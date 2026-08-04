Fulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi
Fulxem Real Madriddan Gonsalo Garsiya va Sesar Palasiosni 42,5 million funt-sterling evaziga transfer qildi. Ikki futbolchi G'arbiy London klubi bilan 2031-yilning yoziga qadar shartnoma imzoladi, kelishuvni yana bir yilga uzaytirish imkoniyati ham mavjud. Hujumchi Gonsalo Garsiya 2025–2026-yilgi mavsumda barcha turnirlarda 39 ta uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol urgan.
Angliya Premyer-ligasi vakili Fulxem klubi transfer bozorida jiddiy qadam tashlab, Real Madrid jamoasidan Gonsalo Garsiya va Sesar Palasiosni oʻz safiga qoʻshib oldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu ikki iqtidorli futbolchi Gʻarbiy London klubi bilan 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomalarga imzo chekdi hamda kelishuvni yana bir yilga uzaytirish imkoniyati ham mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur qoʻshaloq transfer Fulxem rahbariyatining yangi bosh murabbiy Alvaro Arbeloaga bildirgan ulkan ishonchidan dalolat beradi. Mutaxassis Madrid klubidagi oʻzining yaqin aloqalaridan foydalangan holda jamoa tarkibini kuchaytirishga muvaffaq boʻldi. Londonliklar mazkur ikki ispan futbolchisi uchun umumiy hisobda 42,5 million funt-sterling miqdorida mablagʻ sarflagan.
Gonsalo Garsiyaning transferi va oʻtgan mavsumdagi natijalariHujumchi Gonsalo Garsiya taxminan 34 million funt evaziga Craven Cottage stadioniga koʻchib oʻtdi. U 2025–2026-yilgi mavsumda La Liga grandı safida barcha turnirlarda 39 ta uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol kiritishga erishgan edi.
Yangi jamoasiga qoʻshilgani haqida gapirar ekan, Gonsalo oʻzining mamnuniyatini yashirmadi: "Men juda minnatdorman, bu yerda ekanligimdan bagʻoyat xursandman. Rahbariyat va Arbeloaga menga bildirgan ishonchi uchun minnatdorchilik bildiraman va maydonga tushishni juda ham istayman", – deya uning soʻzlarini keltiradi Goal.com.
Sesar Palasiosning imkoniyatlariTarkibni kuchaytirgan yana bir futbolchi 21 yoshli iqtidorli hujumkor yarim himoyachi Sesar Palasios boʻldi. Uning madridliklar safida asosiy tarkibda oʻyin amaliyoti kamroq boʻlganiga qaramay, u Ispaniya yoshlar terma jamoasining doimiy a'zosi sanaladi va oʻzining maydonni koʻra olish qobiliyati bilan ajralib turadi.
Palasios ham London klubiga oʻtgani haqida oʻz taassurotlari bilan boʻlishdi: "Bu yerda ekanligimdan qattiq hayajondaman. Oʻylashimcha, bu mening faoliyatimdagi mukammal qadam. Klub menga katta ishonch bildirmoqda va men buni maydonda oʻyinim bilan oqlayman".
Fulxem rahbariyatining ushbu yirik sarmoyasi qisqa muddatli maqsadlarga emas, balki koʻp yillik loyihaga qaratilganidan dalolat beradi. Yangi murabbiy qoʻl ostida jamoa Premyer-ligada oʻz oldiga yuqori maqsadlarni qoʻymoqda.
…