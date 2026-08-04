Mirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildi
Toshkentda yer uchastkasi xarid qilish bilan bog‘liq yirik firibgarlik holati tergov qilinmoqda. Tadbirkor Samar do‘kon qurish uchun yer maydoni sotib olmoqchi bo‘lgan, ammo rasmiy tartiblardan foydalanish o‘rniga tanishiga ishongan.
Ma’lumotga ko‘ra, 1985 yilda tug‘ilgan X. G‘olibjon unga yerni auksion orqali olishda yordam berishini aytgan. Shu va’da bilan u tadbirkordan 89 ming AQSH dollari olgan.
Gumonlanuvchi hujjatlarni rasmiylashtirish bahonasida jarayonni cho‘zib kelgan. Keyin esa aloqaga chiqmay qo‘yib, yashiringani aytilmoqda.
Holat yuzasidan Mirzo Ulug‘bek tumani IIB huzuridagi tergov bo‘limi tomonidan X. G‘olibjonga nisbatan O‘zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya’ni “Firibgarlik” bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Mas’ullar tadbirkorlarni yer va mulk bilan bog‘liq masalalarda rasmiy savdo maydonchalaridan, jumladan, E-auksion tizimidan foydalanishga chaqirmoqda. Shubhali vositachilar orqali ish ko‘rish katta moliyaviy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin.
…