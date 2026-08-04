Fulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi

·42·Sport
Fulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Fulxem Real Madriddan Gonsalo Garsiya va Sesar Palasiosni 42,5 million funt-sterling evaziga transfer qildi. Ikki futbolchi G'arbiy London klubi bilan 2031-yilning yoziga qadar shartnoma imzoladi, kelishuvni yana bir yilga uzaytirish imkoniyati ham mavjud. Hujumchi Gonsalo Garsiya 2025–2026-yilgi mavsumda barcha turnirlarda 39 ta uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol urgan.

Angliya Premyer-ligasi vakili Fulxem klubi transfer bozorida jiddiy qadam tashlab, Real Madrid jamoasidan Gonsalo Garsiya va Sesar Palasiosni oʻz safiga qoʻshib oldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu ikki iqtidorli futbolchi Gʻarbiy London klubi bilan 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomalarga imzo chekdi hamda kelishuvni yana bir yilga uzaytirish imkoniyati ham mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur qoʻshaloq transfer Fulxem rahbariyatining yangi bosh murabbiy Alvaro Arbeloaga bildirgan ulkan ishonchidan dalolat beradi. Mutaxassis Madrid klubidagi oʻzining yaqin aloqalaridan foydalangan holda jamoa tarkibini kuchaytirishga muvaffaq boʻldi. Londonliklar mazkur ikki ispan futbolchisi uchun umumiy hisobda 42,5 million funt-sterling miqdorida mablagʻ sarflagan.

Gonsalo Garsiyaning transferi va oʻtgan mavsumdagi natijalari

Hujumchi Gonsalo Garsiya taxminan 34 million funt evaziga Craven Cottage stadioniga koʻchib oʻtdi. U 2025–2026-yilgi mavsumda La Liga grandı safida barcha turnirlarda 39 ta uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol kiritishga erishgan edi.

Yangi jamoasiga qoʻshilgani haqida gapirar ekan, Gonsalo oʻzining mamnuniyatini yashirmadi: "Men juda minnatdorman, bu yerda ekanligimdan bagʻoyat xursandman. Rahbariyat va Arbeloaga menga bildirgan ishonchi uchun minnatdorchilik bildiraman va maydonga tushishni juda ham istayman", – deya uning soʻzlarini keltiradi Goal.com.

Sesar Palasiosning imkoniyatlari

Tarkibni kuchaytirgan yana bir futbolchi 21 yoshli iqtidorli hujumkor yarim himoyachi Sesar Palasios boʻldi. Uning madridliklar safida asosiy tarkibda oʻyin amaliyoti kamroq boʻlganiga qaramay, u Ispaniya yoshlar terma jamoasining doimiy a'zosi sanaladi va oʻzining maydonni koʻra olish qobiliyati bilan ajralib turadi.

Palasios ham London klubiga oʻtgani haqida oʻz taassurotlari bilan boʻlishdi: "Bu yerda ekanligimdan qattiq hayajondaman. Oʻylashimcha, bu mening faoliyatimdagi mukammal qadam. Klub menga katta ishonch bildirmoqda va men buni maydonda oʻyinim bilan oqlayman".

Fulxem rahbariyatining ushbu yirik sarmoyasi qisqa muddatli maqsadlarga emas, balki koʻp yillik loyihaga qaratilganidan dalolat beradi. Yangi murabbiy qoʻl ostida jamoa Premyer-ligada oʻz oldiga yuqori maqsadlarni qoʻymoqda.

FulhamReal MadridGonsalo GarsiyaSesar PalasiosPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinJavohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinBugun, 11:17Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Bugun, 10:41Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Bugun, 10:30Islombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadiIslombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadiBugun, 10:2140 yoshida yangi sahifa: JCH-2026 qahramoni Vozinya «Kolo-Kolo»ga o‘tdi40 yoshida yangi sahifa: JCH-2026 qahramoni Vozinya «Kolo-Kolo»ga o‘tdiBugun, 10:14Ayman Hussayn “Paxtakor” bilan shartnoma imzoladiAyman Hussayn “Paxtakor” bilan shartnoma imzoladiBugun, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda