Islombek Ismoilov “Dinamo” yoshlarini yuqori baholadi
Superliganing 15-turida “Dinamo” va “Neftchi” o‘rtasidagi Samarqandda o‘tgan uchrashuv 0:0 hisobida yakunlandi. “Neftchi” bosh murabbiyi Islombek Ismoilov “Dinamo”ning yosh futbolchilarini yuqori baholab, Bahodir Nasimovdan tashqari Firdavs Abdurahmonov, Oybek O‘rmonjonov, Behruzbek Obloqulov va Anvarjon Hojimirzayev yaxshi sport formasida ekanini ta'kidladi.
Superliganing 15-turidagi markaziy o‘yinlardan biri “Dinamo” va “Neftchi” o‘rtasida o‘tdi. Samarqandda kechgan uchrashuvda hisob ochilmadi, bahs 0:0 natija bilan yakunlandi, deb xabar berdi “Dinamo” PFK matbuot xizmati.
O‘yindan keyin “Neftchi” bosh murabbiyi Islombek Ismoilov matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob berdi. Uning aytishicha, maydonda ikki jamoa ham hujumkor futbol ko‘rsatishga harakat qilgan.
“Ikkala jamoa ham hujumkor o‘yin namoyish etishini barcha biladi. Ikki tomonda ham hujumlar va golli vaziyatlar yetarli bo‘ldi, faqat o‘yinga gol yetishmadi. Xatolarni o‘rganamiz”, dedi Ismoilov.
Murabbiy “Neftchi”ning kuchli tarkibi bu o‘yinda ish bermagani haqidagi savolga ham javob qaytardi. U “Dinamo” tarkibini ham kuchsiz deb bo‘lmasligini aytdi.
Ismoilov Samarqand jamoasida tajribali Bahodir Nasimovdan tashqari Firdavs Abdurahmonov, Oybek O‘rmonjonov, Behruzbek Obloqulov kabi yosh va o‘sishda davom etayotgan futbolchilar borligini ta’kidladi. Uning fikricha, Anvarjon Hojimirzayev ham ayni paytda yaxshi sport formasida.
“Bu yigitlar hali uncha tanilmagan, lekin “Dinamo”ning yoshlari bu yoshda O‘zbekistondagi eng yaxshilardan hisoblanadi”, dedi “Neftchi” bosh murabbiyi.
Ismoilov kuchli tarkib har doim ham g‘alabani kafolatlamasligini aytdi. U bu fikriga misol sifatida Jahon chempionatida Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmagan holatni keltirdi.
Murabbiyning ta’kidlashicha, turnir jadvalida yuqorida turish va chempionlik uchun harakat qilish oson emas. “Dinamo” esa “Neftchi”ga qarshi bahsda yo‘qotadigan narsasi yo‘q holda maydonga chiqqan va yaxshi o‘yin ko‘rsatgan.
…