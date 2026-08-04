Islombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadi

·55·Sport
Islombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadi
Qisqacha

Superliganing 15-turida “Dinamo” va “Neftchi” o‘rtasidagi Samarqandda o‘tgan uchrashuv 0:0 hisobida yakunlandi. “Neftchi” bosh murabbiyi Islombek Ismoilov “Dinamo”ning yosh futbolchilarini yuqori baholab, Bahodir Nasimovdan tashqari Firdavs Abdurahmonov, Oybek O‘rmonjonov, Behruzbek Obloqulov va Anvarjon Hojimirzayev yaxshi sport formasida ekanini ta'kidladi.

Superliganing 15-turidagi markaziy o‘yinlardan biri “Dinamo” va “Neftchi” o‘rtasida o‘tdi. Samarqandda kechgan uchrashuvda hisob ochilmadi, bahs 0:0 natija bilan yakunlandi, deb xabar berdi “Dinamo” PFK matbuot xizmati.

O‘yindan keyin “Neftchi” bosh murabbiyi Islombek Ismoilov matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob berdi. Uning aytishicha, maydonda ikki jamoa ham hujumkor futbol ko‘rsatishga harakat qilgan.

“Ikkala jamoa ham hujumkor o‘yin namoyish etishini barcha biladi. Ikki tomonda ham hujumlar va golli vaziyatlar yetarli bo‘ldi, faqat o‘yinga gol yetishmadi. Xatolarni o‘rganamiz”, dedi Ismoilov.

Murabbiy “Neftchi”ning kuchli tarkibi bu o‘yinda ish bermagani haqidagi savolga ham javob qaytardi. U “Dinamo” tarkibini ham kuchsiz deb bo‘lmasligini aytdi.

Ismoilov Samarqand jamoasida tajribali Bahodir Nasimovdan tashqari Firdavs Abdurahmonov, Oybek O‘rmonjonov, Behruzbek Obloqulov kabi yosh va o‘sishda davom etayotgan futbolchilar borligini ta’kidladi. Uning fikricha, Anvarjon Hojimirzayev ham ayni paytda yaxshi sport formasida.

“Bu yigitlar hali uncha tanilmagan, lekin “Dinamo”ning yoshlari bu yoshda O‘zbekistondagi eng yaxshilardan hisoblanadi”, dedi “Neftchi” bosh murabbiyi.

Ismoilov kuchli tarkib har doim ham g‘alabani kafolatlamasligini aytdi. U bu fikriga misol sifatida Jahon chempionatida Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmagan holatni keltirdi.

Murabbiyning ta’kidlashicha, turnir jadvalida yuqorida turish va chempionlik uchun harakat qilish oson emas. “Dinamo” esa “Neftchi”ga qarshi bahsda yo‘qotadigan narsasi yo‘q holda maydonga chiqqan va yaxshi o‘yin ko‘rsatgan.

DinamoNeftchiIslombek IsmoilovBahodir NasimovAnvarjon HojimirzayevSuperliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinJavohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqinBugun, 11:17Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Bugun, 10:41Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Gonsalo Garsiya «Real» bilan xayrlashdi: 12 yillik yo‘l yakunlandi...Bugun, 10:30Fulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldiFulxem Real Madriddan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 10:1840 yoshida yangi sahifa: JCH-2026 qahramoni Vozinya «Kolo-Kolo»ga o‘tdi40 yoshida yangi sahifa: JCH-2026 qahramoni Vozinya «Kolo-Kolo»ga o‘tdiBugun, 10:14Ayman Hussayn “Paxtakor” bilan shartnoma imzoladiAyman Hussayn “Paxtakor” bilan shartnoma imzoladiBugun, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda