagi foydasi bilan birga, transferning katta axborot va marketing ta’siri borligini tan olgan.
Olti oy uning kelajagini belgilaydi
Vozinyaning «Kolo-Kolo»dagi birinchi shartnomasi uzoq muddatli emas. Unda o‘zini ko‘rsatish uchun mavsum oxirigacha vaqt bor.
Darvozabon mundialdagi darajasini Chili chempionatida ham namoyish etsa, klub yana bir yillik huquqdan foydalanishi mumkin. Bu unga 41 yoshida ham yuqori darajadagi faoliyatini davom ettirish va ehtimol qit’a musobaqalarida ishtirok etish imkonini beradi.
Bir necha oy avval klubsiz qolgan Vozinya endi yangi qit’adagi eng katta sinovlaridan biriga tayyorlanmoqda. Uning tarixi futbolda imkoniyat ba’zan eng kutilmagan paytda kelishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Sizningcha, Vozinya 40 yoshida «Kolo-Kolo»ning asosiy darvozaboniga aylana oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…