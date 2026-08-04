“Barselona” futbolchilarining 2026/27 yilgi maoshlari ma’lum bo‘ldi
“Barselona”ning 2026/27 yilgi maoshlari ro‘yxatida eng yuqori ko‘rsatkich Lamin Yamalga tegishli bo‘lib, u haftasiga 400 577 yevro va yiliga 20,83 mln yevro olishi ko‘rsatilgan. Mark-Andre ter Shtegen va Rafinyaning har ikkisiga haftasiga 320 577 yevro, yiliga 16,67 mln yevro maosh belgilangani qayd etilgan. Jyul Kunde yiliga 15,63 mln yevro, Frenki de Yong esa 13,02 mln yevro olishi ko‘rsatilgan.
“Barselona” futbolchilarining 2026/27 yilgi maoshlari aks etgan ro‘yxat tarqaldi. Unga ko‘ra, jamoada eng yuqori maosh Lamin Yamalga tegishli.
18 yoshli futbolchi haftasiga 400 577 yevro, yiliga esa 20,83 mln yevro maosh olishi ko‘rsatilgan. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha u jamoada birinchi o‘rinda turibdi.
Keyingi o‘rinlarda Mark-Andre ter Shtegen va Rafinya bor. Har ikki futbolchining haftalik maoshi 320 577 yevro, yillik daromadi esa 16,67 mln yevro sifatida qayd etilgan.
Jyul Kunde haftasiga 300 577 yevro, yiliga 15,63 mln yevro olishi ko‘rsatilgan. Frenki de Yong esa haftasiga 250 385 yevro, yiliga 13,02 mln yevro bilan yuqori maosh oluvchilar beshligini yakunlaydi.
Ro‘yxatda Ronald Arauxo, Dani Olmo, Karim Adeyemi va Pedrining yillik maoshi 12,5 mln yevro ekani ham ko‘rsatilgan. Entoni Gordon yiliga 12 mln yevro, Ferran Torres esa 10 mln yevro olishi qayd etilgan.
…