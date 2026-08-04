Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...
22 yoshli Gonsalo Garsiya 2014 yilda 10 yoshida qo'shilgan «Real» akademiyasidan «Fulhem»ga o'tib, madridliklar bilan 12 yillik yo'lini yakunladi. U «Real» asosiy jamoasi safida barcha musobaqalarda 51 ta uchrashuv o'tkazib, 13 ta gol urgan hamda 2024 yilgi La Liga va Chempionlar ligasi g'olibligi qayd etilgan tarkibda ishtirok etgan.
«Real» akademiyasida ulg‘ayib, asosiy jamoagacha yetib borgan Gonsalo Garsiya faoliyatidagi eng hissiy qarorlardan birini qabul qildi. 22 yoshli hujumchi «Fulhem»ga ko‘chib o‘tgach, madridlik muxlislarga murojaat qilib, bolalik orzusi ro‘yobga chiqqan klub bilan xayrlashdi.
Futbolchi «Real»ni oddiy ish joyi emas, hamisha qalbida qoladigan hayotining bir qismi deb atadi. Endi uning oldida Premer-ligada o‘zini asosiy hujumchi sifatida isbotlashdek yangi va murakkab vazifa turibdi.
«Bolalikdagi orzu shunchaki orzu bo‘lmay qolganiga 12 yil bo‘ldi»
Gonsalo Garsiya ijtimoiy tarmoqdagi xayrlashuv maktubini bolalik xotiralaridan boshladi.
«Bolalikdagi orzu shunchaki orzu bo‘lmay qolganiga 12 yil bo‘ldi. Men ulkan minnatdorlik va bu libosda maydonga tushgan har bir kunimda bor kuchimni berganimdan xotirjamlik hissi bilan ketyapman».
Gonsalo 2014 yilda, atigi 10 yoshida «Real» akademiyasiga qabul qilingan. U turli yosh toifalari, «Kastilya» va asosiy jamoagacha bo‘lgan uzoq yo‘lni bosib o‘tdi. Klubning rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, u asosiy tarkibda 2023 yil noyabrida debyut qilgan.
Shu ma’noda, hujumchining «12 yil» degan ifodasi ramziy emas — uning bolalikdan professional futbolgacha bo‘lgan butun shakllanish davri Madrid klubi bilan bog‘liq.
«Real» hamisha uning bir qismi bo‘lib qoladi
Futbolchi xayrlashuvida klubga nisbatan xafalik yoki e’tiroz bildirmadi. Aksincha, u ketishini minnatdorlik va bajarilgan vazifadan xotirjamlik hissi bilan izohladi.
«“Real” hamisha mening bir qismim bo‘lib qoladi».
Bu so‘zlar transferning faqat sport qaroridan iborat emasligini ko‘rsatadi. Gonsalo klub akademiyasida o‘sdi, futbolchi sifatida shakllandi va ilk katta sovrinlarini shu yerda qo‘lga kiritdi.
U «Real»ning asosiy jamoasi tarkibida barcha musobaqalarda 51 ta uchrashuv o‘tkazib, 13 ta gol urgan. 2024 yilgi La Liga va Chempionlar ligasi g‘olibligi qayd etilgan tarkibda ham ishtirok etgan.
Muxlislarga alohida murojaat qildi
Gonsalo xayrlashuv maktubida jamoadoshlari, murabbiylari va klub xodimlariga rahmat aytdi. Ammo uning eng hissiy jumlalaridan biri «Real» muxlislariga bag‘ishlandi.
«Birinchi kundan so‘nggi kunga qadar sizning mehringizni his qildim. Bu klub sharafini himoya qilish men uchun ulkan faxr edi».
Akademiyadan chiqqan futbolchilar uchun muxlislar ishonchini qozonish alohida ahamiyatga ega. Ulardan nafaqat natija, balki klub qadriyatlariga sadoqat va maydonda maksimal harakat ham kutiladi.
Gonsalo o‘z murojaatini «Hala Madrid!» iborasi bilan yakunladi. Bu uning yangi klubga ketgan bo‘lsa ham, «Real» bilan hissiy aloqasi uzilmaganini ko‘rsatdi.
«Fulhem» uning uchun nega muhim tanlov bo‘ldi?
Madridda Gonsalo yuqori raqobat sharoitida muntazam o‘yin amaliyoti uchun kurashishi kerak edi. «Fulhem»da esa u asosiy hujumchilardan biri bo‘lish va har hafta Premer-ligada maydonga tushish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
London klubi futbolchi bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan besh yillik shartnoma imzoladi. Matbuotda transfer qiymati taxminan 40 million yevro ekani aytilmoqda.
Xabarlarga ko‘ra, «Fulhem» futbolchining huquqlaridan 70 foizini xarid qilgan, «Real» esa qolgan 30 foizlik ulushni o‘zida saqlab qolgan. Bu madridliklarga Gonsalo keyinchalik boshqa klubga sotilsa, transferdan yana daromad olish imkonini beradi.
Arbeloa bilan hamkorlik davom etadi
Gonsaloning Londonga ko‘chib o‘tishida eng muhim omillardan biri — Alvaro Arbeloa bilan yana birlashishi bo‘ldi.
Arbeloa uni «Real» yoshlar jamoalari va «Kastilya»da yaxshi tanigan murabbiylardan biri. Endi u «Fulhem»da ham sobiq shogirdining imkoniyatlaridan foydalanadi. Reuters ham hujumchi Angliyada avvalgi murabbiyi bilan yana birga ishlashini qayd etgan.
Bu Gonsaloga bir nechta jihatdan yordam berishi mumkin:
murabbiy uning kuchli va zaif tomonlarini yaxshi biladi;
futbolchi yangi taktik talablarga tezroq moslashadi;
undan qaysi pozitsiyada foydalanish aniqroq bo‘ladi;
yangi mamlakatda tanish murabbiy ishonch beradi.
Biroq tanishlik asosiy tarkibdagi o‘rinni kafolatlamaydi. Gonsalo transfer qiymati va unga bildirilgan ishonchni maydonda oqlashi kerak.
«Kastilya»dagi 25 gol uni katta futbolga olib chiqdi
Gonsaloning asosiy jamoagacha yetib borishidagi hal qiluvchi bosqich «Kastilya»dagi sermahsul mavsumi bo‘ldi.
U bir mavsumda 25 ta gol urib, Primera Federación tashkil etilganidan buyon musobaqaning eng yaxshi to‘purariga aylangan. Shu natija bilan u XXI asrdagi «Kastilya» to‘purarlari orasidagi eng yaxshi ko‘rsatkichlardan birini takrorlagan.
Keyin Gonsalo klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida ham beshta gol bilan turnir to‘purari bo‘ldi. Uning ushbu natijasi asosiy jamoada ko‘proq imkoniyat olishiga sabab bo‘lgan edi.
Shuning uchun «Fulhem» faqat istiqbolli yoshni emas, quyi divizion va xalqaro turnirlarda gol urish qobiliyatini ko‘rsatib ulgurgan hujumchini sotib oldi.
Nega «Real» uni sotishga rozi bo‘ldi?
Gonsalo iqtidorli futbolchi bo‘lsa-da, «Real»da hujum chizig‘idagi raqobat juda yuqori. Yosh forvard doimiy asosiy tarkib o‘rnini kutsa, rivojlanishining muhim davrida yetarli o‘yin amaliyotini yo‘qotishi mumkin edi.
Transfer madridliklar uchun ham moliyaviy, ham strategik jihatdan manfaatli ko‘rinadi:
«Real» uchun
Gonsalo uchun
Taxminan 40 mln yevro daromad
Muntazam o‘yin imkoniyati
Keyingi transferdan ulush
Premer-ligada o‘zini sinash
Akademiya futbolchisidan katta foyda
Tanish murabbiy bilan ishlash
Hujumdagi raqobatni qisqartirish
Asosiy forvardga aylanish imkoni
«Real»ning futbolchi huquqlarining ma’lum qismini saqlab qolishi haqidagi xabarlar klub uning istiqboliga hali ham ishonishini anglatishi mumkin. Bu — shartnoma tuzilishiga asoslangan xulosa; bitimning barcha bandlari jamoatchilikka oshkor qilinmagan.
Endi hissiyot o‘rnini katta mas’uliyat egallaydi
Xayrlashuv maktubi Gonsaloning «Real»dagi yo‘lini chiroyli yakunladi. Ammo «Fulhem»da uni butunlay boshqa muhit kutmoqda.
Premer-ligada hujumchilar:
yuqori sur’atga;
kuchli jismoniy kurashga;
zich taqvimga;
kam sonli vaziyatlardan foydalanishga;
transfer narxi bilan bog‘liq bosimga
tayyor bo‘lishi kerak.
«Real»da u akademiya tarbiyalanuvchisi va istiqbolli futbolchi sifatida qabul qilingan bo‘lsa, «Fulhem»da undan katta mablag‘ga olingan asosiy hujumchi sifatida natija kutiladi.
Orzu yakunlanmadi — faqat manzil o‘zgardi
Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi, ammo uning katta futboldagi tarixi endi boshlanayotgan bo‘lishi mumkin.
U bolalik orzusini amalga oshirdi: «Real» libosida maydonga tushdi, gollar urdi va sovrinlar qo‘lga kiritdi. Endi esa oldida boshqa maqsad — Premer-ligada o‘z nomini mustaqil ravishda tanitish vazifasi turibdi.
Futbolchining so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, u Madridni ranjish bilan emas, minnatdorlik bilan tark etmoqda. «Real» uning o‘tmishi va qalbining bir qismi bo‘lib qoladi, «Fulhem» esa uning kelajagini belgilaydigan yangi sinovga aylanadi.
Sizningcha, Gonsalo Garsiya «Fulhem»da asosiy to‘purarga aylana oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…