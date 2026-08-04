Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)

·0·Dunyo
Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)

Xitoylik bloger Xing‘s World nomi bilan tanilgan Xing Zhilei uy hayvonlari uchun g‘ayrioddiy miniatyura loyihalar yaratishi bilan internetda mashhur bo‘lgan. U ikki yil davomida mushuklari uchun insonlar dunyosiga o‘xshash kichik shahar — Cat Town'ni barpo etgan.

Ushbu miniatyura shaharda supermarket, restoran, kinoteatr, uy-joylar va hatto ishlaydigan metro tizimi ham mavjud. Masalan, bloger mushuklari uchun metro qurishga to‘rt oy vaqt sarflagan bo‘lib, unda harakatlanuvchi poyezd, eskalator va poyezd kelganda ochiladigan platforma eshiklari ham bor.

Blogerning eng mashhur mushuklaridan biri Mr. Nice ham ushbu miniatyura shaharning asosiy «aholisi»dan. Xing uning uchun insonlar hayotidagi turli qulayliklarni mushuklar o‘lchamiga moslashtirib yaratib kelmoqda.

Uning YouTube'dagi Xing‘s World kanalida mushuklar uchun yaratilgan turli loyihalar namoyish etiladi. Kanaldagi videolar millionlab ko‘rishlarni to‘plagan, ayrim loyihalari esa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildi5 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildiBugun, 09:34Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 09:3326 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdi26 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdiBugun, 07:30Xitoylik bloger mushugi uchun 30 ming o‘rindiqqa ega stadion qurib e’tibor markazida bo‘ldiXitoylik bloger mushugi uchun 30 ming o‘rindiqqa ega stadion qurib e’tibor markazida bo‘ldiBugun, 07:23Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdiMalayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdiBugun, 07:02Ronaldu va Jorjinaning nikoh marosimiga sanoqli kunlar qoldi: to‘y sanasi va joyi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Jorjinaning nikoh marosimiga sanoqli kunlar qoldi: to‘y sanasi va joyi ma’lum bo‘ldiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi