Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?
Vladimir Obuxov Eldor Shomurodovni «Spartak» tarkibiga olishni tavsiya qildi, biroq hozircha bu rasmiy muzokara yoki klub taklifi emas. Shomurodov 2025/26 yilgi Turkiya Superligasida 22 ta gol urib, «Trabzonspor» hujumchisi Pol Onuachu bilan birga chempionat to'purari bo'ldi va 5 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Eldor Shomurodovning 2026 yilgi jahon chempionatida urgan ajoyib goli va Turkiya Superligasidagi sermahsul mavsumi uni yana transfer muhokamalari markaziga olib chiqdi. Bu safar O‘zbekiston milliy jamoasi sardorining nomi Moskvaning «Spartak» klubi bilan bog‘lanmoqda.
Sobiq rossiyalik futbolchi Vladimir Obuxov «qizil-oqlar»ga aynan Shomurodov nomzodini ko‘rib chiqishni tavsiya qildi. Biroq hozircha bu rasmiy muzokara yoki klub taklifi emas — mutaxassisning fikri va ehtimoliy transfer ssenariysi hisoblanadi.
Obuxov nima dedi?
Siz taqdim etgan «RB Sport» intervyusiga ko‘ra, Vladimir Obuxov Shomurodovning xorijda to‘plagan tajribasi va Rossiya chempionatini yaxshi bilishini uning asosiy ustunligi sifatida ko‘rsatgan.
«“Spartak” uchun Eldor Shomurodovni olish juda to‘g‘ri qaror bo‘lar edi. U xorijda katta tajriba to‘plagan, o‘z ishining ustasi va yuqori saviyadagi futbolchi. Eldor bizning chempionatni ham yaxshi biladi. Shubhasiz, u “Spartak”ka jiddiy yordam bera olardi», — degan Obuxov.
Bu bayonot ijtimoiy tarmoqlarda «Shomurodov “Spartak”ka o‘tmoqda» degan talqinlarga sabab bo‘lishi mumkin. Ammo mutaxassisning tavsiyasi klubning futbolchi bilan aloqaga chiqqanini anglatmaydi.
Hozircha «Spartak», «Istanbul Bashakshehir» yoki Shomurodov vakillari ehtimoliy transfer bo‘yicha rasmiy bayonot bergani yo‘q.
Nega Shomurodovning nomi yana tilga tushdi?
Forvard faoliyatidagi eng sermahsul mavsumlardan birini o‘tkazdi. Shomurodov 2025/26 yilgi Turkiya Superligasida 22 ta gol urib, «Trabzonspor» hujumchisi Pol Onuachu bilan birga chempionat to‘purari bo‘ldi. U shuningdek, jamoadoshlariga 5 ta golli uzatma yetkazib berdi.
Bu ko‘rsatkichlar Shomurodovning 31 yoshida ham yuqori darajada natija bera olayotganini ko‘rsatdi. U mavsum davomida faqat jarima maydonidagi yakunlovchi futbolchi emas, balki sheriklariga imkoniyat yaratib beradigan hujumchi sifatida ham samarali harakat qildi.
Mundialda esa Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi qiyin burchakdan urilgan gol futbolchining xalqaro obro‘sini yanada oshirdi. FIFA muxlislari ovoz berishining dastlabki bosqichida Shomurodovning ushbu zarbasini jahon chempionati guruh bosqichining eng yaxshi goli deb topdi. U 36 foiz ovoz to‘plab, Lionel Messi va Vinisius Junior kabi yulduzlarni ortda qoldirdi.
«Spartak» uchun u nimasi bilan foydali bo‘lishi mumkin?
Shomurodov klassik markaziy hujumchi bo‘lsa-da, faqat jarima maydoni ichida kutib turadigan forvard emas. U ikkinchi hujumchi yoki chap qanotga yaqinroq pozitsiyada ham harakat qila oladi. Transfermarkt uning asosiy pozitsiyasini markaziy hujumchi, qo‘shimcha pozitsiyalarini esa ikkinchi forvard va chap qanot sifatida ko‘rsatadi.
«Spartak» uchun ehtimoliy afzalliklar:
Ustunlik
Jamoaga berishi mumkin bo‘lgan foyda
RPL tajribasi
Chempionatga moslashish uchun uzoq vaqt talab etilmaydi
Turli pozitsiyalarda o‘ynash
Hujum sxemalarini o‘zgartirish imkoni
Jismoniy kuch
Markaziy himoyachilar bilan kurash
Ikkinchi qavat
Qanotdan uzatmalarda xavf
Xalqaro tajriba
Katta uchrashuvlardagi bosimni boshqarish
Natijadorlik
So‘nggi mavsumda 22 ta chempionat goli
Bu — futbolchining xususiyatlari va avvalgi faoliyatidan kelib chiqqan taktik tahlil. «Spartak» murabbiylar shtabi Shomurodovni haqiqatan transfer maqsadi sifatida belgilagani hozircha tasdiqlanmagan.
Rossiya chempionati unga begona emas
Shomurodov Yevropa futbolidagi faoliyatini aynan Rossiya Premer-ligasida yuqori bosqichga olib chiqqan.
U 2017 yilda «Bunyodkor»dan «Rostov»ga ko‘chib o‘tib, 2020 yilgacha Rossiya klubi sharafini himoya qildi. «Roma»ning rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, forvard «Rostov» tarkibida 91 ta uchrashuvda 18 ta gol urgan va 12 ta golli uzatma amalga oshirgan.
U Rossiyada:
jismoniy kurashga boy futbolga;
sovuq ob-havodagi uchrashuvlarga;
uzoq safarlarga;
zich himoyaga qarshi harakat qilishga;
mahalliy chempionat bosimiga
moslashib ulgurgan.
Shu jihatdan, Rossiyaga qaytish undan Turkiya yoki Italiyadagi ilk mavsumlardagidek to‘liq qayta moslashishni talab qilmasligi mumkin.
Lekin uni olib kelish oson bo‘lmaydi
Shomurodov hozir erkin agent emas. U 2025 yil yozida «Roma»dan «Istanbul Bashakshehir»ga sotib olish huquqi bilan ijaraga berilgandi.
Turkiya klubi muvaffaqiyatli mavsumdan keyin futbolchining transfer huquqlarini to‘liq sotib oldi. Yangi shartnoma 2028 yil yozigacha amal qilishi xabar qilingan.
Demak, «Spartak» Shomurodovni olishni istasa:
Avvalo «Istanbul Bashakshehir» bilan muzokara o‘tkazishi kerak.
Turkiya klubini futbolchini sotishga ko‘ndirishi lozim.
Shomurodovning shaxsiy shartlari bo‘yicha kelishishi zarur.
O‘zbekistonlik forvardning o‘zi Rossiyaga qaytishni xohlashi kerak.
Shomurodovning amaldagi bozor qiymati Transfermarkt tomonidan 7 million yevro deb baholangan. Ammo bu klub talab qiladigan rasmiy transfer narxi emas — portalning mustaqil bahosidir.
Turkiya klubi uni nega sotishi mumkin?
«Istanbul Bashakshehir» Shomurodovni «Roma»dan nisbatan qulay shartlarda sotib olgani haqida xabarlar bor. Ayrim manbalar to‘liq transfer qiymatini 2,8 million yevro, avvalgi ijara to‘lovini esa 3 million yevro deb ko‘rsatgan.
Agar «Spartak» yoki boshqa klub 7 million yevro atrofida yoki undan yuqori taklif bersa, Istanbul jamoasi moliyaviy foyda olish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.
Biroq klub uchun ikkinchi jihat ham bor: Shomurodov jamoaning asosiy to‘purari bo‘ldi. Uni sotish hujum chizig‘ida katta bo‘shliq paydo qilishi mumkin. Demak, taklif futbolchining sport ahamiyatini ham qoplaydigan darajada bo‘lishi talab etiladi.
31 yosh transfer uchun to‘siq bo‘ladimi?
Shomurodov 2026 yil iyun oyida 31 yoshni qarshi oldi. Bu forvard uchun faoliyatining tajriba va jismoniy imkoniyat muvozanatlashgan davri hisoblanadi.
Uning yoshi «Spartak» uchun ikki xil baholanishi mumkin.
Ijobiy tomoni:
natijani hoziroq bera oladi;
uzoq moslashuvga muhtoj emas;
yosh hujumchilarga tajriba ulashadi;
bosim yuqori bo‘lgan o‘yinlarda o‘zini yo‘qotmaydi.
Xavfli tomoni:
keyinchalik qimmatroq sotish imkoniyati cheklangan;
uzoq muddatli shartnoma moliyaviy tavakkal bo‘lishi mumkin;
jismoniy holatni barqaror saqlash talab etiladi;
Turkiyadagi natijadorlik RPLda avtomatik takrorlanmaydi.
Shu sabab ehtimoliy transfer yosh iqtidorga investitsiya emas, yaqin ikki-uch mavsumda tayyor natija olishga qaratilgan qaror bo‘ladi.
Italiya maktabi uning o‘yinini o‘zgartirdi
«Rostov»dan keyin Shomurodov «Jenoa»ga o‘tib, Italiya A Seriyasidagi faoliyatini boshladi. U 2021 yilda «Roma»ga 17,5 million yevro evaziga transfer qilingan va rimliklar bilan besh yillik shartnoma imzolagan.
Forvard keyinchalik:
«Spetsiya»;
«Kalyari»;
«Istanbul Bashakshehir»
jamoalarida ham harakat qildi.
«Roma» safida barcha musobaqalarda 85 ta uchrashuv o‘tkazib, 13 ta gol urdi. U klub bilan UEFA Konferensiyalar ligasi g‘olibligini ham qo‘lga kiritgan.
Italiyadagi yillar unga taktik intizom, himoyachilar orasida bo‘sh hudud topish va to‘psiz harakat bo‘yicha katta tajriba berdi. Turkiyadagi 22 gol esa ushbu tajribani yana natijadorlikka aylantira olganini ko‘rsatdi.
Hozircha nimalar aniq?
Ma’lumot
Holati
Obuxov Shomurodovni «Spartak»ka tavsiya qildi
Siz taqdim etgan intervyuda aytilgan
«Spartak» rasmiy taklif yubordi
Tasdiqlanmagan
Klublar muzokara boshladi
Rasmiy xabar yo‘q
Shomurodov «Bashakshehir» futbolchisi
Tasdiqlangan
Shartnomasi
2028 yil yozigacha
Bozor qiymati
Transfermarkt bahosida 7 mln yevro
Turkiya chempionatidagi natijasi
22 gol, 5 assist
Mundialdagi goli
Guruh bosqichining eng yaxshisi deb topilgan
Shuning uchun hozirgi xabarni «Shomurodov “Spartak”ka o‘tmoqda» deb emas, «sobiq futbolchi uni Moskva klubiga munosib nomzod deb hisoblamoqda» deb talqin qilish to‘g‘ri bo‘ladi.
Transfer uchun barcha asoslar bor, ammo kelishuv yo‘q
Shomurodovning nomzodi «Spartak» uchun mantiqsiz emas. U Rossiya chempionatini biladi, Italiya va Turkiyada katta tajriba to‘plagan, mundialda o‘zini ko‘rsatgan va so‘nggi klub mavsumida 22 ta gol urgan.
Biroq transfer amalga oshishi uchun yaxshi tavsiyaning o‘zi yetarli bo‘lmaydi. «Spartak»ning rasmiy qiziqishi, «Istanbul Bashakshehir» bilan narx bo‘yicha kelishuv va futbolchining shaxsiy qarori talab etiladi.
Hozircha Shomurodov Turkiya klubining muhim futbolchisi bo‘lib qolmoqda. Lekin uning so‘nggi natijalari va mundialdagi golidan keyin transfer bozorida yangi takliflar paydo bo‘lishi ajablanarli bo‘lmaydi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov uchun «Spartak»ka o‘tish to‘g‘ri qadam bo‘ladimi yoki u Turkiyada qolishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…