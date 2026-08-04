Ayman Hussayn “Paxtakor” bilan shartnoma imzoladi

·72·Sport
Ayman Hussayn “Paxtakor” bilan shartnoma imzoladi
Qisqacha

Iroq terma jamoasining 30 yoshli hujumchisi Ayman Hussayn “Paxtakor” bilan mavsum oxirigacha mo‘ljallangan shartnoma imzoladi. U yaqinda bo‘lib o‘tgan Jahon Kubogida Iroq terma jamoasining yagona goliga mualliflik qilgan. Ayman Hussayn klublar miqyosida chempionat o‘yinlarida 120 ta, Iroq terma jamoasi safida esa 34 ta gol urgan. Hujumchi faoliyati davomida Iroq, Tunis, Qatar, BAA va Marokash klublarida o‘ynagan.

Iroq terma jamoasining 30 yoshli hujumchisi Ayman Hussayn “Paxtakor” futbolchisiga aylandi, deb xabar beradi Paxtakor Facebook sahifasi.

Klub ma’lumotiga ko‘ra, futbolchi bilan mavsum oxirigacha mo‘ljallangan shartnoma imzolangan. Ayman Hussayn yaqinda bo‘lib o‘tgan Jahon Kubogida Iroq terma jamoasining yagona goliga mualliflik qilgan.

Hujumchi faoliyati davomida Iroqning “Duxok”, “Naft”, “Shorta”, “Al Quva Javiya”, “Karma”, Tunisning “Sfaksiyen”, Qatarning “Umm Salal”, “Markiya”, “Al Xor”, “Al Vakra”, BAAning “Al Jazira” va Marokashning “Raja Atletik” klublarida o‘ynagan.

Ayman Hussayn klublar miqyosida chempionat o‘yinlarida 120 ta gol urgan. Iroq terma jamoasi safida esa 34 marta raqiblar darvozasini ishg‘ol qilgan.

U Olimpiya o‘yinlari va Jahon Kubogi final bosqichida ham gol urishga erishgan futbolchilardan biri hisoblanadi. “Paxtakor” tajribali hujumchi jamoaga foyda keltirishiga ishonch bildirmoqda.

Ayman HusseinPaxtakorIroqFacebook
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferran Torres Barselona rahbariyatiga shartnoma shartini qoʻydiFerran Torres Barselona rahbariyatiga shartnoma shartini qoʻydiBugun, 11:40Liverpul transferda muammoga duch keldi va zaxira rejani tuzmoqdaLiverpul transferda muammoga duch keldi va zaxira rejani tuzmoqdaBugun, 11:32Javohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinJavohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinBugun, 11:17Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Bugun, 10:41Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Bugun, 10:30Islombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadiIslombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadiBugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda