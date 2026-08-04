NASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdi

·27·Texno
NASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdi
Qisqacha

Xalqaro kosmik stansiya 2030-yildan keyin ham faoliyatini davom ettirish uchun yetarli texnik resursga ega. NASAning pastki yeroldi orbitasi bo'yicha dasturlari rahbari Dana Vaygel stansiyaning texnik holati yaxshi va mustahkamlik zaxirasi yuqori ekanini bildirdi.

Xalqaro kosmik stansiya (XKS) 2030-yildan keyin ham oʻz faoliyatini davom ettirish uchun yetarli texnik resursga ega. Bu haqda NASAning pastki yeroldi orbitasi boʻyicha dasturlari rahbari Dana Vaygel Xyustondagi brifingda maʼlum qildi, deya xabar beradi TASS. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda NASA va uning xalqaro hamkorlari uchun asosiy reja oʻzgarmicha qolmoqda: stansiyani ekspluatatsiya qilishni 2030 yilning soʻnggida yakunlash koʻzda tutilgan. Shundan soʻng mutaxassislarga XKSni orbitadan xavfsiz va nazorat ostida chiqarish jarayoniga tayyorgarlik koʻrish uchun yana ikki yilga yaqin vaqt kerak boʻladi.

Texnik imkoniyatlar va modulli tizimlar

Biroq, Dana Vaygelning taʼkidlashicha, stansiyaning texnik holati undan belgilangan muddatdan ham uzoqroq foydalanish imkonini beradi. Uning soʻzlariga koʻra, joriy sharoitda kompleks normal holatda turibdi va uning mustahkamlik zaxirasi ancha yuqori.

«Agar biz qonunchilik nuqtai nazaridan boshqa koʻrsatmalarni olsak, vaziyatga moslashishga va harakat yoʻnalishini oʻzgartirishga tayyormiz», — dedi Vaygel. Shuningdek, u XKSning koʻplab muhim tizimlari modulli tuzilishga ega ekanligi va zarurat tugʻilganda ularni almashtirish mumkinligini qoʻshimcha qildi.

Kelajakdagi rejalar va orbitadagi tarix

Stansiya faoliyatini uzaytirish masadasi birinchi marta muhokama qilinayotgani yoʻq. Avvalroq Rossiya va AQSh XKS ishini 2030 yilgacha davom ettirish imkoniyatlarini koʻrib chiqayotgani maʼlum qilingan edi. Shu bilan birga, Rossiya oʻzining milliy orbital stansiyasining birinchi modulini 2028-yilda orbitaga chiqarishni rejalashtirgan.

Eslatib oʻtamiz, Xalqaro kosmik stansiya 1998-yilning noyabridan buyon orbitada harakatlanib kelmoqda. Qariyb oʻn yilliklar davomida u insoniyat tarixidagi eng yirik boshqariladigan laboratoriyaga aylandi. Hozirda stansiyaning massasi 435 tonnani, unga tutashtirilgan kosmik kemalar bilan birgalikda esa taxminan 470 tonnani tashkil etadi.

XKSNASAKosmosOrbitaviy stansiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiZamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiBugun, 11:24«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...Bugun, 08:17Afsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaAfsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaBugun, 05:24Palantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiPalantir rahbari sunʼiy intellekt bozorini tanqid qildiBugun, 04:26Honor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSHonor Band 11 Pro taqdim etildi: 26 kunlik avtonomiya va GPSBugun, 04:21Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiLexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiBugun, 03:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi