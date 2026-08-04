Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)
Xitoylik bloger Xing‘s World nomi bilan tanilgan Xing Zhilei uy hayvonlari uchun g‘ayrioddiy miniatyura loyihalar yaratishi bilan internetda mashhur bo‘lgan. U ikki yil davomida mushuklari uchun insonlar dunyosiga o‘xshash kichik shahar — Cat Town'ni barpo etgan.
Ushbu miniatyura shaharda supermarket, restoran, kinoteatr, uy-joylar va hatto ishlaydigan metro tizimi ham mavjud. Masalan, bloger mushuklari uchun metro qurishga to‘rt oy vaqt sarflagan bo‘lib, unda harakatlanuvchi poyezd, eskalator va poyezd kelganda ochiladigan platforma eshiklari ham bor.
Blogerning eng mashhur mushuklaridan biri Mr. Nice ham ushbu miniatyura shaharning asosiy «aholisi»dan. Xing uning uchun insonlar hayotidagi turli qulayliklarni mushuklar o‘lchamiga moslashtirib yaratib kelmoqda.
Uning YouTube'dagi Xing‘s World kanalida mushuklar uchun yaratilgan turli loyihalar namoyish etiladi. Kanaldagi videolar millionlab ko‘rishlarni to‘plagan, ayrim loyihalari esa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan.
…