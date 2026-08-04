NASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdi
Xalqaro kosmik stansiya 2030-yildan keyin ham faoliyatini davom ettirish uchun yetarli texnik resursga ega. NASAning pastki yeroldi orbitasi bo'yicha dasturlari rahbari Dana Vaygel stansiyaning texnik holati yaxshi va mustahkamlik zaxirasi yuqori ekanini bildirdi.
Xalqaro kosmik stansiya (XKS) 2030-yildan keyin ham oʻz faoliyatini davom ettirish uchun yetarli texnik resursga ega. Bu haqda NASAning pastki yeroldi orbitasi boʻyicha dasturlari rahbari Dana Vaygel Xyustondagi brifingda maʼlum qildi, deya xabar beradi TASS. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda NASA va uning xalqaro hamkorlari uchun asosiy reja oʻzgarmicha qolmoqda: stansiyani ekspluatatsiya qilishni 2030 yilning soʻnggida yakunlash koʻzda tutilgan. Shundan soʻng mutaxassislarga XKSni orbitadan xavfsiz va nazorat ostida chiqarish jarayoniga tayyorgarlik koʻrish uchun yana ikki yilga yaqin vaqt kerak boʻladi.
Texnik imkoniyatlar va modulli tizimlarBiroq, Dana Vaygelning taʼkidlashicha, stansiyaning texnik holati undan belgilangan muddatdan ham uzoqroq foydalanish imkonini beradi. Uning soʻzlariga koʻra, joriy sharoitda kompleks normal holatda turibdi va uning mustahkamlik zaxirasi ancha yuqori.
«Agar biz qonunchilik nuqtai nazaridan boshqa koʻrsatmalarni olsak, vaziyatga moslashishga va harakat yoʻnalishini oʻzgartirishga tayyormiz», — dedi Vaygel. Shuningdek, u XKSning koʻplab muhim tizimlari modulli tuzilishga ega ekanligi va zarurat tugʻilganda ularni almashtirish mumkinligini qoʻshimcha qildi.
Kelajakdagi rejalar va orbitadagi tarixStansiya faoliyatini uzaytirish masadasi birinchi marta muhokama qilinayotgani yoʻq. Avvalroq Rossiya va AQSh XKS ishini 2030 yilgacha davom ettirish imkoniyatlarini koʻrib chiqayotgani maʼlum qilingan edi. Shu bilan birga, Rossiya oʻzining milliy orbital stansiyasining birinchi modulini 2028-yilda orbitaga chiqarishni rejalashtirgan.
Eslatib oʻtamiz, Xalqaro kosmik stansiya 1998-yilning noyabridan buyon orbitada harakatlanib kelmoqda. Qariyb oʻn yilliklar davomida u insoniyat tarixidagi eng yirik boshqariladigan laboratoriyaga aylandi. Hozirda stansiyaning massasi 435 tonnani, unga tutashtirilgan kosmik kemalar bilan birgalikda esa taxminan 470 tonnani tashkil etadi.
…