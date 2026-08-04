“Barselona” futbolchilarining 2026/27 yilgi maoshlari ma’lum bo‘ldi

·29·Sport
“Barselona” futbolchilarining 2026/27 yilgi maoshlari ma’lum bo‘ldi
Qisqacha

“Barselona”ning 2026/27 yilgi maoshlari ro‘yxatida eng yuqori ko‘rsatkich Lamin Yamalga tegishli bo‘lib, u haftasiga 400 577 yevro va yiliga 20,83 mln yevro olishi ko‘rsatilgan. Mark-Andre ter Shtegen va Rafinyaning har ikkisiga haftasiga 320 577 yevro, yiliga 16,67 mln yevro maosh belgilangani qayd etilgan. Jyul Kunde yiliga 15,63 mln yevro, Frenki de Yong esa 13,02 mln yevro olishi ko‘rsatilgan.

“Barselona” futbolchilarining 2026/27 yilgi maoshlari aks etgan ro‘yxat tarqaldi. Unga ko‘ra, jamoada eng yuqori maosh Lamin Yamalga tegishli.

18 yoshli futbolchi haftasiga 400 577 yevro, yiliga esa 20,83 mln yevro maosh olishi ko‘rsatilgan. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha u jamoada birinchi o‘rinda turibdi.

Keyingi o‘rinlarda Mark-Andre ter Shtegen va Rafinya bor. Har ikki futbolchining haftalik maoshi 320 577 yevro, yillik daromadi esa 16,67 mln yevro sifatida qayd etilgan.

Jyul Kunde haftasiga 300 577 yevro, yiliga 15,63 mln yevro olishi ko‘rsatilgan. Frenki de Yong esa haftasiga 250 385 yevro, yiliga 13,02 mln yevro bilan yuqori maosh oluvchilar beshligini yakunlaydi.

Ro‘yxatda Ronald Arauxo, Dani Olmo, Karim Adeyemi va Pedrining yillik maoshi 12,5 mln yevro ekani ham ko‘rsatilgan. Entoni Gordon yiliga 12 mln yevro, Ferran Torres esa 10 mln yevro olishi qayd etilgan.

BarselonaLamine YamalMarc-André ter StegenRaphinhaJules Koundé
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksandar Stankovich Inter safida porladiAleksandar Stankovich Inter safida porladiBugun, 08:19Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...Bugun, 06:38Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?Bugun, 06:31WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...Bugun, 06:29Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?Bugun, 05:33Ismoilov 0:0dan keyin: «Kuchli tarkib g‘alaba kafolati emas»Ismoilov 0:0dan keyin: «Kuchli tarkib g‘alaba kafolati emas»Bugun, 05:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda